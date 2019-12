Groupe Média TFO poursuit sa transformation numérique avec 1 milliard de visionnements sur YouTube

Groupe Média TFO est un modèle réussi d'entreprise médiatique publique qui s'est transformée pour basculer vers les technologies et les espaces du Web. En saisissant toutes les opportunités offertes par l'innovation numérique, Groupe Média TFO distribue désormais ses contenus à l'ensemble de ses publics, où qu'ils soient, de l'Ontario à la Chine. Ces efforts de conquête de nouveaux marchés permettent de participer activement à l'élargissement de la portée de la Francophonie, autant en milieu minoritaire qu'à l'international.

« Ce succès, nous le devons à la vision et aux talents de nos équipes et collaborateurs, ainsi qu'à l'innovation, qui est préconisée à Groupe Média TFO. C'est le fruit de plusieurs années de travail et d'analyse afin de mieux comprendre comment les enfants naviguent dans le monde numérique et ainsi les outiller adéquatement. Nous en sommes extrêmement fiers ».

Carole Beaulieu, présidente du conseil d'administration du Groupe média TFO, lors de l'événement marquant cet important jalon pour les chaînes Groupe Média TFO sur YouTube.

Mme Beaulieu était accompagnée de l'honorable Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario, et de l'honorable Caroline Mulroney, ministre des Transports et ministre des Affaires francophones de l'Ontario, pour l'événement qui s'est tenu dans les studios de Groupe Média TFO à Toronto.

« Nous sommes fiers du travail de nos partenaires dans la promotion de l'enseignement de langue française au profit des élèves et de leurs familles. Nous saluons Groupe Média TFO, qui crée du contenu éducatif numérique de grande qualité, inspirant des enfants ici en Ontario et à travers le monde. Je félicite Groupe Média TFO d'avoir atteint cette étape impressionnante et je leur souhaite toujours plus de succès alors qu'ils visent leur prochain milliard de visionnements. »

Honorable Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario

« Cette étape remarquable témoigne de la créativité et du dynamisme de l'équipe du Groupe Média TFO et démontre l'extraordinaire portée de ses productions médiatiques en Ontario, au Canada ainsi que sur la scène internationale. En diffusant à travers le monde les contenus franco-ontariens, le Groupe média TFO contribue à la visibilité et au rayonnement de la francophonie ontarienne de façon globale. J'adresse mes plus sincères félicitations à tous ceux et celles qui ont œuvré à cette grande réussite ».

Honorable Caroline Mulroney, ministre des Transports et ministre des Affaires francophones de l'Ontario.

Mme Beaulieu a également lancé officiellement la campagne « Éducatif, francophone et fier de l'être », aux côtés de Sam Oosterhoff, adjoint parlementaire au ministre de l'Éducation. Cette campagne vise à faire découvrir les nombreuses créations de Groupe Média TFO qui offrent des contenus éducatifs et culturels en langue française pour toute la famille mais aussi pour le milieu de l'éducation. Alors que seulement 4% des contenus sont en français sur le Web, Groupe Média TFO s'engage à renforcer cette présence en desservant l'ensemble des francophones et francophiles, notamment en milieu minoritaire, au Canada mais aussi au-delà de nos frontières.

Les élèves présents et les représentants de la communauté francophone ont aussi eu l'occasion de visiter le LUV, le Laboratoire d'Univers Virtuels, un studio virtuel en 3D nouvelle génération, le seul du genre en Amérique du Nord et créé sur-mesure par Groupe Média TFO.

En plus d'exploiter les deux plus importantes chaînes éducatives francophones sur YouTube au Canada - atteignant plus de 12 millions de visionnements par mois - Groupe Média TFO soutient quotidiennement l'apprentissage numérique en français grâce à sa plateforme IDÉLLO.

Avec ses 12 000 ressources axées sur le curriculum de l'Ontario, IDÉLLO dessert pas moins de 2 125 000 enseignant(e)s, éducateurs(trices) et élèves à travers le pays. Mais Groupe Média TFO rend également son contenu disponible aux francophones et francophiles du monde entier avec une présence aux États-Unis, en Chine, en France, en Italie et en Espagne. Groupe Média TFO élargit ainsi les possibilités de découverte du contenu franco-ontarien et illustre le leadership en innovation et en éducation de l'Ontario au Canada et dans la communauté internationale.

« Dans cet esprit de toujours déployer davantage ses ailes, Groupe Média TFO redouble d'efforts pour faire connaître ses contenus, son innovation et ses plateformes au plus grand nombre. Nouveaux publics, mise en valeur des produits et rayonnement sont au programme afin de demeurer une locomotive de création et d'avant-gardisme dans l'économie du savoir pour le bien des enfants, de la jeunesse, de la Francophonie et de l'Ontario ».

Éric Minoli, Directeur général et chef des opérations

