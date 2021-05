TORONTO, le 4 mai 2021 /CNW/ - Le Groupe TMX a fait un don de 25 000 $ au Fonds de secours : intervention face à la COVID-19 en Inde en réponse à l'appel de la Croix-Rouge pour soutenir les efforts auprès de la population frappée par cette crise.

« La situation continue de s'aggraver en Inde et la vague épidémique dévastatrice de COVID-19 entraîne un débordement dans les hôpitaux ainsi qu'un manque de matériel médical essentiel et de ressources capitales pour sauver des vies, a déclaré John McKenzie, chef de la direction, Groupe TMX. Nous saluons le courage des personnes qui travaillent en première ligne de la crise en Inde et partout dans le monde, particulièrement le personnel médical, les premiers intervenants et les bénévoles qui fournissent des services essentiels et un soutien crucial. »

La Croix-Rouge canadienne offre son appui à la Croix-Rouge en Inde afin de venir en aide aux communautés touchées ou à risque de contamination. Les interventions comprennent les efforts de sensibilisation sur les risques et l'engagement communautaire, la prestation de services et la préparation des Sociétés nationales. Les fonds amassés permettront à la Croix-Rouge en Inde d'appuyer les activités de préparation, d'intervention et de rétablissement dans le contexte de la pandémie.

La Croix-Rouge canadienne accepte les dons en ligne, par téléphone au 1 800 418-1111 (numéro sans frais), par courriel à l'adresse [email protected], ou encore, en personne à un bureau de la Croix-Rouge.

