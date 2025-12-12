La Société poursuit ses études précliniques sur Thykamine MC dans la MASH et la fibrose afin de mieux comprendre le mécanisme d'action de Thykamine MC ;

QUÉBEC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXV: GSD) (OTCQB: DVHGF), annonce aujourd'hui ses résultats opérationnels et financiers pour le premier trimestre clos le 31 octobre 2025.

Commentaires de la direction

« Nous sommes très heureux de constater le dynamisme soutenu de nos activités thérapeutiques et commerciales ce trimestre. Les progrès de ThykamineMC dans les modèles précliniques de MASH et de fibrose renforcent son profil en tant que candidat anti-inflammatoire novateur et prometteur. Par ailleurs, la préparation de notre étude clinique de phase 2/3 en dermatite atopique pédiatrique constitue une étape importante vers la réponse à un besoin médical important non satisfait. Nos résultats de marge brute, combinés à la réalisation réussie de financements privés totalisant 2,7 millions de dollars, témoignent de la confiance croissante envers notre stratégie et la valeur à long terme de notre portefeuille de produits. », a déclaré, Dr André Boulet, Ph. D., chef de la direction de Devonian.

Faits saillants opérationnels

La Société a finalisé le protocole d'une étude clinique de phase 2/3, multicentrique, randomisée, à double insu et contrôlée par véhicule, d'une durée de 12 semaines, visant à évaluer l'innocuité et l'efficacité de deux concentrations (0,05 % et 0,1 %) de la crème PUR 0110 (Thykamine MC ) appliquée deux fois par jour chez des patients pédiatriques (âgés de 3 mois à 17 ans) atteints de dermatite atopique légère à modérée (l'« étude clinique pédiatrique en dermatite atopique »). L'étude est prête à démarrer après l'approbation par les autorités réglementaires.

) appliquée deux fois par jour chez des patients pédiatriques (âgés de 3 mois à 17 ans) atteints de dermatite atopique légère à modérée (l'« étude clinique pédiatrique en dermatite atopique »). L'étude est prête à démarrer après l'approbation par les autorités réglementaires. La Société prépare son étude clinique pivot de Thykamine MC pour la radiodermite. Il s'agira d'une étude multicentrique, à double insu, à répartition aléatoire et contrôlée utilisant Glaxal, menée chez des patientes atteintes d'un cancer du sein.

pour la radiodermite. Il s'agira d'une étude multicentrique, à double insu, à répartition aléatoire et contrôlée utilisant Glaxal, menée chez des patientes atteintes d'un cancer du sein. Des études précliniques sont en cours afin de mettre en évidence le potentiel de Thykamine MC dans le traitement de la MASH.

dans le traitement de la MASH. D'autres études précliniques ont été lancées afin de mieux comprendre le potentiel de Thykamine MC en tant qu'agent anti-fibrotique.

en tant qu'agent anti-fibrotique. En date du 26 novembre 2025, après la fin du trimestre, la Société a annoncé la nomination de M. Pierre Labbé à titre de nouveau membre du conseil d'administration, à la suite de la démission de M. Jean Forcione du conseil le 30 septembre 2025.

Faits saillants financiers

Financement

Au cours du trimestre clos le 31 octobre 2025, la Société a complété avec succès un financement de 2,7 millions de dollars par l'émission d'unités (actions ordinaires et bons de souscription) dans le cadre de placements privés, renforçant ainsi sa liquidité. L'encaisse et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 6,6 millions de dollars à la fin de la période, soit légèrement moins que les 7,0 millions de dollars déclarés au 31 juillet 2025. La Société est sans dette.

Revenus de distribution

Les revenus de distribution pour la période de trois mois terminée le 31 octobre 2025 se sont élevés à 1,05 million de dollars, soit une diminution de 83 % par rapport à 6,12 millions de dollars pour la période comparable. Cette baisse reflète l'expiration de l'entente de distribution du Dexlansoprazole en avril 2025.

Perte nette

La Société a enregistré une perte nette de 1,6 million de dollars au cours du trimestre, comparativement à une perte nette de 0,6 million de dollars pour la même période en 2024. L'augmentation d'environ 1 million de dollars de la perte nette s'explique par la diminution des revenus de distribution, qui a réduit la marge brute de 1,5 million de dollars. Cette baisse a été partiellement compensée par des économies de 0,5 million de dollars au niveau des frais de vente, des frais administratifs et des charges financières.

