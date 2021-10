Habitations Trigone : les acheteurs sont toujours protégés par GCR

MONTRÉAL, le 5 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de la décision rendue le 30 septembre dernier par le Bureau des régisseurs de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), qui a pour effet notamment d'annuler en bloc toutes les licences liées à l'entreprise Habitations Trigone Inc., Garantie de construction résidentielle (GCR) tient aujourd'hui à rassurer les consommateurs. En effet, les bâtiments construits par l'entreprise et garantis par GCR le demeurent, et ce, selon les durées et modalités prévues au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Les consommateurs concernés continuent donc d'être protégés par GCR.

« Des consommateurs qui sont actuellement propriétaires d'une habitation construite récemment par cette entreprise ont pu se questionner dans les derniers jours quant à leurs protections. Nous avons d'ailleurs eu des appels à cet effet. Nous désirons les rassurer : même si l'entreprise a perdu ses licences, le plan de garantie obligatoire continue de s'appliquer et ils sont toujours protégés », déclare le président-directeur général de GCR, Daniel Laplante.

GCR rappelle que toute entreprise construisant ou vendant des bâtiments résidentiels neufs couverts par le plan de garantie obligatoire doit être accréditée auprès de GCR et les unités qu'elle construit doivent être enregistrées. Ce sont des obligations prévues à la loi. Pour permettre aux consommateurs de vérifier ces informations et ainsi s'assurer qu'ils bénéficient des protections prévues par la loi, dont celle liée à la protection des acomptes jusqu'à un maximum de 50 000 $, GCR a mis à leur disposition le Répertoire des entreprises accréditées chez GCR, un outil facile à utiliser. GCR réitère l'importance de toujours faire ces vérifications avant de signer un contrat pour l'achat ou la construction d'une habitation neuve.

Les consommateurs concernés qui ont des questions sont invités à communiquer avec GCR par téléphone au 1 855-657-2333 ou par courriel à [email protected].

