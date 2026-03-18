GSTS accélère sa croissance et la commercialisation d'OCIANA grâce à des projets soutenus par l'APECA

DARTMOUTH, NS, le 18 mars 2026 /CNW/ - Global Spatial Technology Solutions (GSTS), une entreprise mondiale spécialisée dans le renseignement maritime, a annoncé aujourd'hui de nouveaux progrès dans sa stratégie de croissance et la commercialisation de ses produits grâce à deux contributions remboursables de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) dans le cadre du programme d'Infrastructure de développement régional et d'innovation (IDRI).

La première contribution soutient l'agrandissement des installations et la croissance des effectifs afin d'aider GSTS à combler d'importantes lacunes en matière de compétences, à accroître sa capacité de développement de produits et à poursuivre de nouvelles possibilités dans le secteur de la défense. La seconde contribution appuie la poursuite du développement et de la commercialisation d'OCIANA®, la plateforme de gestion du trafic maritime propulsée par l'IA de GSTS, destinée aux applications liées à la défense, à la sécurité et aux chaînes d'approvisionnement.

Ces projets représentent une étape importante dans l'expansion des activités de GSTS et accélèrent sa capacité à mettre sur le marché des solutions avancées de renseignement maritime.

OCIANA® combine des données satellitaires et des données issues de capteurs avec des capacités avancées d'IA afin d'améliorer la connaissance du domaine maritime et de soutenir une prise de décision plus rapide et mieux éclairée. Les investissements continus dans la plateforme renforcent son niveau de préparation commerciale et élargissent sa valeur dans des applications essentielles aux missions critiques.

« Ces projets permettent à GSTS de franchir une étape importante dans son développement », a déclaré Richard Kolacz, chef de la direction de GSTS. « Le soutien de l'APECA nous permet d'accroître nos capacités, de renforcer notre équipe et d'accélérer la commercialisation d'OCIANA® afin de répondre à la demande croissante du marché dans les domaines de la défense, de la sécurité maritime et de la visibilité des chaînes d'approvisionnement. »

OCIANA® est déjà pleinement opérationnelle et fournit des capacités de renseignement précieuses au Canada, aux membres de l'OTAN et à d'autres pays du groupe des Five Eyes.

GSTS a également indiqué que l'un des projets soutenus est lié à une initiative de la Supergrappe des océans du Canada, ce qui reflète l'appui plus large de l'écosystème d'innovation entourant la technologie de l'entreprise et ses applications dans les chaînes d'approvisionnement maritimes. Dans ce contexte, la plateforme est aussi utilisée par des ports, des compagnies maritimes et des administrations de pilotage afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'atténuer les risques.

À propos de GSTS

Global Spatial Technology Solutions (GSTS) est une entreprise mondiale spécialisée dans le renseignement maritime qui développe des solutions visant à améliorer la prise de décision dans les secteurs de la défense maritime, de la sécurité et des chaînes d'approvisionnement.

OCIANA® est la principale plateforme d'intelligence artificielle (IA) à double usage de GSTS. Elle fournit des solutions avancées d'analyse, de prévision et d'optimisation pour une gestion globale des risques maritimes ainsi que pour l'optimisation des opérations portuaires et maritimes. La plateforme ingère, intègre et nettoie un large éventail de données en temps réel provenant de satellites, d'opérations maritimes, de sources océanographiques et de capteurs. Grâce à des algorithmes brevetés et exclusifs, OCIANA® améliore la prise de décision en temps réel et la collaboration afin d'assurer la circulation sécuritaire et efficace des personnes et des marchandises à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus, visitez gsts.ca.

SOURCE GLOBAL SPATIAL TECHNOLOGY SOLUTIONS INC. (GSTS)

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