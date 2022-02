Habi Gerba devient la Présidente et porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

MONTRÉAL, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ -- Le conseil d'administration de la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) annonce fièrement la nomination de Habi Gerba à titre de Présidente et porte-parole. Entourée de femmes inspirantes depuis son tout jeune âge, Habi est une entrepreneure née et une communicatrice hors pair qui saura certainement bien représenter la relève d'affaires montréalaise.

Un parcours riche en expériences diversifiées

Née au Canada de parents d'origine camerounaise, Habi a étudié au Cégep Marie-Victorin, à Montréal, où elle a obtenu son diplôme en design de mode. Elle a par la suite poursuivi ses études à l'université HEC Montréal en gestion d'entreprise. Habi fonde ensuite son entreprise, Gazelles, en 2018. Déterminée à inspirer et participer au succès des femmes d'affaires, Habi offre à travers Gazelles un service de gestion d'image et des vêtements de grande qualité fabriqués au Québec.

Habi a obtenu en 2016, la Médaille du Lieutenant-Gouverneur pour la jeunesse. En 2021, elle est lauréate du Black Designer of Canada Award of Excellence et lance « Osez » un podcast qui se donne comme objectif de pousser les femmes et plus particulièrement les jeunes filles à rêver en offrant de nouveaux modèles de réussite. Elle siège présentement au sein du Conseil d'administration du Réseau des femmes d'affaires du Québec (RFAQ) et du conseil consultatif du prestigieux bal de la Fondation du Musée des Beaux-Arts de Montréal.

« Ma mère est arrivée au Québec avec mon père en 1995 sans réseau. Malgré l'inconfort d'être toujours la seule noire dans sa chambre de commerce à l'époque, elle a compris que sortir de sa communauté et élargir son réseau lui permettait de faire tomber certaines barrières, changer ses perceptions, mieux comprendre le système et surtout découvrir de nouvelles opportunités. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je souhaite parler et convaincre les groupes encore sous-représentés qu'ils ont tout autant à gagner à faire partie d'un écosystème connecté, diversifié et inspirant. »

- Habi Gerba, présidente et porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

Sa présidence

Interpellée et inspirée par la mission de la JCCM, Habi se donne comme ambition de rapprocher l'organisation, son image et ses actions de ses membres, d'ouvrir bien grande la porte aux groupes encore sous-représentés et de renforcer la place que les jeunes ont au sein des instances décisionnelles.

« Les 18 à 40 ans que nous représentons innovent, consomment, inspirent. Ils font vibrer le milieu des affaires et transforment notre économie. Ils doivent avoir une place aux tables où les décisions sont prises parce qu'ils ont quelque chose à dire, des questions et surtout des solutions.»

- Habi Gerba, présidente et porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

À propos de la JCCM

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) a comme mission de développer, représenter et faire rayonner la relève d'affaires et est un regroupement de cadres, professionnels et professionnelles, travailleurs et travailleuses autonomes, entrepreneurs et entrepreneures ou encore d'étudiantes et étudiants âgés de 18 à 40 ans. Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui près de 1 600 membres, dont près de 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une multitude d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la relève d'affaires à Montréal. De plus, la JCCM compte sur l'appui de cinq grands partenaires qui ont à cœur la relève, soit BMO Groupe financier, Bell, CN, Énergir et la Ville de Montréal.

SOURCE Jeune Chambre de commerce de Montréal

Renseignements: Cécile Martin, Conseillère principale affaires publiques, contenu et programmation, JCCM, (514) 660-1330, [email protected]