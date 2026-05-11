Avis aux médias : Groupe TVA fera le point sur la situation précaire de la production télévisuelle

Nouvelles fournies par

Groupe TVA

11 mai, 2026, 13:00 ET

MONTRÉAL, le 11 mai 2026 /CNW/ - Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Groupe TVA par intérim, s'adressera aux représentants des médias afin de faire le point sur la situation précaire de la production télévisuelle au sein des diffuseurs privés, dans un contexte de crise profonde qui fragilise l'ensemble de l'écosystème de l'industrie culturelle.

Détails :

Date

12 mai 2026


Heure

11 h 45


Lieu

Montréal



RSVP

[email protected]

*Les médias ayant confirmés leur présence recevront par la suite les détails de l'événement par courriel.

SOURCE Groupe TVA

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Groupe TVA

Groupe TVA, filiale de Québecor Média, est une entreprise de communication intégrée active dans la création, la production, la diffusion et la distribution de produits audiovisuels ainsi que dans l'édition de magazines. Groupe TVA est la plus importante entreprise de...