ROME, 11 mars 2026 /CNW/ -- Haier Biomedical a récemment convoqué son Sommet des partenaires européens à Rome sous le thème « Avancer ensemble - Partager l'avenir de l'innovation biomédicale », qui a réuni 37 partenaires régionaux et chefs de file du secteur venus de 23 pays européens pour souligner son engagement à long terme envers l'Europe et dévoiler un portefeuille élargi de solutions de laboratoire, marquant une mise à niveau stratégique de son portefeuille de marques. La nouvelle stratégie évolue vers des solutions fondées sur des scénarios et axées sur les applications, tout en partageant son plan à long terme pour approfondir la localisation en Europe et offrir des services et un soutien plus complets et personnalisés dans toute la région.

Haier Biomedical, Protection Intelligente des sciences de la vie Speed Speed Haier Biomedical accueille le Sommet des partenaires européens à Rome et fait progresser sa stratégie « En Europe, pour l’Europe » (PRNewsfoto/Haier Biomedical)

Au sommet, Enrique Wang, Directeur du marché mondial de Haier Biomedical, a réaffirmé l'objectif global de la Société de réaliser plus de 50 % du chiffre d'affaires mondial sur les marchés internationaux d'ici 2027 et de contribuer à plus de 50 % du chiffre d'affaires au-delà de la réfrigération d'ici 2028. Il a souligné que l'Europe demeure une priorité stratégique dans le cadre de la feuille de route consacrée à la mondialisation de la société, soulignant le principe de localisation « En Europe, pour l'Europe », qui consiste à proposer des produits, des services et un soutien adaptés aux normes réglementaires régionales, aux attentes des clients et aux besoins d'applications.

Décrivant la stratégie européenne de 2026, Semir Selimovic, Directeur Europe du Nord, Europe centrale et Europe de l'Est de Haier Biomedical Europe, a souligné l'investissement continu dans les ventes locales, les services et l'expertise des produits pour renforcer la réactivité et l'exécution sur les principaux marchés. L'Europe est devenue l'une des régions internationales à la croissance la plus rapide de Haier Biomedical, soutenue par l'expansion des équipes locales et un portefeuille de produits en développement permanent.

Passer des congélateurs aux solutions complètes

Parmi les nouveaux produits, le système d'aphérèse plasma XJ-III a attiré une attention particulière. Le système a obtenu la certification MDR de l'UE, ce qui marque une étape importante dans la satisfaction des exigences réglementaires strictes de l'Europe et renforce la position d'Haier Biomedical dans la technologie du sang et du plasma. Partout en Europe, les incubateurs à CO₂, les centrifugeuses, les enceintes de sécurité biologique et les lignes de stockage frigorifique de Haier Biomedical continuent de gagner des parts de marché, soutenues par des technologies écoénergétiques et le respect des normes de certification régionales. L'évolution des produits présentée à Rome démontre une évolution vers la création d'un portefeuille complet capable de soutenir les laboratoires, les hôpitaux et les institutions des sciences de la vie avec des solutions de bout en bout.

L'automatisation et la gestion intelligente du sang comme moteurs de croissance

Daniele Pericolini, spécialiste européen des solutions d'automatisation chez Haier Biomedical, a présenté la stratégie de la Société pour stimuler sa croissance grâce au laboratoire automatisé et à des systèmes intelligents de gestion du sang. Les solutions de biobanque automatisée de Haier Biomedical intègrent un stockage à très basse température avec RFID, des plateformes d'automatisation modulaires et des systèmes d'azote liquide pour améliorer la traçabilité des échantillons et l'efficacité opérationnelle. En relevant des défis tels que l'intégrité des échantillons, le suivi de la température et le stockage à haute densité, la Société s'est positionnée face à la demande croissante d'infrastructures de biobanque avancées en Europe.

De plus, le système intelligent de gestion du sang U-Blood marque le passage de l'entreposage frigorifique traditionnel à la gestion connectée en temps réel de la chaîne d'approvisionnement en sang. Conçu pour réduire le gaspillage, améliorer la traçabilité et soutenir en permanence les flux de transfusion, la solution est en parfaite adéquation avec la vision européenne en matière de sécurité, de numérisation et d'initiatives de santé zéro déchet.

Reconnaissance des clients européens et harmonisation de la marque

Le sommet a également présenté les réussites de quatre partenaires européens représentant l'Allemagne, la Slovénie, la France et le Danemark, qui ont mis en évidence une forte implantation locale des solutions Haier Biomedical. En France, un partenaire de longue date a présenté l'enceinte de sécurité biologique développée conjointement et adaptée aux normes françaises, avec plus de 230 unités déployées auprès de plus de 100 clients. Au Danemark, le partenaire de Haier Biomedical a fait part du succès de son congélateur à très basse température grâce à des appels d'offres publics et à un développement continu dans d'autres catégories de produits. En Slovénie, des installations pharmaceutiques à grande échelle ont renforcé les capacités de la Société dans la gestion de projets complexes à plusieurs unités. Les partenaires d'Europe centrale ont également souligné la fiabilité, la conformité réglementaire et le soutien après-vente comme principaux facteurs de différenciation.

Forte croissance internationale en 2025

Le renforcement de la présence de Haier Biomedical en Europe est soutenue par de solides performances financières. En 2025, le chiffre d'affaires de la Société a dépassé 2,3 milliards de yuans, le chiffre d'affaires international atteignant 840 millions de yuans, ce qui représente plus de 36 % du chiffre d'affaires total et reflète la poursuite de l'expansion mondiale.

L'Europe a enregistré une croissance à deux chiffres, ce qui a contribué en grande partie à la croissance globale des revenus internationaux. Les solutions de la Société axées sur l'intelligence artificielle et l'automatisation ont contribué à environ 15 % du chiffre d'affaires total en 2025, ce qui témoigne de l'accélération de la transformation technologique. Ces résultats reflètent une transition plus large des exportations de matériel vers une prestation de solutions localisée soutenue par des équipes régionales et des certifications dans plus de 18 pays.

Comme le Sommet des partenaires européens s'est conclu, Haier Biomedical a réaffirmé sa volonté de renforcer les opérations localisées, d'étendre les solutions d'automatisation et de sciences de la vie et de promouvoir la croissance collaborative avec ses partenaires. En combinant capacités d'innovation mondiales et exécution locale en Europe, l'entreprise vise à consolider sa position de fournisseur de solutions en sciences de la vie de confiance en 2026 et dans les années à venir.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://www.haiermedical.com/.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=_mtFzoI9Kj0

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2931316/1.jpg

SOURCE Haier Biomedical

CONTACT : [email protected]; [email protected]