La croissance des ventes des magasins comparables 1 s'est établie à 28,6 % au deuxième trimestre de 2025, pour une croissance cumulative de 43,3 % sur deux ans.

des frais de vente, généraux et administratifs ajustés . L'expansion se poursuit au Royaume-Uni, où 5 contrats de location ont été signés; en Amérique du Nord, les magasins récemment ouverts affichent un rendement supérieur.

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société ») (TSX: GRGD) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025 clos le 2 août 2025.

« Nous avons connu un trimestre exceptionnel. La croissance des ventes des magasins comparables de 28,6 % s'est traduite par une croissance cumulative de 43,3 % sur deux ans. Cette performance s'explique en grande partie par la hausse de l'achalandage attribuable à la grande effervescence de la marque et à une augmentation importante de l'exposition de la marque dans les médias. Nous avons revu à la hausse nos prévisions pour 2025 en ce qui a trait tant aux produits qu'à la rentabilité, ce qui reflète une exécution rigoureuse, une souplesse opérationnelle et un modèle inspiré du secteur du luxe, qui génère de façon constante une surperformance. Le ratio de la marge brute a atteint 63,6 %, soit le meilleur résultat des quatre derniers trimestres. Même dans un contexte prudent de consommation, notre positionnement parmi les petits plaisirs abordables continue de faire en sorte que nos clients repartent avec le sourire », a déclaré Andrew Lutfy, chef de la direction et président du conseil.

« Au cours du présent trimestre, nos équipes ont accompli leur travail avec précision et ont livré de solides résultats. En Amérique du Nord, les magasins récemment ouverts affichent des résultats supérieurs aux attentes, tandis que notre expansion se poursuit au Royaume-Uni, où cinq nouveaux contrats de location ont été signés. Toutes les fonctions de l'entreprise, des équipes responsables de la création de produits ou de la commercialisation aux équipes en magasin, sont sur la même longueur d'ondes et contribuent à la performance. Cette cohésion se traduit par des expériences de marque plus riches et des relations plus solides avec nos clients et notre communauté. Grâce à cette lancée, nous sommes sur la bonne voie pour enregistrer une meilleure performance dans tous les marchés où nous sommes présents », a ajouté Stacie Beaver, présidente et cheffe de l'exploitation.

Faits saillants du deuxième trimestre de l'exercice 2025

Les produits ont augmenté de 36,5 % pour s'établir à 326,4 M$ au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 239,1 M$ au deuxième trimestre de 2024.

La croissance des ventes des magasins comparables s'est chiffrée à 28,6 % (25,7 % selon un taux de change constant) au deuxième trimestre de 2025, en hausse par rapport à une croissance de 14,7 % au deuxième trimestre de 2024.

Les ventes au détail par pied carré 1 ont augmenté de 18,1 % par rapport au deuxième trimestre de 2024, pour s'établir à 820 $ au deuxième trimestre de 2025.

ont augmenté de 18,1 % par rapport au deuxième trimestre de 2024, pour s'établir à 820 $ au deuxième trimestre de 2025. Les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté pour s'établir à 87,7 M$ au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 79,9 M$ au deuxième trimestre de 2024, et les frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes 1 ont diminué de 550 points de base pour s'établir à 26,7 %, comparativement à 32,2 % au deuxième trimestre de 2024.

les frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes ont diminué de 550 points de base pour s'établir à 26,7 %, comparativement à 32,2 % au deuxième trimestre de 2024. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 61,4 %, pour se chiffrer à 97,3 M$ au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 60,3 M$ au deuxième trimestre de 2024.

Le BAIIA ajusté 1 a augmenté de 49,1 % pour s'établir à 120,5 M$ au deuxième trimestre de 2025, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté de 36,9 %, comparativement à 33,8 % au deuxième trimestre de 2024.

a augmenté de 49,1 % pour s'établir à 120,5 M$ au deuxième trimestre de 2025, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté de 36,9 %, comparativement à 33,8 % au deuxième trimestre de 2024. Le bénéfice net par action dilué a augmenté pour s'établir à 0,56 $ au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 0,38 $ au deuxième trimestre de 2024, et le bénéfice net ajusté par action dilué 1 a augmenté de 43,4 % pour s'établir à 0,57 $ au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 0,40 $ au deuxième trimestre de 2024.

le bénéfice net ajusté par action dilué a augmenté de 43,4 % pour s'établir à 0,57 $ au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 0,40 $ au deuxième trimestre de 2024. Les activités immobilières pour le deuxième trimestre de 2025 comprennent ce qui suit : Ouverture de huit nouveaux magasins sur une base brute aux États-Unis sous la bannière Garage. Fermeture de six magasins au Canada , soit quatre sous la bannière Dynamite et deux sous la bannière Garage. Rénovation ou relocalisation de quatre magasins, soit deux magasins aux États-Unis sous la bannière Garage et deux magasins au Canada sous les deux bannières.



