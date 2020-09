Gyslaine Desrosiers est réélue à la présidence du CIQ

MONTRÉAL, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La présidente du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), madame Gyslaine Desrosiers, infirmière, a été réélue par acclamation par les représentants des ordres professionnels du Québec. Entamant son troisième mandat à la présidence, madame Desrosiers apporte stabilité et expérience au CIQ.

« Je suis ravie que les présidents des ordres professionnels m'aient reconduit pour un nouveau mandat. Nous avons développé un consensus fort sur les enjeux stratégiques qui confrontent les professions réglementées. Le CIQ entend jouer activement son rôle d'organisme-conseil auprès de la ministre McCann et du gouvernement du Québec. Cela s'avère particulièrement important en cette période de pandémie de COVID. Parmi nos priorités, nous insistons sur l'importance de régler à l'Office des professions le bouchon réglementaire qui paralyse les ordres professionnels. Accélérer l'intégration des professionnels immigrants demeure aussi une autre de nos priorités.», a déclaré madame Desrosiers.

Le mandat de Denis Leclerc, psychoéducateur et président de l'Ordre des psychoéducateurs du Québec, à titre de secrétaire est reconduit tout comme celui de M. Denis Pelletier, physiothérapeute et président de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, en tant qu'autre membre. Nouvellement élu, M. Donald Barabé, traducteur agréé et président de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec, a été choisi par les membres pour occuper le dernier poste « autre membre » disponible.

Ils complètent l'équipe toujours en poste composée de :

Madame Danielle Boué , technologue en imagerie médicale et déléguée de l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec, vice-présidente

, technologue en imagerie médicale et déléguée de l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec, vice-présidente Monsieur Alain Bernier , technologue professionnel et vice-président aux affaires administratives de l'Ordre des technologues professionnels, trésorier

, technologue professionnel et vice-président aux affaires administratives de l'Ordre des technologues professionnels, trésorier Monsieur Jean-François Henry, chiropraticien et président de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, autre membre

Les personnes élues au comité exécutif le sont pour un mandat de deux ans pouvant être renouvelé.

À propos du Conseil interprofessionnel du Québec

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent collectivement plus de 400 000 membres, dont 62 % sont des femmes, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement.

