GSTS tirera parti des capacités d'intelligence artificielle dans la détection des objets et la classification des images

HALIFAX, NS, le 4 août 2020 /CNW/ - Global Spatial Technology Solutions (« GSTS » ou « la Société ») une société spécialisée dans l'intelligence artificielle et l'analyse du secteur maritime a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été choisie par l'Agence spatiale canadienne (ASC) pour élaborer des capacités d'intelligence artificielle destinées à une utilisation spatiale. Ces capacités seront créées dans le but d'appuyer de meilleures prises de décisions pour un éventail d'applications spatiales axées sur le travail exigeant la vision artificielle (par exemple, pour les systèmes d'exploration comme les modules atterrisseurs, les rovers, la robotique ou les systèmes d'observation de la terre d'exploration). Le projet est financé dans le cadre du Programme de développement des technologies spatiales.

« Cette contribution permettra à GSTS d'étendre ses capacités croissantes d'intelligence artificielle au secteur spatial afin d'appuyer la prise de décisions à partir des mêmes techniques utilisées dans le secteur maritime, ce qui permettra de mener des activités de détection, de reconnaissance et de prédiction, a déclaré Richard Kolacz, chef de la direction de GSTS. Cela équivaut à placer le cerveau à côté des yeux de n'importe quel dispositif ou capteur spatial afin d'appuyer la prise de décision dans l'espace, plutôt que de devoir transmettre toutes les données à la terre pour les analyser avant qu'une décision ne puisse être prise. Il s'agit de la première étape de l'élaboration d'une capacité spatiale véritablement autonome. »

La vision artificielle demande l'extraction automatique, l'analyse et la compréhension des renseignements tirées des images numériques. En appliquant l'apprentissage automatique, qui est un type d'IA, on peut améliorer et optimiser la production d'observations exploitables beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de précision qu'un être humain pourrait le faire. Des renseignements exacts et opportuns sont essentiels pour travailler dans l'espace, l'un des environnements les plus extrêmes qui soient.

Le projet renforcera et élargira les services d'intelligence artificielle de GSTS, qui ont d'abord été établis pour le secteur maritime afin d'appuyer des applications telles que la navigation autonome et la gestion du trafic maritime et des risques. Il s'appuiera sur les capacités d'apprentissage automatique et l'expertise de la société en matière de traitement d'un vaste éventail d'ensembles de données spatiales.

Ce projet est réalisé avec l'appui financier de l'Agence spatiale canadienne.

À propos de GSTS

GSTS est un chef de file en matière de solutions d'intelligence artificielle dans le secteur maritime. Nos solutions visent à sauver des vies, à économiser l'énergie et à protéger l'environnement à l'échelle mondiale grâce à l'utilisation d'applications novatrices fondées sur des analyses et ensembles de données émergents. Nous permettons d'améliorer les opérations axées sur la prise de décisions pour les organismes et les industries des secteurs civil, commercial et de la sécurité. Pour en savoir plus, visitez www.gsts.ca.