Ratios et faits récents

Le ratio de rotation des stocks 1 a augmenté pour se chiffrer à 7,25 fois au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 6,12 fois au deuxième trimestre de 2024.

a augmenté pour se chiffrer à 7,25 fois au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 6,12 fois au deuxième trimestre de 2024. Le ratio de levier ﬁnancier net 1 s'est établi à 0,79 fois au deuxième trimestre de 2025, en baisse par rapport à 1,59 fois au deuxième trimestre de 2024.

s'est établi à 0,79 fois au deuxième trimestre de 2025, en baisse par rapport à 1,59 fois au deuxième trimestre de 2024. Le rendement de l'actif 1 a augmenté pour s'établir à 24,1 % au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 22,8 % au deuxième trimestre de 2024.

a augmenté pour s'établir à 24,1 % au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 22,8 % au deuxième trimestre de 2024. Le rendement du capital investi 1 a atteint 45,0 % au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 41,9 % au deuxième trimestre de 2024.

a atteint 45,0 % au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 41,9 % au deuxième trimestre de 2024. Au cours du trimestre, la Société a racheté 355 300 actions à un prix moyen de 19,70 $, pour un total d'environ 7,0 M$.

___________ Remarques : 1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes IFRS® de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB ») (les « Normes IFRS de comptabilité »), qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités. 2. Toute référence au « deuxième trimestre de 2025 », au « deuxième trimestre de 2024 », à l'« exercice 2025 » et à l'« exercice 2024 » s'entend de la période de 13 semaines close le 2 août 2025 de la Société, de la période de 13 semaines close le 3 août 2024 de la Société, de l'exercice se clôturant le 31 janvier 2026 de la Société et de l'exercice clos le 1er février 2025 de la Société, respectivement.

Perspectives

Le tableau ci-dessous présente les fourchettes de prévisions ﬁnancières annuelles révisées de la Société pour l'exercice 2025, qui remplacent nos prévisions présentées précédemment.



Prévisions révisées pour

l'exercice 2025 Prévisions antérieures pour

l'exercice 2025 Activités immobilières Ouverture de 18 à 20 nouveaux

magasins sur une base brute

↓ Ouverture de 8 à 9 nouveaux

magasins sur une base nette Ouverture de 18 à 20 nouveaux

magasins sur une base brute

Ouverture de 9 à 10 nouveaux

magasins sur une base nette Croissance des ventes des

magasins comparables ↑ De 17,0 % à 19,0 % De 7,5 % à 9,0 % Marge du BAIIA ajusté ↑ De 32,0 % à 33,5 % De 30,3 % à 32,3 % Dépenses d'investissement De 95,0 M$ à 105,0 M$ De 95,0 M$ à 105,0 M$

L'atteinte de ces cibles est assujettie à plusieurs risques et incertitudes, notamment1 :

l'incidence défavorable des modifications futures apportées aux politiques ou aux lois, des droits de douane (outre ceux en vigueur actuellement) qui pourraient être imposés par les États-Unis, ou encore des mesures de rétorsion tarifaire qui pourraient être prises par d'autres pays et les États-Unis;

l'incapacité à ouvrir des magasins dans des emplacements appropriés et à faire face à la dépréciation d'un magasin, y compris toute diminution de l'achalandage;

l'incapacité à négocier des contrats de location en vue des ouvertures prévues de nouveaux magasins pour l'exercice 2025, le risque que des retards indépendants de notre volonté touchent les activités de construction, et les hausses importantes des frais d'occupation;

l'incapacité à achever les rénovations et les relocalisations de magasins prévues pour l'exercice 2025, qui devraient viser entre 10 et 15 magasins environ, incluant les 3 concepts de magasin DYN 3.0 au Canada ;

