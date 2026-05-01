La croissance fondée sur l'IA augmente à mesure que Haier Biomedical passe de la couverture des produits au leadership de marque haut de gamme, en mettant sur pied des outils mondiaux des sciences de la vie et une plateforme de productivité intelligente.

QINGDAO, Chine, le 1er mai 2026 /CNW/ - Haier Biomedical (688139.SH), un chef de file mondial des sciences de la vie et des solutions médicales, a officiellement publié son rapport annuel 2025, affichant un chiffre d'affaires annuel de 2,33 milliards RMB (340,77 millions USD), dont les revenus à l'étranger ont augmenté de 17,9 % en glissement annuel pour atteindre 840 millions RMB (122,85 millions USD), ce qui représente 36 % du chiffre d'affaires total - un record. Malgré un environnement commercial mondial complexe, Haier Biomedical a enregistré une croissance à deux chiffres dans tous les secteurs d'activité internationaux.

Après une décennie d'expansion mondiale, Haier Biomedical est passé de « l'exportation de produits » à « la mondialisation des marques ». En 2025, les revenus internationaux ont généré une forte croissance composée, avec des hausses à deux chiffres en Europe, en Asie-Pacifique, dans les Amériques et en Afrique - dont une croissance de 26,0 % en Asie-Pacifique et de 16,0 % en Europe.

Pour la première fois, l'entreprise a dévoilé son futur plan stratégique basé sur le « bond de la croissance », axé sur trois voies : bond en avant du marché, bond en avant de l'industrie et bond en avant du modèle. La vision consiste à créer une plateforme de productivité intelligente et des outils intégrés de pointe en sciences de la vie.

Haier Biomedical a continué d'optimiser sa structure de revenus en 2025, avec de nouveaux secteurs de marché et des activités à l'étranger qui sont devenus des moteurs de croissance. Les nouveaux secteurs d'activité, comme les médicaments intelligents, la technologie du sang, les solutions de laboratoire et autres, ont contribué à 48,5 % des revenus totaux, ce qui représente une augmentation de 8,8 % en glissement annuel.

Ses congélateurs biomédicaux à ultra-basse et à basse température se sont classés au premier rang pour leur part de marché dans six pays, comme l'Italie, tandis que l'entreprise a également mené ses pairs nationaux en matière de volume d'exportation de solutions intelligentes de distribution de médicaments.

Les revenus tirés des applications alimentées par l'IA ont représenté 15 % des revenus totaux, en hausse de 2,5 points de pourcentage par rapport à 2024. La société a construit une infrastructure d'IA multicouche composée de « grands modèles, d'agents d'IA et de terminaux d'IA », mettant au point 17 agents exclusifs intégrés à 13 solutions automatisées. Les pharmacies automatisées alimentées par l'IA ont augmenté les tarifs d'exécution directs à 80 %, soit 1,1 fois la moyenne de l'industrie. Son poste de travail cellulaire entièrement automatisé a remporté le premier prix du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information pour les technologies perturbatrices, et le système d'expansion cellulaire entièrement fermé automatisé est entré dans les essais cliniques pour soutenir les thérapies hépatiques bioartificielles.

En outre, le système de séparation du plasma de Haier Biomedical est devenu la première solution chinoise à recevoir la certification MDR de l'UE. Ses congélateurs biomédicaux à très basse température « Ultra Series » ont également atteint un rendement énergétique remarquable : les huit produits les mieux classés du programme ENERGY STAR sont tous de Haier Biomedical.

En 2025, l'investissement en R&D de la société a atteint 320 millions RMB (46,82 millions USD), avec une hausse de 50 % par rapport à l'an dernier pour atteindre 1 620 brevets. Le taux de lancement des produits dans les délais prévus s'est amélioré de 11 %, et 11 solutions ont atteint le premier rang dans l'industrie. Haier Biomedical est également devenue la première entreprise de Chine à maîtriser la technologie stable de centrifugation à ultra haute vitesse de 100 000 tr/min, une avancée notable éliminant un important goulot d'étranglement technique qui continue de solidifier sa compétitivité fondamentale sur le marché.

À ce jour, Haier Biomedical détient plus de 400 certifications internationales de produits et s'est associé à près de 80 organisations internationales, dont l'OMS et l'UNICEF. Son réseau de distribution compte plus de 800 partenaires répartis dans plus de 160 pays et régions. Engagé dans une approche « un pays, une stratégie », Haier Biomedical a établi des filiales dans quatre pays et a localisé des opérations dans 18 autres, combinant une livraison rapide et un service de terrain pour établir de solides relations avec la clientèle mondiale.

Après avoir redéfini sa trajectoire de croissance en 2025, Haier Biomedical a également dévoilé ses objectifs stratégiques triennaux « 543 » dans son rapport annuel :

accroître la pénétration à l'échelle mondiale grâce à des activités localisées dont les revenus à l'étranger dépassent 50 % ;

accélérer l'expansion stratégique de l'industrie grâce à une croissance externe fondée sur des plateformes, les entreprises acquises contribuant à hauteur d'au moins 40 % des revenus futurs ;

stimuler le leadership futur grâce à l'innovation fondée sur l'IA, les revenus liés à l'IA représentant plus de 30 %.

Pour l'avenir, Haier Biomedical misera sur le développement localisé, l'innovation fondée sur l'IA et les fusacs comme catalyseurs clés pour réaliser un bond en avant complet en matière de structure des revenus, de qualité des profits et de principes fondamentaux de l'évaluation, ce qui permettra d'atteindre son objectif de bâtir une plateforme intégrée de pointe en sciences de la vie et une plateforme de productivité intelligente.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.haiermedical.com/.

SOURCE Haier Biomedical

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