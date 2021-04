MONTRÉAL, Le 14 avril 2021 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), entreprise de pointe dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a le plaisir d'annoncer la nomination de Guy Courtin au poste de vice-président et directeur sectoriel pour la vente au détail. Dans ce nouveau rôle, M. Courtin contribuera à orienter la stratégie de mise en marché de Tecsys dans le secteur de la vente au détail et à soutenir l'élan de la société dans ce domaine. Cette nomination s'appuie sur l'expansion de la présence de Tecsys dans le secteur du commerce de détail; l'entreprise a acquis OrderDynamics en 2018 et a progressivement fait progresser sa plateforme de commerce unifié pour les détaillants omnicanaux .

Fort de décennies d'expérience dans les domaines de la technologie et de la chaîne d'approvisionnement, M. Courtin est un expert chevronné de la chaîne d'approvisionnement du commerce de détail. Avant de rejoindre Tecsys, il a occupé des postes de direction chez 6 River Systems (une société Shopify), Infor Retail et i2 Technologies (maintenant Blue Yonder). Il a également été analyste industriel chez Constellation Research, SCM World (maintenant Gartner) et Forrester Research.

« Guy est une voix très respectée dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement du commerce de détail, il comprend les effets de la perturbation numérique et le besoin urgent de se transformer pour des marchés convergents, » déclare Bill King, directeur général du revenu chez Tecsys. « Ses collègues comme ses clients remarqueront sa passion pour le commerce de détail, et nous sommes ravis de l'ajouter à notre groupe de penseurs de la chaîne d'approvisionnement les plus brillants. »

Le secteur du commerce de détail a vécu des bouleversements remarquables qui ont commencé avant les événements de 2020, et qui ont ensuite été ponctués par une pandémie qui a accéléré l'adoption du commerce numérique. Avec une combinaison d'orchestration des stocks via la gestion des commandes associée à une couche d'exécution qui prend en compte tous les nœuds de l'inventaire, Tecsys est bien positionnée pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et préparer les entreprises aux inconnues de demain.

« À l'heure où le consommateur numérique a bouleversé le paradigme de la puissance, Tecsys a une occasion unique d'aider les détaillants et les marques à gérer plus rapidement leurs stocks, à renforcer leurs capacités d'exécution et à améliorer leurs niveaux de service à la clientèle », déclare M. Courtin. « J'ai hâte d'élaborer des stratégies autour de ces éléments fondamentaux, de démontrer comment nous sommes capables de répondre à ces besoins et de nous préparer aux inconnues de demain, de travailler avec nos clients actuels et potentiels, nos experts, nos partenaires et notre écosystème pour ouvrir le prochain chapitre du commerce de détail. »

M. Courtin est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Olin Graduate School of Business, d'une maîtrise en relations internationales de la Loyola University Chicago et d'une licence en sciences politiques.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com .