; l'incidence défavorable de 4 M$ à 5 M$ au titre des frais de société ouverte additionnels, ou une incidence de 40 points de base sur la marge du BAIIA ajusté, laquelle est incluse dans le tableau des perspectives ci­dessus;

l'atteinte des résultats prévus en matière de ventes des magasins comparables ou de ventes au détail par pied carré;

la perturbation de nos relations stratégiques avec les fournisseurs, qui nuirait à la visibilité du crédit disponible;

l'incapacité à optimiser la marchandise ainsi qu'à prévoir la demande de la clientèle et les tendances de la mode, qui sont en constante évolution, et à y réagir;

l'incapacité à protéger et à améliorer nos marques;

l'incapacité d'attirer une nouvelle clientèle, ou de retenir la clientèle existante, ou de maintenir ou d'accroître les ventes à cette clientèle;

l'incapacité à gérer activement les marges sur les articles, incluant la mise en œuvre de stratégies d'établissement des prix efficaces;

les obstacles à la mise en œuvre continue d'initiatives visant à améliorer la productivité de nos magasins et à la réalisation d'économies de coûts visant à améliorer les charges d'exploitation;

toute perturbation significative de nos systèmes de technologie de l'information et de nos activités de commerce électronique;

l'apparition de conditions météorologiques inhabituellement défavorables, particulièrement pendant les saisons de pointe;

l'évolution défavorable des conditions économiques générales et des dépenses de consommation au Canada , aux États-Unis et dans d'autres régions du monde.

_______________ Remarque : 1. Les fourchettes de prévisions incluses dans cette rubrique sont des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et reposent sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables; elles sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes et devraient être lues parallèlement à la rubrique « Déclarations prospectives » du présent communiqué de presse, qui présente ces hypothèses et décrit certains de ces risques.

Résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2025

Produits

Pour le deuxième trimestre de 2025, le total des produits a augmenté de 87,3 M$, ou 36,5 %, par rapport au deuxième trimestre de 2024. Cette croissance est principalement attribuable à une hausse de 28,6 % des ventes des magasins comparables et à l'apport des nouveaux magasins. Pour le deuxième trimestre de 2025, les produits tirés des ventes en ligne se sont établis à 46,7 M$, ce qui représente une augmentation de 11,3 M$, ou 31,9 %, par rapport au deuxième trimestre de 2024.

Coût des ventes et marge brute

Au deuxième trimestre de 2025, la marge brute a augmenté de 49,8 M$, ou 31,6 %, par rapport au deuxième trimestre de 2024, le ratio de la marge brute1 ayant diminué de 240 points de base pour s'établir à 63,6 %, ce qui reflète l'incidence des droits de douane additionnels, facteur contrebalancé en partie par nos mesures d'atténuation. Les frais d'occupation ont aussi augmenté, car les charges locatives variables ont augmenté étant donné qu'un plus grand nombre de magasins ont dépassé leur point de rupture en raison de la forte performance au chapitre des ventes, alors qu'à l'exercice précédent les charges avaient été inférieures en raison du calendrier connexe.

Frais de vente, généraux et administratifs et frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes

Au deuxième trimestre de 2025, les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté de 7,8 M$, ou 9,8 %, par rapport au deuxième trimestre de 2024. Cette augmentation est principalement attribuable à la croissance de l'envergure et des activités de la Société, qui a donné lieu à une augmentation de 7,2 M$ des salaires et des avantages du personnel. De plus, au cours de l'exercice 2025, la Société a accru son investissement marketing de façon stratégique en lançant davantage d'initiatives visant à renforcer la notoriété de la marque, ce qui a donné lieu à une augmentation de 3,6 M$ des frais de vente et de commercialisation par rapport au deuxième trimestre de 2024. Les frais administratifs ont diminué de 3,1 M$, puisque les frais enregistrés à l'exercice précédent tenaient compte de l'incidence défavorable des honoraires de 1,9 M$ liés au PAPE. Exprimés en pourcentage des ventes, les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué de 650 points de base, passant de 33,4 % au deuxième trimestre de 2024 à 26,9 % au deuxième trimestre de 2025.

Bénéfice d'exploitation et BAIIA ajusté

Le bénéfice d'exploitation pour le deuxième trimestre de 2025 a augmenté de 37,0 M$, ou 61,4 %, pour atteindre 97,3 M$ au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 60,3 M$ au deuxième trimestre de 2024. De même, le BAIIA ajusté pour le deuxième trimestre de 2025 a augmenté de 39,7 M$, ou 49,1 %, pour atteindre 120,5 M$, comparativement à 80,8 M$ au deuxième trimestre de 2024. La marge du BAIIA ajusté s'est améliorée : elle a atteint 36,9 %, comparativement à 33,8 % au deuxième trimestre de 2024, malgré la baisse du ratio de la marge brute. Ce résultat est principalement attribuable à la réduction des frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes, qui ont diminué pour s'établir à 26,7 % au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 32,2 % au deuxième trimestre de 2024. Cette amélioration de 550 points de base reflète les avantages du levier d'exploitation et la gestion efficace des coûts.

