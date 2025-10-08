La plateforme extrait et synthétise les renseignements de plus de 1,75 million de conseillers et plus de 60 000 transcriptions de spécialistes à partir d'une seule plateforme.

NEW YORK, 8 octobre 2025 /CNW/ - Guidepoint, un important réseau mondial de spécialistes, a annoncé aujourd'hui le lancement de Guidepoint360 et d'AskGP. Il s'agit d'un nouvel espace de travail consolidé et d'un assistant d'IA conversationnel conçu pour améliorer l'ensemble du parcours de recherche en centralisant votre contenu Guidepoint et en diffusant l'information plus rapidement.

Réduisant le bruit et accélérant la découverte, Guidepoint360 représente une étape importante dans la façon de tirer parti des renseignements de spécialistes, en rassemblant :

Voici Guidepoint360 : la seule plateforme alimentée par l’IA qui regroupe vos consultations avec des spécialistes, vos transcriptions et vos renseignements sur demande. Des réponses plus rapides, des décisions plus éclairées, aucune étape supplémentaire.

Vos interactions individuelles avec des spécialistes par l'entremise du réseau de plus de 1,75 million de conseillers de Guidepoint;

La bibliothèque Guidepoint contenant plus de 60 000 transcriptions d'entrevues avec des spécialistes;

AskGP, un assistant d'IA conversationnel qui extrait et synthétise des renseignements de votre contenu Guidepoint et cite ses sources aux fins de vérification.

« Les décideurs d'aujourd'hui ont besoin de réponses précises et validées pour les aider à planifier l'avenir », a déclaré Albert Sebag, chef de la direction de Guidepoint. « Avec Guidepoint360 et AskGP, nous aidons les équipes à passer des questions à la prise de décisions éclairées plus rapidement tout en réduisant les frictions. »

Cette plus récente innovation souligne l'accent mis par Guidepoint sur l'exploitation de technologies de pointe pour accélérer l'accès aux connaissances. En plaçant l'innovation au cœur du processus de recherche, Guidepoint360 a le potentiel de transformer la façon dont les investisseurs, les conseillers en gestion et les entreprises intègrent les renseignements de spécialistes à leur processus décisionnel.

« Guidepoint360 démontre que l'impact le plus significatif de l'IA est une amélioration, et non une solution de remplacement, de la recherche de spécialistes », a déclaré Kaushik Deka, chef des technologies et de l'IA de Guidepoint. « Avec AskGP, les clients obtiennent une synthèse instantanée avec des citations afin de voir pourquoi une réponse est juste, et pas seulement ce qu'elle est, tout en respectant les normes de conformité qui font la renommée de Guidepoint. »

Pour en savoir plus ou pour demander l'accès à Guidepoint360, communiquez avec un représentant de Guidepoint à l'adresse [email protected].

À propos de Guidepoint

Guidepoint met en contact les clients et les spécialistes en la matière approuvés de son réseau professionnel mondial. La vaste gamme de services de Guidepoint permet aux clients d'accéder à de nouveaux secteurs, de se tenir au courant des sujets d'actualité, d'explorer en profondeur des sujets critiques et de valider des idées qualitatives. Notre liste de clients multinationaux comprend les principales sociétés d'experts-conseils, les fonds de couverture, les sociétés de financement par capitaux propres et les sociétés publiques figurant au classement de Fortune.

Pour en savoir plus, visitez le www.guidepoint.com.

