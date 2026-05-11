Avis aux médias : Groupe TVA fera le point sur la situation précaire de la production télévisuelle

MONTRÉAL, le 11 mai 2026 /CNW/ - Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Groupe TVA par intérim, s'adressera aux représentants des médias afin de faire le point sur la situation précaire de la production télévisuelle au sein des diffuseurs privés, dans un contexte de crise profonde qui fragilise l'ensemble de l'écosystème de l'industrie culturelle.

Détails :

Date 12 mai 2026



Heure 11 h 45



Lieu Montréal



RSVP [email protected]

*Les médias ayant confirmés leur présence recevront par la suite les détails de l'événement par courriel.

SOURCE Groupe TVA