Bénéﬁce net et bénéfice net ajusté

Pour le deuxième trimestre de 2025, le bénéfice net a augmenté de 23,5 M$, ou 58,2 %, par rapport au deuxième trimestre de 2024. Cette croissance est principalement attribuable à la hausse des produits, qui a donné lieu à une hausse de la marge brute, facteurs partiellement contrebalancés par l'augmentation des frais de vente, généraux et administratifs ainsi que l'augmentation des amortissements. Pour le deuxième trimestre de 2025, le bénéfice net ajusté1 a augmenté de 22,1 M$, ou 51,8 %, par rapport au deuxième trimestre de 2024.

Fonds de roulement

Au deuxième trimestre de 2025, nous avons maintenu un ratio de rotation des stocks élevé qui s'est établi à 7,25 fois, comparativement à 6,12 fois pour le deuxième trimestre de 2024, les actifs courants s'élevant à 259,7 M$ (incluant la trésorerie de 151,2 M$) et les passifs courants, à 179,6 M$. Les stocks demeurent à un niveau minimal grâce au développement agile de produits et à la localisation stratégique des sources d'approvisionnement, qui sont favorisés par notre ratio élevé de crédit disponible.

Flux de trésorerie disponibles

La Société a déclaré de solides flux de trésorerie disponibles1 qui ont atteint 72,6 M$ au deuxième trimestre de 2025, en hausse par rapport à 29,6 M$ au deuxième trimestre de 2024, ce qui reflète l'augmentation du bénéfice net et la diminution des dépenses d'investissement.

Ratio de levier financier net

Le ratio de levier ﬁnancier net de la Société a diminué pour s'établir à 0,79 fois, comparativement à 1,59 fois à l'exercice précédent. Cette amélioration est attribuable à l'augmentation du BAIIA ajusté et à la hausse connexe des soldes de trésorerie, ainsi qu'au remboursement de la totalité des emprunts impayés en vertu des facilités de crédit. Ces facteurs ont plus que contrebalancé la hausse des obligations locatives et ont permis à la Société de réduire son endettement de façon importante. À la ﬁn du deuxième trimestre de 2025, la trésorerie et les montants disponibles en vertu des facilités de crédit de la Société se chiffraient à plus de 151,2 M$ et à 312,0 M$, respectivement, ce qui procure la souplesse nécessaire pour stimuler la croissance, investir dans des initiatives stratégiques et gérer la volatilité des marchés.

Mesures du rendement

Le rendement de l'actif de 24,1 % au deuxième trimestre de 2025 représente une hausse par rapport au rendement de l'actif de 22,8 % au deuxième trimestre de 2024. Cette amélioration témoigne d'un accroissement important de la capacité de la Société à utiliser plus efficacement ses actifs qu'au cours des périodes précédentes.

Pour le deuxième trimestre de 2025, le rendement du capital investi a atteint 45,0 %, comparativement à 41,9 % au deuxième trimestre de 2024, ce qui reflète l'efficacité de nos stratégies et investissements récents. La croissance plus lente du capital investi moyen par rapport au bénéfice d'exploitation ajusté reflète une utilisation optimale du capital qui permet de générer un bénéfice d'exploitation.

_______________ Remarque : 1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes IFRS de comptabilité, qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités.

Principales données financières



Périodes de 13 semaines

closes les Périodes de 26 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens, sauf les données

par action et les ventes au détail par pied carré 2 août 2025 3 août 2024 2 août 2025 3 août 2024

$

$

$

$

Produits 326 425

239 104

553 081

427 988

Coût des ventes 118 944

81 400

204 889

149 632

Marge brute 207 481

157 704

348 192

278 356

Charges d'exploitation















Frais de vente, généraux et administratifs 87 669

79 871

162 360

146 104

Amortissements 22 637

17 728

43 936

34 482

(Profit) perte de change (80)

(175)

318

(662)

