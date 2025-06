MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Global Spatial Technology Solutions (« GSTS »), une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle maritime, est heureuse d'annoncer l'expansion de son offre de solutions sur les marchés européens. GSTS a récemment ouvert un bureau au Royaume-Uni et renforce sa présence dans les régions Méditerranée, Moyen-Orient et Asie-Pacifique.

Il s'agit de la prochaine étape dans l'expansion de la plateforme propriétaire OCIANA® de GSTS, qui permet d'interagir directement avec une base de consommateurs mondiale en pleine croissance.

OCIANA® est une plateforme d'intelligence artificielle (IA) de premier plan qui fournit des solutions avancées d'analyse, de prévision et d'optimisation pour la gestion exhaustive des risques maritimes et l'optimisation des opérations portuaires et de transport maritime. La plateforme collecte, intègre et nettoie un large éventail de données satellitaires, opérationnelles, océanographiques et provenant de capteurs en temps réel. Grâce à des algorithmes brevetés et exclusifs, OCIANA® améliore la prise de décision et la collaboration en temps réel afin de garantir la sécurité et l'efficacité des mouvements de citoyens et de marchandises dans le monde entier.

La dernière solution d'optimisation collaborative d'OCIANA connectera les navires, les ports, les terminaux, les autorités de pilotage et les voies navigables, facilitant ainsi une planification numérique avancée et une collaboration et une optimisation rationalisées en temps réel sur une plateforme commune et fiable.

Cette solution représente une étape importante dans la prochaine phase de la stratégie de croissance de GSTS, car elle répond à la demande croissante du secteur en matière d'optimisation en temps réel des horaires d'accostage, des horaires d'éclusage, de la gestion des ancres et des ressources, de la prévision des embâcles, de la gestion des performances environnementales, ainsi que de la gestion des risques et de la conformité, dans des environnements mondiaux dynamiques.

« Nous sommes satisfaits d'étendre notre offre à l'échelle mondiale », a indiqué Richard Kolacz, président-directeur général de GSTS. « Nous continuons à développer et à valider nos capacités avec des organisations et des clients de premier plan du secteur. La solution d'optimisation collaborative d'OCIANA permet la mise en œuvre de corridors commerciaux numériques verts à l'échelle mondiale et permet aux consommateurs de réagir en temps réel à des événements environnementaux, géopolitiques ou physiques dynamiques. Nous sommes fiers d'être la première société au monde à présenter cette solution qui connecte plusieurs parties prenantes mondiales sur une plateforme commune et fiable et qui offre des avantages aux navires, aux ports, aux terminaux, aux autorités de pilotage et aux voies navigables. »

Grâce au développement de cette capacité, GSTS renforcera encore sa position de leader dans le secteur du transport maritime mondial, en fournissant à ses clients nationaux et internationaux une technologie de nouvelle génération qui leur procurera des avantages concurrentiels significatifs.

GSTS organise le premier Forum méditerranéen sur la collaboration et l'optimisation maritimes (MARCO MED) en juin et présentera les dernières capacités d'OCIANA en Grèce. Pour plus d'informations et pour vous inscrire : Marco Med Forum

À propos de GSTS

Global Spatial Technology Solutions (GSTS) est une société mondiale de renseignement maritime qui fournit des solutions visant à améliorer la prise de décision dans les secteurs maritimes et logistiques. Nos solutions de prévision et d'optimisation s'appuient sur une gamme de données opérationnelles, environnementales, sur les navires et les cargaisons afin de fournir des informations décisionnelles en temps réel à la chaîne d'approvisionnement maritime (ports, opérateurs de terminaux, compagnies maritimes, propriétaires de marchandises, affréteurs et sociétés de logistique) et d'assurer une gestion des risques exhaustive et proactive pour les organisations de sécurité nationales et internationales.

Pour plus d'informations et pour découvrir les possibilités de rejoindre notre consortium : Contactez-nous - GSTS

