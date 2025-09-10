MONTRÉAL, le 10 septembre 2025 /CNW/ - Global Spatial Technology Solutions (GSTS), une entreprise d'IA maritime, est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat dans le cadre du programme Innovation pour la défense, l'excellence et la sécurité (IDEeS) du ministère de la Défense nationale du Canada, pour faire progresser sa plus récente capacité maritime de maintenance prédictive OCIANAMD (MPO).

OCIANA® est la plateforme d'IA maritime de GSTS qui intègre et met en corrélation des données en temps réel sur les navires, l'environnement et l'exploitation pour sensibilisation la population mondiale et fournir des informations prédictives. Basée sur la plateforme OCIANA®, la MPO tire parti de l'IA pour améliorer la prévision des défaillances de l'équipement et du système, ce qui permet une planification de la maintenance numérique proactive. Cette capacité soutient la transformation des pratiques de maintenance traditionnelles en réduisant les temps d'arrêt imprévus, en améliorant la fiabilité de l'équipement et en réduisant au minimum les coûts associés au cycle de vie, ce qui, en fin de compte, améliore la préparation opérationnelle des ressources militaires.

Grâce à ce développement, GSTS continue d'accroître son leadership en matière d'IA maritime, offrant aux intervenants nationaux et internationaux des capacités de prochaine génération qui offrent des avantages opérationnels concrets.

« Ce banc d'essai fait passer la MPO du laboratoire à la mer et constitue une étape clé vers son utilisation opérationnelle, a déclaré Richard Kolacz, chef de la direction de GSTS. En soutenant l'évaluation du MDN dans des conditions réelles, nous visons à démontrer qu'une détection précoce et une planification plus rapide peuvent réduire les temps d'arrêt imprévus. Au fil du temps, ce changement réduit un contributeur important aux coûts totaux du cycle de vie, tout en augmentant la disponibilité des navires et des sous-marins avec un transfert clair vers les flottes de la garde côtière et des flottes commerciales. »

Le marché de la maintenance prédictive maritime devrait atteindre 3 milliards de dollars américains d'ici 2034 (TCAC de 21,75 %). La MPO est conçue pour les exploitants de flotte de défense et de flotte commerciale, ce qui ouvre des possibilités dans les flottes navales, de garde côtière et de marine marchande, avec une adaptation potentielle aux plateformes aériennes et terrestres.

Les capacités d'IA d'OCIANA combinent les données des capteurs embarqués à l'état de la mer et aux conditions météorologiques pour offrir des performances prédictives avancées. Pour les plateformes navales complexes, avec des milliers de systèmes interdépendants et des objectifs de fiabilité et de disponibilité exigeants, la MPO offre des économies de coûts potentiellement substantielles pendant toute la durée de vie, avec une préparation opérationnelle accrue et une plus grande disponibilité.

À propos de GSTS

Global Spatial Technology Solutions (GSTS) est une entreprise mondiale de renseignement maritime qui offre des solutions pour améliorer la prise de décisions dans les secteurs du transport maritime et de la logistique. Nos solutions prédictives et d'optimisation sont rendues possibles grâce à une gamme de données opérationnelles, environnementales, sur les navires et les cargaisons afin de fournir des renseignements décisionnels en temps réel pour la chaîne d'approvisionnement maritime (ports, exploitants de terminaux, entreprises de transport maritime, propriétaires de marchandises, affréteurs et entreprises de logistique) et de fournir une gestion complète et proactive des risques aux organisations de sécurité nationale et internationale.

OCIANAMD est la plateforme d'intelligence artificielle (IA) de pointe de GSTS qui fournit des solutions avancées d'analyse, de prévision et d'optimisation pour une gestion complète des risques maritimes et pour l'optimisation du transport maritime et des opérations portuaires. La plateforme intègre et nettoie un large éventail d'ensembles de données en temps réel sur les satellites, les opérations, l'océanographie et les capteurs. Grâce à des algorithmes brevetés et exclusifs, OCIANAMD améliore la prise de décisions et la collaboration en temps réel pour assurer la circulation sécuritaire et efficace des personnes et des marchandises dans le monde entier.