Total des charges d'exploitation 110 226

97 424

206 614

179 924

Bénéfice d'exploitation 97 255

60 280

141 578

98 432

Charges financières nettes 7 225

6 531

14 043

11 734

Bénéfice avant impôt sur le résultat 90 030

53 749

127 535

86 698

Impôt sur le résultat 26 145

13 392

36 314

22 404

Bénéfice net 63 885

40 357

91 221

64 294

Bénéfice net par action3















De base 0,59 $ 0,38 $ 0,85 $ 0,60 $ Dilué 0,56 $ 0,38 $ 0,80 $ 0,60 $

















Mesures financières supplémentaires















Produits tirés des ventes au détail 279 683

203 741

469 084

361 890

Croissance des ventes des magasins comparables1 28,6 % 14,7 % 21,8 % 15,4 % Ventes au détail par pied carré1 820 $ 694 $ 820 $ 694 $ BAIIA ajusté1 120 548

80 839

187 373

136 604

Bénéfice net ajusté1 64 756

42 698

93 151

67 494

Bénéfice net ajusté par action1, 3















De base 0,60 $ 0,40 $ 0,86 $ 0,63 $ Dilué 0,57 $ 0,40 $ 0,82 $ 0,63 $ Ratio de la marge brute1 63,6 % 66,0 % 63,0 % 65,0 % Frais de vente, généraux et administratifs exprimés en pourcentage des ventes1 26,9 % 33,4 % 29,4 % 34,1 % Frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes1 26,7 % 32,2 % 29,0 % 33,3 % Marge du BAIIA ajusté1 36,9 % 33,8 % 33,9 % 31,9 %

















Ratios et autres mesures :















Rendement de l'actif1 24,1 % 22,8 % 24,1 % 22,8 % Rendement du capital investi1 45,0 % 41,9 % 45,0 % 41,9 % Ratio de levier financier net1 0,79

1,59

0,79

1,59

Flux de trésorerie disponibles1 72 618

29 624

114 242

66 205

Taux de rotation des stocks1 7,25

6,12

7,25

6,12

Dépenses d'investissement1 11 151

22 620

32 222

32 855

Nombre de magasins2 299

293

299

293



En milliers de dollars canadiens Au 2 août 2025 Au 1er février 2025

$ $ Trésorerie 151 221 74 195 Stocks 57 378 44 952 Total des actifs courants 259 730 161 568





Immobilisations corporelles 136 612 107 465 Actifs au titre de droits d'utilisation 379 105 330 105 Total de l'actif 795 533 618 637





Tranche à long terme des obligations locatives 396 968 340 102 Total des passifs non courants 396 968 340 102 Total du passif 576 586 477 323 Total des capitaux propres 218 947 141 314





Total de la dette1 431 061 372 581 Dette nette1 279 840 298 386

______________ Remarques : 1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes IFRS de comptabilité, qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités. 2. Nombre de magasins à la fin de la période. 3. Le bénéfice net par action et le bénéfice net ajusté par action sont calculés en tenant compte, sur une base rétrospective, du regroupement des actions survenu dans le cadre de la restructuration antérieure à la clôture, le 20 novembre 2024.

Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre

Groupe Dynamite tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, le 10 septembre 2025, à 10 h 30 (HE), pour discuter de ses résultats du deuxième trimestre de 2025. Cette conférence sera suivie d'une période de questions ouverte aux analystes financiers. Les autres parties intéressées peuvent participer à la conférence à titre d'auditeurs seulement par l'intermédiaire d'une webdiffusion audio en direct accessible à l'onglet « Événements et présentations » sur le site Web de Groupe Dynamite, à l'adresse https://investisseurs.groupedynamite.com / .

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (TSX : GRGD) est une société du secteur de la mode orientée sur la croissance qui cherche constamment à atteindre l'excellence. Grâce à nos magasins de détail et aux expériences numériques que nous proposons sous deux bannières complémentaires et dynamiques, GARAGE et DYNAMITE, nous offrons une vaste gamme de vêtements de mode pour femmes qui répondent aux besoins de la génération Z et de la génération Y. Forts d'indicateurs de performance de premier ordre et de notre engagement en faveur de l'innovation et de la rigueur dans l'exécution, nous sommes ﬁers de poursuivre nos ambitieux plans de croissance. Guidés par notre mission, « VOUS inspirer à être VOUS-MÊME, une tenue à la fois », nous sommes une organisation inclusive qui est guidée par ses valeurs et résolue à inspirer la confiance et l'expression de soi. Notre culture, nos valeurs et nos marques distinctes, qui trouvent leurs racines à Montréal, ville chic et dynamique, nous permettent de façonner l'avenir de la mode tout en attirant et en inspirant la prochaine génération de leaders et de créateurs. Notre philosophie en matière d'actionnariat des employés et notre culture entrepreneuriale se reflètent dans notre Programme de partage de la réussite, grâce auquel tous nos 6 500 employés participent à l'actionnariat. Cette convergence d'intérêts et de valeurs favorise la collaboration, stimule l'innovation et crée une valeur significative à long terme pour notre équipe et les parties prenantes.

Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail

Le présent communiqué de presse fait référence à certaines mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et certaines mesures propres au secteur du commerce de détail. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues en vertu des Normes IFRS de comptabilité et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS; il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies comme des informations supplémentaires, en complément des mesures conformes aux normes IFRS, qui permettent de mieux comprendre nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Ainsi, elles ne doivent pas être considérées de façon isolée ni en remplacement de l'analyse de notre information financière présentée en vertu des normes IFRS. Dans le présent communiqué de presse, nous utilisons des mesures financières non conformes aux normes IFRS, notamment le « BAIIA ajusté », le « BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) », les « flux de trésorerie disponibles », le « bénéfice net ajusté » et le « bénéfice net ajusté par action », et des ratios non conformes aux normes IFRS, notamment la « marge du BAIIA », la « marge du BAIIA ajusté », la « marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) », les « ventes des magasins comparables », les « ventes des magasins comparables selon un taux de change constant », le « rendement de l'actif », le « rendement du capital investi » et le « ratio de levier financier net ». Nous avons également recours à des mesures financières supplémentaires, notamment le « taux de rotation des stocks », les « ventes au détail par pied carré », le « ratio de la marge brute », les « frais de vente, généraux et administratifs exprimés en pourcentage des ventes », les « frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes » et les « dépenses d'investissement », ainsi que d'autres mesures opérationnelles couramment utilisées dans le secteur du commerce de détail.

Pour plus de détails au sujet de ces mesures non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières qui sont intégrées par renvoi dans le présent communiqué de presse, se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » de notre rapport de gestion pour le deuxième trimestre de 2025, publié sur notre site Web, à l'adresse https://groupedynamite.com/fr/, et déposé sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. Un rapprochement de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS avec la mesure conforme aux normes IFRS la plus directement comparable est présenté ci-après.

Ces mesures non conformes aux normes IFRS sont utilisées pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre performance opérationnelle et ainsi mettre en évidence les tendances de nos activités principales, qui pourraient ne pas être apparentes autrement lorsque l'on se fie uniquement aux mesures conformes aux normes IFRS. Nous croyons en outre que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties concernées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS dans leur évaluation des émetteurs. Notre direction a également recours à des mesures non conformes aux normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants.

Mesures financières non conformes aux normes IFRS et ratios non conformes aux normes IFRS

Bénéfice avant intérêts, impôt, amortissements (« BAIIA »), BAIIA ajusté et BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers)

Marge du BAIIA, marge du BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers)



Périodes de

13 semaines closes les Périodes de

26 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 août

2025 3 août

2024 2 août

2025 3 août

2024

$ $ $ $ Bénéfice d'exploitation 97 255

60 280

141 578

98 432

Amortissements 22 637

17 728

43 936

34 482

BAIIA 119 892

78 008

185 514

132 914

Marge du BAIIA 36,7 % 32,6 % 33,5 % 31,1 %



Périodes de

13 semaines closes les Périodes de

26 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 août

2025

3 août

2024

2 août

2025

3 août

2024



$ $ $ $ BAIIA 119 892

78 008

185 514

132 914

Ajustements du BAIIA















Charge de rémunération fondée sur des actions1 1 469

981

2 129

1 840

Profit sur modification d'un contrat de location (813)

-

(813)

-

Honoraires liés au PAPE -

1 850

543

1 850

Total des ajustements 656

2 831

1 859

3 690

BAIIA ajusté 120 548

80 839

187 373

136 604

Marge du BAIIA ajusté 36,9 % 33,8 % 33,9 % 31,9 %

1. Ce montant exclut les charges liées aux unités d'actions différées réglées en trésorerie attribuées dans le cadre du Programme de partage de la réussite, ainsi que celles payées en remplacement de la prime en vertu du Plan général.









