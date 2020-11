Tritan Renew est propulsé par la technologie de renouvellement de polyester d'Eastman et fournit jusqu'à 50 % de contenu recyclé certifié* dérivé de flux de déchets postconsommation et postindustriels. Contrairement aux plastiques recyclés mécaniquement, Tritan Renew offre la haute performance des plastiques vierges.

Trēva Renew offre jusqu'à 48 % de contenu d'origine biologique provenant de forêts gérées de manière durable et est certifié par le programme BioPreferred® de l'USDA. En outre, Trēva™ Renew tire parti de la technologie de renouvellement du carbone qui utilise un mélange de déchets de matière plastique, fournissant 23 % de contenu recyclé certifié* supplémentaire, comme solution de rechange au polycarbonate, à l'ABS et au PC-ABS.

« Gruppo Maip est le bon partenaire stratégique pour aider à amener de nouvelles formules de polymères durables à l'industrie automobile », affirme Scott Ballard, vice-président et directeur général des plastiques spécialisés d'Eastman. « Il s'agit d'une entreprise avec de l'expertise en formules, de solides relations avec les fabricants et, par-dessus tout, un engagement profond envers la durabilité. Ensemble, il nous tarde d'amener un nouveau niveau de durabilité à l'industrie automobile ».

Rendez-vous sur eastman.eco pour en découvrir plus sur les technologies de recyclage de pointe d'Eastman.

*Par l'entremise de ses technologies de recyclage circulaire de pointe, Eastman produit des produits circulaires qui sont certifiés par le programme de certification internationale en matière de durabilité et d'émissions de carbone (ISCC) par une allocation de bilan de masse.

À propos d'Eastman

Eastman est une entreprise internationale de matériaux spécialisés qui produit une large gamme de produits se retrouvant dans les objets de tous les jours. Avec l'objectif d'améliorer la qualité de la vie d'une façon matérielle, Eastman travaille avec les clients pour fournir des produits et des solutions novateurs, tout en conservant son engagement envers la sécurité et la durabilité. Le modèle de croissance axé sur l'innovation de l'entreprise tire parti de plateformes technologiques de classe mondiale, d'un engagement profond envers la clientèle et du développement d'applications sélectives pour accroître ses positions dominantes dans les marchés finaux attrayants, comme le transport, la construction et la construction d'immeubles et les biens de consommation. En tant qu'entreprise internationale inclusive et diverse, Eastman emploie environ 14 500 personnes dans le monde et offre ses services à des clients dans plus de 100 pays. L'entreprise comptait des revenus d'environ 9,3 milliards en 2019 et son siège social se trouve à Kingsport, Tennessee, aux É.-U. Pour davantage d'information, rendez-vous sur www.eastman.com.

À propos d'Eastman dans l'économie circulaire

En 2019, Eastman a commencé le recyclage chimique à l'échelle commerciale d'un large éventail de déchets de matières plastiques qui auraient autrement été envoyés à des sites d'enfouissement, auraient été incinérés, ou pire encore, se seraient retrouvés dans l'environnement. Les technologies de pointe de recyclage circulaire d'Eastman traitent les déchets de plastiques intraitables par les méthodes traditionnelles de recyclage mécanique comme les polyesters, le polypropylène, le polyéthylène et le polystyrène, dérivés de plusieurs sources, y compris les plastiques à usage unique, les textiles et les tapis. Ces technologies offrent une réelle solution circulaire du recyclage sans fin de matériaux, leur permettant d'être réutilisés à maintes reprises. Pour davantage d'information, rendez-vous sur eastman.eco.

À propos de Gruppo Maip

Gruppo Maip s'illustre comme chef de file dans le marché du plastique depuis plus de 40 ans. Le modèle de croissance axé sur l'innovation de l'entreprise se concentre sur la recherche et le développement et les ventes de matériaux spécialisés pour les applications techniques. Maip Compounding, l'entreprise de compoundage du groupe, développe une large gamme de matériaux thermoplastiques d'ingénierie de pointe, en s'axant sur les couleurs spécialisées et les solutions techniques qui nécessitent le développement d'une formule personnalisée renforcée de remplissage. L'engagement constant envers la recherche de solutions techniques novatrices qui peuvent promouvoir l'utilisation de matériaux thermoplastiques écologiques représente un objectif et une capacité fondamentaux pour les sociétés Gruppo Maip. Pour davantage d'information, rendez-vous sur www.maipsrl.com.

