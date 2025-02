Guichet d'accès à la première ligne : Québec annonce la prolongation de l'entente

QUÉBEC, le 7 févr. 2025 /CNW/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, et le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, annoncent la prolongation de l'entente sur le Guichet d'accès à la première ligne (GAP).

Rappelons qu'une entente était d'abord intervenue à cet effet en juin dernier avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et qu'elle a déjà permis d'assurer la prise en charge supplémentaire de près d'un million de Québécoises et de Québécois. Ainsi, les médecins omnipraticiens pourront poursuivre les inscriptions afin que tous aient accès à un médecin de famille ou à un milieu de soins de proximité d'ici l'été 2026.

Cette entente demeurera en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord-cadre.

Chaque jour, les urgences du Québec reçoivent environ 10 000 visites, dont plus de 5 000 concernent des cas non urgents. Grâce au GAP, ces patients peuvent désormais être redirigés vers un rendez-vous avec un médecin en GMF ou une autre ressource appropriée, permettant ainsi un meilleur accès tout en désengorgeant les urgences.