Périodes de

13 semaines closes les Périodes de

26 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 août 2025

3 août 2024

2 août 2025

3 août 2024



$ $ $ $ BAIIA ajusté 120 548

80 839

187 373

136 604

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation (15 005)

(13 309)

(29 464)

(25 914)

Charges d'intérêts sur les obligations locatives (6 973)

(5 852)

(13 498)

(11 271)

BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) 98 570

61 678

144 411

99 419

Marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) 30,2 % 25,8 % 26,1 % 23,2 %

Frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes



Périodes de

13 semaines closes les Périodes de

26 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 août

2025 3 août

2024 2 août

2025 3 août

2024

$

$

$

$

Frais de vente, généraux et administratifs 87 669

79 871

162 360

146 104

Ajustements aux frais de vente, généraux et administratifs















Charge de rémunération fondée sur des actions1 1 469

981

2 129

1 840

Profit sur modification d'un contrat de location (813)

-

(813)

-

Honoraires liés au PAPE -

1 850

543

1 850

Total des ajustements 656

2 831

1 859

3 690

Frais de vente, généraux et administratifs ajustés 87 013

77 040

160 501

142 414

Frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes 26,7 % 32,2 % 29,0 % 33,3 %

1. Ce montant exclut les charges liées aux unités d'actions différées réglées en trésorerie attribuées dans le cadre du Programme de partage de la réussite, ainsi que celles payées en remplacement de la prime en vertu du Plan général.

Bénéfice net ajusté



Périodes de

13 semaines closes les Périodes de

26 semaines closes les En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action 2 août

2025 3 août

2024 2 août

2025 3 août

2024

$

$

$

$

Bénéfice net 63 885

40 357

91 221

64 294

Ajustements du bénéfice net















Charge de rémunération fondée sur des actions1 1 469

981

2 129

1 840

Profit sur modification d'un contrat de location (813)

-

(813)

-

Honoraires liés au PAPE -

1 850

543

1 850

(Économie) charge d'impôt sur les éléments imposables ci­dessus 215

(490)

71

(490)

Total des ajustements 871

2 341

1 930

3 200

Bénéfice net ajusté 64 756

42 698

93 151

67 494

Bénéfice net ajusté par action















De base 0,60 $ 0,40 $ 0,86 $ 0,63 $ Dilué 0,57 $ 0,40 $ 0,82 $ 0,63 $

1. Ce montant exclut les charges liées aux unités d'actions différées réglées en trésorerie attribuées dans le cadre du Programme de partage de la réussite, ainsi que celles payées en remplacement de la prime en vertu du Plan général.

Ventes des magasins comparables Périodes de 13 semaines

closes les Périodes de 26 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens 2 août

2025 3 août

2024 Variation 2 août

2025 3 août

2024 Variation Produits tirés des ventes au détail 279 689 203 741 37,3 % 469 084 361 890 29,6 % Ventes des magasins comparables selon

un taux de change constant



25,7 %



19,2 % Incidence du change



2,9 %



2,6 % Ventes des magasins comparables



28,6 %



21,8 % Ventes des magasins non comparables

et autres



8,7 %



7,8 %

Rendement de l'actif



Périodes de 52 semaines et

de 53 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 août 2025

3 août 2024



$

$

Bénéfice net ajusté 173 410

132 832

Total de l'actif moyen 719 992

582 283

Rendement de l'actif 24,1 % 22,8 %

Rendement du capital investi



Périodes de 52 semaines et

de 53 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 août 2025

3 août 2024



$

$

BAIIA ajusté 354 036

276 563

Amortissements (86 213)

(70 815)

BAIIA ajusté diminué des amortissements 267 823

205 748

Capital investi







Total de l'actif moyen 719 992

582 283

- Total moyen des passifs courants (164 182)

(139 922)

+ Tranche moyenne à court terme de la dette à long terme 9 916

19 812

+ Tranche moyenne à court terme des obligations locatives 28 998

28 691

Total moyen du capital investi 594 724

490 864

Rendement du capital investi 45,0 % 41,9 %

Flux de trésorerie disponibles



Périodes de

13 semaines closes les Périodes de

26 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 août 2025

3 août 2024

2 août 2025

3 août 2024



$

$

$

$

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 83 769

52 244

146 464

99 060

Entrées d'immobilisations corporelles (8 400)

(20 185)

(27 174)

(28 655)

Entrées d'immobilisations incorporelles (2 751)

(2 435)

(5 048)

(4 200)

Flux de trésorerie disponibles 72 618

29 624

114 242

66 205



Ratio de levier financier net



Périodes de 52 semaines et

de 53 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 2 août 2025

3 août 2024

Dette nette $

$

Dette à long terme, y compris la tranche courante -

142 777

Obligations locatives, y compris la tranche courante 431 061

326 712

- Trésorerie (151 221)

