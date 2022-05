Guillaume de La Famille Plouffe reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Montérégie

À propos de La Famille Plouffe

La Famille Plouffe œuvre ensemble depuis l'arrivée de chacun dans la vie de l'autre. C'est par souci d'intégrité envers elle-même qu'elle a décidé de mettre de l'avant cette signature commune après un séjour familial en 2016 aux Maisons Daura, résidences internationales d'artistes, à Saint-Cirq-Lapopie en France. Depuis, elle a participé à de nombreuses manifestations artistiques à travers le Québec et présenté des expositions individuelles dans plusieurs galeries et centres d'artistes. Elle aussi été invitée à participer à une panoplie de concours d'art public, pour lesquels sept de ses propositions ont été sélectionnées. D'autre part, elle a réalisé dix œuvres d'art public suivant une invitation, un appel à candidatures ou une initiative personnelle, que ce soit des œuvres permanentes ou temporaires.

La prise de position philosophique de La Famille Plouffe propose que tout ce qui a été auparavant réalisé au nom de Guillaume Boudrias-Plouffe, a été réalisé en réalité par La Famille Plouffe. De cette même façon, Guillaume a par le passé représenté la famille lors de projets au Québec et ailleurs au Canada, en France, en Côte d'Ivoire et en Italie. Il a reçu au nom de la famille de nombreux prix, notamment le Prix relève de Culture Montérégie et le Prix Joseph-S.-Stauffer du Conseil des arts du Canada. Guillaume de La Famille Plouffe est membre du conseil d'administration du 3e impérial, centre d'essai en art actuel et co-président du Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec.

Une vidéo portant sur la famille Plouffe sera diffusée au cours de l'année sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix étaient l'artiste multidisciplinaire Chloé Beaulac et la photographe Arianne Clément.

