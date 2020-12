Guylaine Tanguay devient porte-parole bénévole de la Fondation québécoise du cancer

« La Fondation est une pépite et un secret québécois encore trop bien gardé. En devenant porte-parole de la Fondation québécoise du cancer, j'aimerais dire à toutes les personnes touchées par un cancer qu'elles ne sont pas seules et qu'il existe une Fondation bienveillante qui est là, pour les accompagner concrètement dans cette épreuve » explique Guylaine Tanguay .

Environ 156 personnes par jour reçoivent un diagnostic de cancer au Québec et doivent vivre avec les épreuves quotidiennes qui s'y rattachent. Pour la Fondation, il est donc primordial que les Québécois touchés par un cancer sachent qu'ils peuvent se tourner vers elle pour être accueillis, écoutés et accompagnés par des professionnels expérimentés en oncologie.

« Cette association avec Guylaine Tanguay est toute naturelle. Aux yeux des Québécois, Guylaine incarne les qualités d'humanité et d'intégrité qui sont également les valeurs véhiculées par la Fondation québécoise du cancer » déclare Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer.

Depuis 2012, Bruno Pelletier assurait le rôle de porte-parole à la Fondation. À la fin de l'année 2019, c'est le cœur lourd qu'il cédait sa place. Quand il apprit l'intérêt de Guylaine Tanguay quant à devenir porte-parole de la Fondation québécoise du cancer, le célèbre chanteur québécois était enchanté de lui passer le flambeau : « je suis convaincu que son dynamisme, sa gentillesse et sa sensibilité font d'elle la personne idéale pour être la nouvelle voix de la fondation et faire rayonner son message et sa raison d'être » a-t-il partagé.

Visionner la passation de pouvoir entre Bruno Pelletier et Guylaine Tanguay.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis plus de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Services Info-cancer : 1 800 363-0063 | cancerquebec.com | Facebook : fqcancer

Fièrement accréditée Engagement qualité .

SOURCE Fondation québécoise du cancer

Renseignements: Léopoldine Frowein, Conseillère, communications et relations publiques, Fondation québécoise du cancer, Tél. : 514 815-0234 | Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.fqc.qc.ca/