Habitation Les Chrysalides : inauguration de sept logements pour de jeunes mères et leurs enfants à Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Longueuil sont fiers de souligner l'inauguration de l'Habitation Les Chrysalides, un immeuble de 7 logements destinés à de jeunes mères et leurs enfants à Longueuil. Ce projet, une initiative de l'organisme L'Envol Programme d'aide aux jeunes mères, représente un investissement totalisant plus de 3,3 M$.

Le gouvernement du Québec, via la Société d'habitation du Québec (SHQ), y a contribué pour près de 1,5 M$ par l'entremise du programme AccèsLogis Québec. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Pour sa part, le gouvernement du Canada a investi dans le projet 375 000 $ par l'intermédiaire de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. De son côté, la Ville de Longueuil y a contribué pour près de 467 000 $.

L'immeuble est situé à proximité du lieu de formation pour les jeunes mères (Centre éducatif et communautaire Sainte-Agnès), ce qui permet l'accès à pied à l'ensemble des programmes et des services de l'organisme L'Envol et à un accompagnement par l'équipe d'intervenantes à domicile.

« Nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. Notre aide financière permet de favoriser la réussite de jeunes mères dans leurs projets de formation. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires, comme le gouvernement du Québec, pour trouver des moyens de créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins de la population canadienne, y compris ici même, à Longueuil. Nous bâtissons ensemble une génération de nouveaux logements dont nous pouvons tous être fiers. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'hébergement pour femmes vulnérables est une priorité de notre gouvernement. Nous avons investi des sommes considérables pour assurer leur sécurité et celle de leurs enfants en soutenant les maisons d'hébergement. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple concret de l'engagement de notre gouvernement à leur offrir des milieux de vie qui leur permettront de s'épanouir. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Je tiens à féliciter l'organisme L'Envol Programme d'aide aux jeunes mères, initiateur de cette réalisation. Il faut aussi souligner le travail de tous les partenaires qui ont à cœur de bien loger les personnes qui ont des besoins importants. Cette contribution remarquable permettra d'améliorer les conditions de vie de ces jeunes mères et des enfants qui habitent ces logements. »

Isabelle Poulet, députée de Laporte et présidente de séance

« Avec l'aide de l'Initiative pour la création rapide de logements, l'Habitation Les Chrysalides fournit sept logements destinés à des jeunes mères et leurs enfants. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour répondre aux besoins en matière de logement à Longueuil. De plus, je remercie les partenaires impliqués dans la réalisation de cet important projet pour notre communauté, qui fera une réelle différence dans le quotidien de ces gens. »

Sherry Romonado, députée de Longueuil-Charles-LeMoyne

« Depuis le début de ce projet en 2015, la Ville de Longueuil s'est engagée à soutenir l'initiative de L'Envol, reconnaissant l'importance d'accompagner nos jeunes mères et leurs enfants vers un avenir meilleur. Grâce à des partenariats solides et à une vision commune, nous avons pu concrétiser l'Habitation Les Chrysalides, un lieu non seulement de résidence, mais aussi de soutien, d'éducation et d'espoir. Je suis fière de la contribution de notre agglomération et de la collaboration avec nos partenaires gouvernementaux et communautaires. Ensemble, nous continuons à bâtir un Longueuil plus solidaire, où chaque jeune mère et chaque enfant ont la chance de s'épanouir. »

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« La réussite de ce projet témoigne de la collaboration entre les divers partenaires, particulièrement de la mobilisation du comité de financement et aussi de l'engagement, de la détermination et de la persévérance de toute l'équipe de L'Envol. Ces logements sociaux auront un effet positif dans la vie de nombreuses familles en leur offrant un milieu de vie favorable à la réussite de leur parcours scolaire. »

Hélène Leclaire, présidente du conseil d'administration de L'Envol

Toutes les locataires ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 120 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Longueuil .

. L'Envol Programme d'aide aux jeunes mères a aussi obtenu 110 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Ville de Longueuil .

. Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Les détails sur la troisième phase de l'ICRL sont disponibles ici.

Dans son budget de 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement supplémentaire de 1,5 G$ pour la troisième phase de l'ICRL, portant à 4 G$ l'enveloppe budgétaire totale de ce programme soutenant les personnes les plus vulnérables du pays. Cet investissement devrait permettre de créer au moins 4 500 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement, partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes.

