Habitation : la Ville de Montréal ajoute de nouvelles zones abordables au Règlement pour une métropole mixte et donne le ton en matière de développement de logements sociaux pour les prochaines années

MONTRÉAL, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif entérine une série de mesures permettant à la Ville de Montréal de mieux protéger l'abordabilité de la métropole et d'accélérer le développement de logements sociaux pour les années à venir. Avec l'ajout de zones abordables au Règlement pour une métropole mixte, la refonte du programme AccèsLogis et la vente de terrains permettant la réalisation de trois projets dédiés au logement social, la Ville de Montréal poursuit son virage pour permettre à la population montréalaise de rester à Montréal.

Logement abordable : ajout de zones au Règlement pour une métropole mixte et financement d'un projet innovant

La Ville de Montréal annonce l'ajout de plusieurs nouvelles zones de logement abordable à son Règlement pour une métropole mixte (RMM). Au total, ces nouvelles zones représentent un potentiel de développement significatif de 950 nouveaux logements abordables sur le territoire de la métropole.

Les nouvelles zones sont situées dans les arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal-Nord, de Saint-Léonard, de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et de Ville-Marie. Ces ajouts sont rendus possibles à la suite de modifications au plan d'urbanisme de ces arrondissements, en lien avec des projets particuliers ou dans le cadre de la replanification d'un secteur.

En plus des exigences en matière de logement social et familial, le RMM identifie certaines zones où les projets résidentiels doivent inclure jusqu'à 20 % de logements abordables, dont l'abordabilité est maintenue dans le temps grâce à un programme de subvention, tel que le Programme pour une métropole abordable.

« Avec l'ajout progressif de nouvelles zones de logement abordable, nous accompagnons le développement immobilier et nous prenons les mesures nécessaires pour préserver la mixité sociale à Montréal. Le RMM est un outil formidable et stratégique pour garantir l'abordabilité de Montréal à long terme. C'est aussi une initiative novatrice et unique à notre métropole. Il n'existe pas d'autres programmes similaires ailleurs au Canada. Nous ne le dirons jamais assez, l'habitation est une priorité pour nous et nous sommes fiers de poser des gestes concrets pour les Montréalaises et les Montréalais », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Enfin, une aide financière de 350 000$ a aussi été octroyée à l'organisme Vivacité Montréal pour la réalisation d'un projet pilote novateur de six logements en propriété à capitalisation partagée, dans l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie. Ce projet a été déposé dans le cadre de l'Axe 3 de la Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables, destiné aux formules innovantes de logement abordable pérenne qui ne s'inscrivent pas dans les programmes existants.

Refonte du programme AccèsLogis : une première modification pour mieux financer les projets

La Ville de Montréal apporte dès maintenant des améliorations à son programme AccèsLogis Montréal et annonce sa révision complète en deux temps afin de mieux financer la réalisation des logements coopératifs et à but non lucratif. Ces changements faciliteront la livraison d'unités de logement social et communautaire, notamment en finançant les coûts de construction à la hauteur du marché montréalais.

Le financement du programme AccèsLogis est assumé conjointement par la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal, cette dernière recevant les transferts des budgets et de la responsabilité relatifs au développement de l'habitation en vertu de l'entente-cadre Réflexe Montréal, qui lui reconnaît le statut particulier de métropole.

Montréal vend trois terrains pour du logement social

Le comité exécutif a également entériné trois actes de vente permettant la réalisation de trois projets permettant la création de 121 nouveaux logements sociaux et communautaires : Les habitations du réseau de l'académie, dans le Plateau-Mont-Royal, la Maison Saint-Dominique, dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, et la coopérative Milieu de l'île, dans Outremont.

« Depuis le début de notre mandat, nous avons mis en place une réelle stratégie immobilière pour le développement du logement social et abordable grâce à nos nouveaux outils, comme le droit de préemption et le RMM. Une fois de plus, ces engagements démontrent notre volonté et notre leadership afin d'attaquer de front la crise de l'abordabilité. Nous pouvons être fiers de ces mesures, qui s'ajoutent à tout ce que nous avons mis en place afin de garantir l'accès à un logement abordable », a souligné Robert Beaudry, responsable de l'habitation et de la gestion et de la planification immobilière au sein du comité exécutif.

Un règlement d'emprunt historique pour le logement social

Afin de continuer à répondre aux besoins de la population en matière de logements sociaux et abordables, la Ville de Montréal a adopté un règlement d'emprunt de 95 M$ qui lui servira à financer, au cours des prochaines années, l'acquisition d'immeubles et de terrains destinés au développement de nouveaux projets de logements sociaux. Il s'agit du plus important règlement d'emprunt pour du logement social adopté par la Ville de Montréal.

Combiné aux contributions financières des promoteurs exigées en vertu du RMM, le règlement d'emprunt de 95 M$ permettra de financer les acquisitions de terrains ciblés par le droit de préemption, les ententes d'inclusion découlant du RMM et les acquisitions de gré à gré. Les terrains acquis par la VIlle sont revendus à des organismes afin qu'ils y développent des projets de logements sociaux et abordables. Au total, depuis 2018, la Ville a acquis 23 terrains permettant le développement de 1500 logements sociaux.

