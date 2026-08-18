Groupe Santé Devonian prévoit le début de la négociation de ses actions à la NYSE American

QUÉBEC, le 18 août 2026 /CNW/ -- Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXV: GSD) (OTCQB: DVHGF) a le plaisir d'annoncer que, dans le cadre d'un placement public par voie de prise ferme, elle prévoit que ses actions ordinaires et ses bons de souscription commenceront à être négociés à la NYSE American LLC dès le 21 août 2026, sous les symboles « DHGR » et « DHGR WS » respectivement, sous réserve des conditions du marché, de l'obtention de l'approbation finale de l'inscription de la Société par la NYSE American LLC et du respect continu, par la Société, des exigences d'inscription de cette bourse. La Société demeurera inscrite à la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »). La Société a également réservé le symbole « DHGR » auprès de la TSXV et entend demander que son symbole boursier actuel « GSD » soit remplacé par « DHGR ».

À propos de Devonian

Groupe Santé Devonian Inc. est une société pharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments destinés au traitement de diverses maladies fibro-inflammatoires auto-immunes au moyen d'approches thérapeutiques novatrices répondant à des besoins médicaux non comblés. La stratégie principale de Devonian consiste à mettre au point des médicaments sur ordonnance pour le traitement de maladies fibro-inflammatoires auto-immunes, notamment mais sans s'y limiter, la dermatite atopique, la radiodermite et la colite ulcéreuse.

Fondée en 2015, Groupe Santé Devonian Inc. a son siège social au Québec, Canada, où elle possède une installation d'extraction à la fine pointe de la technologie. Les actions de Devonian sont inscrites à la TSXV (TSXV : GSD) et sont actuellement cotés sur le marché OTCQB Venture Market (OTCQB : DVHGF).

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.groupedevonian.com.

Énoncés prospectifs

Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse, autres que les énoncés de faits historiques, y compris notamment ceux concernant l'inscription envisagée à la NYSE American, le placement public concomitant par voie de prise ferme, les symboles boursiers proposés sur la NYSE American ainsi que le changement envisagé du symbole boursier à la TSXV, et, de façon générale, les énoncés figurant à la rubrique « À propos de Devonian », constituent de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces énoncés prospectifs reposent sur les attentes, estimations et hypothèses actuelles de la Société à la date du présent communiqué. Ils peuvent généralement être reconnus par l'emploi de termes comme « prévoit », « croit », « s'attend à », « entend », « planifie », « pourrait », « devrait », « sera » ou d'expressions similaires, y compris leurs formes négatives ou variantes grammaticales, lesquelles indiquent que certains événements ou résultats peuvent survenir ou être réalisés.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes inhérents, de nature générale ou particulière. Il existe un risque que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas ou que les hypothèses sur lesquelles ils reposent ne reflètent pas l'expérience future. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but d'informer les lecteurs quant aux attentes et aux projets de la direction à l'égard de l'avenir. Les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance indue à ces énoncés prospectifs, puisqu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des croyances, plans, objectifs, attentes, anticipations, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont visés par les présentes mises en garde ainsi que par celles figurant dans les autres documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes et dans la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus relatif au placement déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, ou d'expliquer tout écart important entre les événements réels subséquents et les énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

Ni la TSXV ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSXV) n'assument de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Devonian Health Group Inc.

PERSONNE-RESSOURCE : Groupe Santé Devonian Inc., Dr André P. Boulet, Ph. D., Président et chef de la direction, Courriel : [email protected]