Flux de trésorie

La Société a utilisé 2,3 millions de dollars en flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, comparativement à 2,6 millions de dollars générés au cours de la même période l'an dernier. La diminution de 4,9 millions de dollars des flux de trésorerie d'exploitation s'explique principalement par la variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, soit près de 3,5 millions de dollars attribuables aux paiements des comptes fournisseurs, ainsi que par une perte nette comparative supérieure de 1,4 million de dollars, déduction faite des éléments sans incidence sur la trésorerie.

Pour consulter les états financiers consolidés intermédiaires pour les périodes de trois mois terminées les 31 octobre 2025 et 2024, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://groupedevonian.com/investor-center/financial-reports/ ou consulter le profil de la Société sur SEDAR+.

À propos de ThykamineMC

ThykamineMC, le premier produit pharmaceutique issu de la plateforme SUPREXMC de Devonian, est un produit hautement novateur pour la prévention et le traitement des problèmes de santé liés à l'inflammation et au stress oxydatif, notamment la colite ulcéreuse, la dermatite atopique, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde et d'autres troubles auto-immuns. Les propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et immunomodulatrices de ThykamineMC ont été démontrées par un grand nombre d'études in vitro et in vivo, ainsi que par une étude clinique de phase IIa chez des patients atteints de colite ulcéreuse distale légère à modérée et une vaste étude de phase II chez des adultes atteints de dermatite atopique légère à modérée. Le produit ThykamineMC et la plateforme SUPREXMC sont protégés par plusieurs brevets en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

À propos de Devonian

Groupe Santé Devonian Inc. est une société pharmaceutique en phase clinique spécialisée dans le développement de médicaments pour diverses affections inflammatoires auto-immunes, avec des approches thérapeutiques novatrices ciblant des besoins médicaux non satisfaits. La stratégie principale de Devonian consiste à développer des médicaments sur ordonnance pour le traitement des maladies auto-immunes inflammatoires, notamment, mais sans s'y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. S'appuyant sur plus de 15 ans de recherche, l'approche de Devonian est en outre soutenue par un ensemble de directives réglementaires de la Food and Drug Administration des États-Unis favorisant une voie de développement pour les produits botaniques médicamenteux sur ordonnance par rapport aux médicaments traditionnels sur ordonnance.

Devonian est également impliquée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur en s'appuyant sur la même approche exclusive que celle utilisée avec leurs offres pharmaceutiques. Devonian possède également une filiale commerciale, Altius Healthcare Group LP, spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques sur ordonnance au Canada, sous licence de sociétés pharmaceutiques de marque.

Groupe Santé Devonian Inc. a été constituée en 2015 et a son siège social au Québec, au Canada, où elle possède une installation d'extraction à la fine pointe de la technologie. Devonian est cotée à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») (TSXV : GSD) et sur la Bourse de croissance OTCQ (OTCQB : DVHGF).

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.groupedevonian.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, contenues dans le présent communiqué, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant l'impact des optimisations proposées aux projets de la Société, la liquidité mondiale et la disponibilité du crédit sur le calendrier des flux de trésorerie et sur la valeur des actifs et passifs en fonction des conditions futures projetées, les changements aux politiques comptables, l'impact de l'inflation, le risque que les brevets PCT pour ThykamineMC ne soient pas accordés et, de manière générale, les paragraphes ci-dessus intitulés « À propos de Devonian », qui décrivent essentiellement les perspectives de la Société, constituent des « Renseignements prospectifs » ou des « Déclarations prospectives » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, estimations et projections en date du présent communiqué.

Les déclarations prospectives reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où elles sont formulées, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer inexactes. Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent influer directement ou indirectement sur les résultats réels et pourraient entraîner des écarts importants entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans toute déclaration prospective. Rien ne garantit que ces hypothèses s'avèrent exactes ni que les déclarations prospectives se révéleront fidèles, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés.

Du fait que les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents, à la fois généraux et spécifiques, et il existe un risque que les estimations, prévisions, projections et autres déclarations prospectives ne se réalisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas l'expérience future. Les déclarations prospectives sont fournies afin de donner des renseignements sur les attentes et les plans de la direction relativement à l'avenir. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, car un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des écarts importants entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont assujetties à ces mises en garde ainsi qu'à celles figurant dans nos autres documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. La Société refuse toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective ou d'expliquer tout écart important entre les événements ultérieurs réels et ces déclarations prospectives, sauf si les lois applicables l'exigent.

Ni la Bourse ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à l'exactitude ou à l'adéquation du présent communiqué.

PERSONNE-RESSOURCE : Groupe Santé Devonian Inc., Dr André Boulet, Président et chef de direction, Téléphone : 1 450 979-2916, Courriel : [email protected]