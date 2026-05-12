GROUPE TVA INC. ANNONCE L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS English

Nouvelles fournies par

Groupe TVA

12 mai, 2026, 14:54 ET

MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - Conformément au Guide à l'intention des sociétés de la TSX, Groupe TVA inc. (TSX : TVA.B) publie le présent communiqué afin d'annoncer le résultat du vote des actionnaires à l'élection des administrateurs lors de son assemblée annuelle tenue aujourd'hui.

Les candidats proposés ont tous été élus administrateurs de la Société par les actionnaires présents ou représentés par procuration lors de l'assemblée. Le résultat du vote a été le suivant :

CANDIDATS

VOTES
EN FAVEUR

%

ABSTENTIONS

%

Jacques Dorion

4 318 555

100,00

0

0,00

Nathalie Elgrably-Lévy

4 318 555

100,00

0

0,00

Sylvie Lalande

4 318 555

100,00

0

0,00

Régine Laurent

4 318 555

100,00

0

0,00

A. Michel Lavigne

4 318 555

100,00

0

0,00

Daniel Paillé

4 318 555

100,00

0

0,00

Marie-Pierre Simard

4 318 555

100,00

0

0,00

Groupe TVA

TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques de langue française en Amérique du Nord et une des plus grandes entreprises privées de production. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie plusieurs titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

SOURCE Groupe TVA

Renseignements : Véronique Mercier, Vice-présidente, Communications, Québecor et Groupe TVA, [email protected]

Profil de l'entreprise

Groupe TVA

Groupe TVA, filiale de Québecor Média, est une entreprise de communication intégrée active dans la création, la production, la diffusion et la distribution de produits audiovisuels ainsi que dans l'édition de magazines. Groupe TVA est la plus importante entreprise de...