GROUPE KDA NOMME LOUISE POTVIN À SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

THETFORD MINES, QC, le 26 août 2026 /CNW/ -- Groupe KDA inc. (TSXV : KDA) (« KDA » ou la « Société »), leader en solutions technologiques innovantes destinées aux professionnels de la santé, est heureuse d'annoncer la nomination de Madame Louise Potvin à titre d'administratrice au sein de son conseil d'administration, en remplacement du Dr Jacques Turgeon, qui a remis sa démission. Cette nomination prend effet le 27 juillet 2026.

La Société est convaincue que la contribution de Mme Potvin sera très importante pour la prochaine phase de son développement. Forte de plus de quarante ans d'expérience au sein du réseau de la santé et des services sociaux du Québec -- dont plusieurs à la tête de grands établissements -- elle apporte au conseil une combinaison rare d'expertise clinique, de leadership de haute direction et de rigueur en gouvernance.

Conseillère en gestion stratégique et gouvernance. Mme Potvin agit à titre d'experte pour des comités consultatifs du Vérificateur général du Québec dans le cadre de missions d'audit du réseau de la santé et des services sociaux et de Santé Québec.

Des mandats axés sur l'amélioration de la performance du réseau de la santé et des services sociaux. Au cours des dernières années, Mme Potvin a également agi comme coach et accompagnatrice auprès de présidents-directeurs généraux de CISSS et de CIUSSS pour le ministère de la Santé et des Services sociaux, et a mené des mandats d'accompagnement auprès de CHSLD privés et de résidences pour personnes aînées (RPA). Reconnue pour son expertise en gestion stratégique et en approche LEAN Six Sigma appliquée au système de santé, elle a fait de l'amélioration de l'accès, de la qualité et de la performance le fil conducteur de sa carrière.

Infirmière de formation et titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de HEC Montréal, Mme Potvin a notamment été présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME) -- un établissement de quelque 18 000 employés doté d'un budget de 1,2 milliard de dollars -- où elle a piloté la fusion de quatre établissements, le déploiement d'une approche LEAN à l'échelle de l'organisation, l'amélioration de l'accès aux services et l'atteinte de l'équilibre budgétaire. Consultante en gestion stratégique et en gouvernance, elle cumule une vaste expérience de conseils d'administration (Office des professions du Québec, comité d'audit et des finances de l'OIIQ, Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, groupe La Capitale Mutuelle de l'administration publique) et est récipiendaire du Prix Florence - Leadership de l'OIIQ.

« J'ai le privilège d'annoncer cette nomination », a déclaré Jean-Marc Léveillé, président et chef de la direction de KDA. « L'expérience exceptionnelle de Louise Potvin à la tête de grands établissements du réseau, jumelée à ses travaux actuels sur la performance du réseau et de Santé Québec, apportera une contribution déterminante à KDA au moment où nous accélérons le déploiement de Medherize et d'Adherize et nos échanges avec Santé Québec. Sa rigueur en gouvernance et sa connaissance fine du réseau renforcent directement notre capacité à créer de la valeur pour les patients, nos partenaires et nos actionnaires. »

« Je suis honorée de me joindre au conseil d'administration de KDA. Les solutions développées par la Société répondent à des enjeux réels d'accès, de sécurité, de performance et d'efficacité des communications interprofessionnelles et avec les usagers -- des éléments de très haute importance pour le Réseau. Je compte mettre mon expérience au service d'une organisation québécoise dont la technologie peut faire une différence tangible pour les patients et pour la performance du réseau de la santé », a ajouté Mme Louise Potvin.

Le conseil d'administration tient à remercier chaleureusement le Dr Jacques Turgeon pour sa contribution et son engagement au sein de la Société, et lui offre ses meilleurs vœux pour la suite.

À PROPOS DE GROUPE KDA

Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées en logiciel (SaaS - Software as a service) pour le marché des professionnels de la santé. KDA est une société qui offre des produits de qualité et possède une expertise respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Les produits technologiques développés par KDA ont comme objectifs, entre autres, l'accélération de la transformation numérique des soins de santé, et sont disponibles pour le marché canadien et international. Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupkda.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s'attendre à, projeter, estimer, avoir l'intention de, planifier, rechercher et s'efforcer de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions similaires dénotent généralement des déclarations prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les développements anticipés, de même que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses s'avéreront.

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SOURCE Groupe KDA inc.

RENSEIGNEMENTS : Jean-Marc Léveillé, président et chef de la direction, 514 622-7370, [email protected]