(29 173)

Total de la dette nette 279 840

440 316

BAIIA ajusté 354 036

276 563

Ratio de levier financier net 0,79

1,59



Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective peut avoir trait à nos perspectives ﬁnancières futures (incluant nos prévisions révisées pour l'exercice 2025) et à des événements ou des résultats anticipés et peut contenir des déclarations portant sur notre entreprise, le positionnement, la notoriété et l'expansion de notre marque, l'ouverture récente de notre centre de distribution aux États-Unis et son incidence prévue sur l'exploitation, l'expansion prévue au Royaume-Uni, nos attentes concernant notre capacité de continuer à créer une mode accessible et à offrir des produits tendance, nos attentes concernant l'expansion et l'optimisation de notre réseau de magasins, ainsi que les réalisations pouvant en découler, nos attentes concernant le réinvestissement dans notre entreprise, notre performance ﬁnancière, notre situation ﬁnancière et notre utilisation des liquidités, la rénovation et la relocalisation de magasins existants, ainsi que nos attentes à l'égard de nos taux de croissance et de nos stratégies de croissance et l'incidence des droits de douane imposés par les États-Unis, le Canada et d'autres pays sur les activités et la situation ﬁnancière de la Société. De plus, toute déclaration faisant référence aux attentes, aux intentions ou aux projections de la Société, ou à sa manière d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue de l'information prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques; elles reflètent les attentes, les estimations et les projections de la direction au sujet de possibles circonstances ou événements futurs.

L'information prospective est fondée sur des opinions, estimations et hypothèses formulées en fonction de notre expérience et de notre perception des tendances passées, de la situation actuelle et des faits nouveaux prévus, et d'autres facteurs que nous estimons pertinents et raisonnables dans les circonstances actuelles. Nos hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont notamment les suivantes : les dépenses discrétionnaires prévues à court, moyen et long terme et les tendances économiques globales; le maintien et le renforcement de nos marques; le fait que les efforts de marketing ainsi que la rénovation et l'agrandissement des magasins seront couronnés de succès et favoriseront nos produits; le maintien de nos relations avec les fournisseurs et un approvisionnement régulier et rentable des stocks; la gestion réussie des dépenses et l'instigation de mesures d'accroissement du ratio de la marge brute; la croissance de nos activités de commerce électronique et la progression de nos efforts d'expansion à l'échelle internationale; le maintien en poste du personnel clé, y compris notre chef de la direction; l'absence de changements significatifs en matière d'impôts, de taxes, de droits, de barrières tarifaires et de taux d'intérêt; l'absence de perturbations significatives supplémentaires dans le commerce international; l'économie en général; et l'absence de tout autre facteur par suite duquel les mesures, les événements ou les résultats pourraient différer de ceux qui sont prévus, estimés, voulus ou sous-entendus.

Malgré le soin apporté à la préparation et à la vérification de l'information prospective, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révéleront justes. L'information prospective est également assujettie à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, la performance ou les réalisations réels diffèrent de façon significative de ceux exprimés ou sous-entendus par l'information prospective. Les risques et incertitudes sont analysés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l'exercice 2024, qui est intégrée par renvoi dans le présent document. Une copie de la notice annuelle et des autres documents publiés de la Société est accessible sous le profil de la Société sur le Système électronique d'analyse et de recherche de documents (« SEDAR+ »), à l'adresse www.sedarplus.ca. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétise, ou si les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révèlent erronées, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer de façon significative de ceux prévus dans cette information prospective. Les lecteurs devraient porter une attention particulière aux risques, incertitudes, opinions, estimations et hypothèses dont il est question ailleurs dans le présent communiqué de presse. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à l'information prospective. Dans la mesure où l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse constitue de l'information financière orientée vers l'avenir ou des perspectives financières, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, cette information est présentée afin de démontrer le potentiel de la Société, et le lecteur est donc mis en garde contre le fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Comme c'est le cas de l'information prospective en général, l'information financière orientée vers l'avenir et les perspectives financières sont fondées sur des hypothèses actuelles et sont exposées à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs. De plus, l'information prospective présentée dans le présent communiqué de presse reﬂète nos attentes à la date des présentes (ou à la date à laquelle elle est formulée); elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de renseignements, d'événements nouveaux ou pour une autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La totalité de l'information prospective que contient ce communiqué de presse est expressément visée par cette mise en garde.

