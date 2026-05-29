QINGDAO, Chine, 29 mai 2026 /CNW/ - Haier Biomedical (SHA : 688139) a été nommé marque chinoise n°1 des ventes mondiales de matériel de laboratoire en sciences de la vie et n°1 des ventes internationales dans la même catégorie, selon les données de 2025 publiées par Euromonitor International. Cette double performance place Haier Biomedical à l'avant-garde d'un domaine mondial concurrentiel et finalise une expansion internationale en trois volets qui a généré un taux de croissance annuel composé supérieur à 20 %.

Haier Biomedical décroche deux premières places dans le rapport d'Euromonitor sur les ventes mondiales de matériel de laboratoire en sciences de la vie, et achève son expansion mondiale en trois volets (PRNewsfoto/Haier Biomedical)

Euromonitor International est l'un des principaux cabinets indépendants d'études de marché au monde, et ses classements sont largement utilisés comme repères dans l'approvisionnement mondial et l'analyse sectorielle. Ces deux premières places couvrent le total des revenus de ventes mondiales et les revenus de ventes à l'international mesurés parmi les marques chinoises dans la catégorie des équipements de laboratoire en sciences de la vie. Les classements couvrent tous les marchés mondiaux, ce qui confirme que Haier Biomedical est en compétition au plus haut niveau face à des fabricants internationaux établis.

Ces classements revêtent également un poids pratique pour les partenaires internationaux. Dans un domaine où la fiabilité des équipements, la conformité réglementaire et le soutien à long terme des services sont essentiels aux décisions d'approvisionnement, la vérification indépendante du leadership sur le marché offre une couche supplémentaire de confiance aux organisations qui évaluent les fournisseurs.

La croissance internationale de Haier Biomedical a commencé par des projets ciblés, en travaillant directement avec des organismes tels que l'UNICEF et l'OMS pour répondre à des besoins spécifiques non satisfaits et en s'imposant comme chef de file du stockage des vaccins à énergie solaire. À partir de là, l'entreprise a étendu son réseau de distribution pour couvrir 160 pays grâce à plus de 800 relations actives avec les revendeurs. La phase actuelle met l'accent sur l'intégration de toutes les capacités opérationnelles dans les régions clés : l'entreposage local, les ventes, le marketing, la planification des produits et la R&D.

La société exploite maintenant des centres de R&D au Royaume-Uni, en Italie et au Japon, chacun se concentrant sur des gammes de produits spécifiques, y compris des centrifugeuses, des solutions de stockage de chaîne du froid et d'automatisation, des incubateurs et des armoires de biosécurité. Au Royaume-Uni et en Europe continentale, des spécialistes de produits spécialisés dans l'automatisation et la technologie des centrifugeuses fournissent un soutien sur place pour la conformité aux BPF, la sécurité de l'air et la purification des échantillons, procurant à Haier Biomedical un véritable statut de partenaire de travail de laboratoire. Les normes de service élaborées aux États-Unis et au Royaume-Uni sont reproduites dans l'UE, l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud.

Au premier trimestre de 2026, les revenus en Allemagne, en Australie et au Canada ont augmenté de plus de 50 %, tandis que l'Europe de l'Est, l'Asie du Sud et le Brésil ont chacun dépassé une croissance de 100 % en glissement annuel, les centrifugeuses et les incubateurs ayant tous deux doublé en volume. Dans le secteur pharmaceutique, Haier Biomedical fait partie des chaînes d'approvisionnement de plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques dans des pays clés comme la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, l'Italie, Singapour, les États-Unis, Israël et l'Inde. La série Ultra Energy de la société détient les huit premières positions du classement US Energy Star pour sa catégorie, ce qui en fait la gamme la plus vendue dans ce segment.

Pour l'avenir, Haier Biomedical s'apprête à approfondir ses investissements de localisation et à élargir sa gamme de produits, dans le but d'aider les laboratoires biopharmaceutiques et des sciences de la vie mondiaux à renforcer l'efficacité et la durabilité, dans le cadre de la vision de l'entreprise de se placer à l'avant-garde mondiale de la fourniture d'outils intégrés en sciences de la vie et de plateformes de productivité intelligentes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.haiermedical.com/.

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SOURCE Haier Biomedical

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