Guy Gendron se joint au Conseil de presse du Québec à titre de médiateur

MONTRÉAL, le 31 mars 2025 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec est très heureux d'annoncer la nomination de Guy Gendron à titre de médiateur.

L'ex-ombudsman de Radio-Canada, aujourd'hui à la retraite, pourra ainsi faire profiter le public et les médias de ses compétences en déontologie journalistique.

« Son écoute, sa personnalité rassembleuse et sa connaissance approfondie du journalisme font de lui un médiateur idéal », se réjouit Pierre-Paul Noreau, président du Conseil de presse.

Reporter à la télévision pendant plus de 35 ans, notamment à Toronto, Ottawa, Washington et Paris, Guy Gendron a collaboré à plusieurs émissions de Radio-Canada, dont Enjeux, Enquête et Tout le monde en parlait, en plus d'enseigner le journalisme à l'Université du Québec à Montréal. De 2016 jusqu'à sa retraite en juin 2021, il a occupé le poste d'ombudsman des services français de Radio-Canada. Deux fois lauréat du prix Judith-Jasmin pour son journalisme, il a aussi publié deux biographies, celle de l'ancien premier ministre du Canada Brian Mulroney et celle du fondateur de Couche-Tard Alain Bouchard, ainsi que le récit biographique de l'espion canadien Guy Biéler.

Guy Gendron se joint aux deux médiatrices actuelles du Conseil de presse, Carole Beaulieu et Martyne Bourdeau, dont le talent a permis au service de médiation d'atteindre un niveau de succès sans précédent.

La médiation au Conseil de presse est un processus volontaire et gratuit qui permet de régler une plainte à l'amiable, dans le respect de l'esprit du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec . Lancée en 2017, elle connaît un succès considérable; en 2024, 15 des 19 dossiers traités en médiation se sont conclus par une entente entre les parties, soit un taux de réussite de 79 %.

Pour en savoir plus sur le processus de médiation et le traitement des plaintes, voir le Règlement 2 sur l'étude des plaintes du public .

À propos du Conseil de presse

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis plus de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune sanction autre que morale.

Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.

SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

RENSEIGNEMENTS : Caroline Locher, secrétaire générale, Conseil de presse du Québec, [email protected]