Guerre en Ukraine : les impacts catastrophiques sur l'enseignement supérieur

MONTRÉAL, le 19 mars 2022 /CNW Telbec/ - Depuis le 24 février 2022, le conflit opposant l'Ukraine à la Russie fait de nombreuses victimes au sein de la population. À ce jour, trois millions de d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens dont plusieurs milliers d'enfants, ont fui le pays. Les images des bombardements, relayées quotidiennement par les médias, sont atroces et ne laissent personne dans l'indifférence. Les membres de la Table des partenaires universitaires (TPU) sont profondément bouleversés par cette invasion militaire injustifiable et souhaitent exprimer leur solidarité, particulièrement avec la communauté universitaire ukrainienne.

Le milieu universitaire en Ukraine est très bien établi et reconnu pour la qualité de son enseignement et de sa recherche par plusieurs pays et organismes internationaux tels que l'UNESCO et l'OMS. Les établissements d'enseignement supérieur comptent un peu plus d'un million d'étudiant-es. En 2020, cette population étudiante était composée de plus de 75 000 personnes provenant de l'étranger, principalement du continent africain. La guerre actuelle est une véritable catastrophe pour l'ensemble du système éducatif ukrainien et pour les gens qui y œuvrent. Il est de notre devoir de dénoncer cette attaque abominable qui affecte gravement la vie de nos collègues et de leurs proches.

Nos gouvernements doivent poursuivre leurs efforts et leurs actions en vue de favoriser une résolution pacifique de ce conflit. Cette escalade meurtrière et les violences armées doivent cesser.

L'urgence d'accueillir la communauté ukrainienne

Collectivement, nous devons remettre la personne humaine au cœur de nos actions. À l'instar de nombreuses organisations universitaires à travers le monde, la TPU, qui rassemble les associations étudiantes et les représentant-es syndicaux (personnels enseignant, de soutien, technique et professionnel, étudiants-es employés-es) au Québec, offre son soutien dans l'organisation de l'accueil des membres de la communauté universitaire ukrainienne en sol québécois. L'Université est un lieu d'apprentissage, de réflexion et de recherche. Ce haut lieu du savoir joue un rôle crucial d'ouverture sur le monde et doit le demeurer.

Parallèlement, la désinformation à propos du conflit et de ses origines, véhiculée quotidiennement depuis la mi-février, est fort préoccupante. Débordant les frontières de la Russie, elle a pris racine chez nous et ailleurs dans le monde. Le milieu universitaire québécois a un rôle essentiel à jouer, il doit s'assurer de contrer cette désinformation par l'exposition des faits et des résultats des nombreuses recherches et études sur les réalités russes et ukrainiennes.

Finalement, la TPU invite l'ensemble des membres de la communauté universitaire québécoise à soutenir les personnes ukrainiennes coincées dans cette guerre sordide par des dons, par des actions ou en participant à des manifestations. Individuellement et collectivement, travaillons à faire de l'éducation un outil de paix.

Membres de la Table des partenaires universitaires :

Vincent Beaucher

Président, Fédération de la recherche et de l'enseignement universitaire du Québec -- CSQ

Renaud Béland

Membre du comité de coordination, Fédération universitaire des syndicats étudiants

Hadrien Chénier-Marais

Président, Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation permanente

Valérie Fontaine

Présidente, Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur -- CSQ

Claude Fortin

Présidente, Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche

Catherine Lanaris

Vice-présidente secteur universitaire, Fédération des professionnèles -- CSN

Carole Neill

Présidente, Conseil provincial du secteur universitaire, Syndicat canadien de la fonction publique -- FTQ

Jonathan Desroches

Président par intérim, Union étudiante du Québec

Sébastien Paquette

Coordonnateur, Conseil québécois des syndicats universitaires -- AFPC

Jean Portugais

Président, Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université

Caroline Quesnel

Présidente, Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec -- CSN

À propos

La TPU a été constituée au milieu des années 1990. Elle réunit des organisations représentant des étudiantes et étudiants, du personnel de soutien, technique et professionnel, des chargées et chargés de cours et des professeures et professeurs. La TPU propose une vision humaniste de l'université. On peut prendre connaissance du manifeste publié le 25 novembre 2010 : Pour une université libre, accessible, démocratique et publique1. Les propositions du manifeste sont toujours actuelles.

_________________________

1 Accessible à : https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/fr/2010-11-25-Manifeste-long-FINAL-1.pdf

SOURCE TABLE DES PARTENAIRES UNIVERSITAIRES

Renseignements: Téléphone : 514 598-2241 / Sans frais : 1 877 312-2241 Télécopieur : 514 598-2190, 1601, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 4M5