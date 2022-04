TORONTO, le 6 avril 2022 /CNW/ - Depuis plus de dix ans, Groupe Média TFO fait place à la reconnaissance en éducation. Le Prix IDÉLLO honore le travail remarquable, la passion et le sens de l'innovation de la communauté éducative francophone et francophile au Canada.

Révélation des gagnantes et gagnants du Gala du Prix IDÉLLO 2021

Tout en célébrant la richesse et l'importance de la culture francophone à travers le pays, le Gala du Prix IDÉLLO 2021 - qui a eu lieu le jeudi 31 mars - a permis de reconnaître 4 personnes exceptionnelles. Parmi les nombreuses candidatures reçues, ces enseignantes et enseignants, éducatrices et éducateurs se sont démarqués par leur dévouement hors du commun, leur créativité sans limite et leur engagement exceptionnel auprès de la jeunesse de ce pays. Nous tenons à féliciter chaleureusement encore une fois :

Stéfane Noël de Tilly : enseignant d'une école de langue française en Ontario , École Ste-Marie , Azilda, Ontario Conseil scolaire catholique Nouvelon.

: enseignant d'une école de langue française en , École , Conseil scolaire catholique Nouvelon. Taylor Lachance : éducateur de la petite enfance en Ontario , École élémentaire catholique Sainte-Anne , Mattawa Ontario , Conseil scolaire catholique Franco-Nord.

: éducateur de la petite enfance en , École élémentaire catholique , , Conseil scolaire catholique Franco-Nord. Chantal Ross : enseignante de Français Langue Seconde d'une école de langue anglaise au Canada , Notre Dame Catholic School, Simcoe Muskoka Catholic District School Board, Ontario .

: enseignante de Français Langue Seconde d'une école de langue anglaise au , Notre Dame Catholic School, Simcoe Muskoka Catholic District School Board, . Bonnie Lépine Antoine : enseignante d'une école de langue française hors Ontario , École Collines-d'or Kamloops , Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, Colombie-Britannique.

Vous trouverez la rediffusion du Prix IDÉLLO 2021 comportant des vidéos portraits inspirants de leurs impacts et parcours des lauréats ici .

Le Prix IDÉLLO 2022, repenser l'éducation au 21 e siècle

Groupe Média TFO est fier de s'associer avec des partenaires de choix. Ensemble, nous valorisons les professionnels avant-gardistes qui se dévouent à promouvoir l'autonomie et les valeurs de l'éducation au 21e siècle, grâce à un parcours d'apprentissage axé sur la mobilité, l'interactivité et l'inclusion.

« Le Prix IDÉLLO a pour ambition de reconnaître, récompenser et valoriser le travail exceptionnel du corps professionnel de l'éducation ainsi qu'à soutenir le développement des compétences grâce à des contenus et à des activités pédagogiques engageants qui stimulent l'esprit critique, l'innovation, la créativité, la collaboration et la communication. Il est essentiel pour Groupe Média TFO de contribuer à préparer les jeunes d'aujourd'hui aux défis de demain.» - Julie Caron, Directrice Apprentissage Numérique, Groupe Média TFO

Cette année, le Prix IDÉLLO comprend une nouvelle catégorie :

Travailleuse ou travailleur en éducation (profession en éducation), en partenariat avec l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

Enseignante ou enseignant d'une école de langue française en Ontario , en partenariat avec l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

, en partenariat avec l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) Enseignante ou enseignant d'une école de langue française hors Ontario

Enseignante ou enseignant Français Langue Seconde d'une école de langue anglaise au Canada , en partenariat avec Canadian Parents for French (CPF)

, en partenariat avec Canadian Parents for French (CPF) Éducatrice ou éducateur de la petite enfance en Ontario , en partenariat avec l'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l' Ontario (AFÉSEO)

Parmi les critères évalués, le jury - composé de divers experts du milieu, retiendra :

La pertinence et l'originalité des pratiques pédagogiques;

La mise en valeur de la langue française et de la culture francophone à travers le Canada ;

; L'intégration numérique et des nouvelles technologies dans l'enseignement;

La dimension accordée à l'équité et l'inclusion.

Les nominations sont actuellement ouvertes jusqu'au 6 mai à 23H59.

Les lauréats se verront remettre entre autres une bourse de 1 000 $ et une carte cadeau personnelle de 150 $ par Groupe Média TFO pour mieux équiper leur environnement de travail et pour se doter de ressources pédagogiques supplémentaires. Ils seront également mis sur le devant de la scène par le biais de vidéos filmées par les équipes de TFO dans leur écoles respectives, suivant leur quotidien et valorisant leur travail exceptionnel.

Faites briller à nouveau l'éducation avec le Prix IDÉLLO 2022!

À l'image d'IDÉLLO, ce prix se veut un reflet des valeurs de l'apprentissage du 21e siècle que Groupe Média TFO tente de mettre de l'avant. On y favorise l'autonomie, notamment en plaçant l'intérêt de l'élève au cœur de son parcours d'apprentissage.

GMTFO invite donc les parents, collègues ou quiconque souhaitant mettre en lumière le travail exceptionnel d'une enseignante ou enseignant, d'une éducatrice ou éducateur ou d'une travailleuse ou travailleur en éducation, à soumettre un formulaire de nomination, disponible dans les deux langues . Ouvrez l'œil, repérez la passion et dénichez la perle rare. Les gagnants seront dévoilés à l'automne prochain.

