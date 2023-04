Conférence téléphonique avec les analystes et assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires le mardi 2 mai 2023

TORONTO, le 5 avril 2023 /CNW/ - Groupe TMX Limitée annoncera dans la soirée du lundi 1er mai 2023 ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023. Une conférence téléphonique avec les analystes aura lieu le mardi 2 mai 2023 à 8 h (HAE) pour discuter des résultats.

L'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de Groupe TMX aura lieu en personne au Centre de marché TMX, au 120, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) et par diffusion audio en direct sur le Web le mardi 2 mai 2023 à 14 h (HAE). Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment désignés auront le droit de participer en personne ou virtuellement à l'assemblée, de poser des questions et de voter, le tout en temps réel. Les participants virtuels devront se connecter à l'assemblée au moyen du lien ci-dessous. Veuillez vous reporter à la page 2 de la circulaire d'information de la direction pour savoir comment participer à l'assemblée.

Horaire des activités du 2 mai 2023

Conférence téléphonique

avec les analystes : 8 h (HAE)



Conférence en direct par téléphone : 416 764-8659 ou 1 888 664-6392. a Il sera possible d'écouter un enregistrement de la conférence après avoir composé le 416-764-8677 ou le 1-888-390-0541 (code d'accès : 834400).









La conférence téléphonique sera également présentée en webdiffusion audio, puis l'enregistrement sera archivé dans la section



Événements pour les actionnaires du site du Groupe TMX.







Assemblée annuelle

et extraordinaire : 14 h (HAE)



Centre de marché TMX



120, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario)



Diffusion en direct sur le Web :



https://virtual-meetings.tsxtrust.com/fr/1434/









L'assemblée sera présentée en webdiffusion audio en direct, puis



l'enregistrement sera archivé sur la page Événements pour les actionnaires de Groupe TMX.



À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

