Croissance des ventes des magasins comparables (1) de 30,8 % au cours des neuf premières semaines du quatrième trimestre de l'exercice 2025

de au cours des neuf premières semaines du quatrième trimestre de l'exercice 2025 Mise à jour des prévisions pour l'exercice 2025 à l'égard de la croissance des ventes des magasins comparables ( 26,5 % à 27,0 % ) et de la marge du BAIIA ajusté (1) ( 36,0 % à 37,0 %)

) et de la marge du BAIIA ajusté ( Forte croissance des produits tirés des ventes en ligne, surpassant celle des ventes des magasins physiques depuis le début du quatrième trimestre

celle des ventes des magasins physiques depuis le début du quatrième trimestre Lancements de la plateforme de commerce électronique et des magasins physiques au Royaume-Uni prévus au cours de la dernière partie du premier trimestre de l'exercice 2026

Nombre total de magasins attendu à 307 à la fin de l'exercice, reflétant 20 ouvertures et 9 ouvertures nettes

MONTRÉAL, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société ») (TSX: GRGD) a annoncé aujourd'hui une croissance des ventes des magasins comparables de 30,8 % pour les neuf premières semaines du quatrième trimestre (« T4 ») de l'exercice de la Société se terminant le 31 janvier 2026 (« exercice 2025 »), closes le 3 janvier 2026. Depuis le début de l'exercice, et alors qu'il ne reste que quatre semaines à l'exercice 2025, la croissance des ventes des magasins comparables s'établit à 26,6 %, également en date du 3 janvier 2026.

Sur cette base, Groupe Dynamite met à jour ses prévisions de croissance des ventes des magasins comparables pour l'exercice 2025 afin de les établir dans une fourchette de 26,5 % à 27,0 %. Par ailleurs, compte tenu de la solide performance enregistrée depuis le début de l'exercice et de la visibilité accrue pour le reste de l'exercice, la Société relève de 100 points de base la borne inférieure de ses prévisions de marge du BAIIA ajusté pour l'exercice 2025 à 36,0 %, la fourchette étant désormais attendue entre 36,0 % et 37,0 %.

Pour ce qui est du numérique, au cours de ces mêmes neuf semaines, la croissance des produits tirés des ventes en ligne a largement dépassé celle des ventes des magasins physiques, ce qui s'est traduit par une augmentation du taux de pénétration du commerce électronique par rapport à l'exercice précédent. Cette performance témoigne d'un fort engagement de la clientèle sur les canaux numériques. À titre de rappel, la mesure des ventes des magasins comparables de la Société reflète uniquement la performance du canal des magasins physiques.

En ce qui a trait aux activités immobilières, la Société prévoit 20 ouvertures de magasins sur une base brute et 11 fermetures de magasins, ce qui se traduirait par 9 ouvertures nettes de magasins pour l'exercice 2025 et porterait le nombre total de magasins prévu à 307 à la fin de l'exercice. À ce jour, toutes les ouvertures de magasins ont été réalisées sous la bannière Garage et sont situées aux États-Unis.

Enfin, la Société révise ses prévisions précédemment communiquées au titre des dépenses d'investissement pour l'exercice 2025 afin de les établir dans une fourchette de 80,0 M$ à 90,0 M$, comparativement à une fourchette antérieure de 85,0 M$ à 95,0 M$, reflétant principalement des éléments de calendrier au niveau des paiements.

« Notre culture axée sur les valeurs continue de soutenir une exécution rigoureuse, ce qui s'est traduit par une solide performance durant la période des Fêtes. Cet élan, appuyé par notre stratégie immobilière sélective et l'engagement croissant sur le numérique, génère une expansion significative des marges et témoigne de la solidité de notre modèle d'exploitation inspiré du luxe. Alors que nous concluons l'exercice 2025, nous nous préparons à lancer le commerce électronique au Royaume-Uni au T1 et avons hâte d'ouvrir nos premiers magasins au Royaume-Uni plus tard au T1 », a ajouté Stacie Beaver, présidente et cheffe de l'exploitation.

Le tableau ci-dessous présente les fourchettes de prévisions ﬁnancières annuelles révisées de la Société pour l'exercice 2025, qui remplacent nos prévisions présentées précédemment (2) :



Prévisions révisées pour

l'exercice 2025 Prévisions antérieures pour

l'exercice 2025 Activités immobilières ↑Ouverture de 20 nouveaux

magasins sur une base brute ↑Ouverture de 9 nouveaux

magasins sur une base nette Ouverture de 18 à 20 nouveaux

magasins sur une base brute Ouverture de 8 à 9 nouveaux

magasins sur une base nette Croissance des ventes des

magasins comparables De 26,5 % à 27,0 % De 25,5 % à 27,5 % Marge du BAIIA ajusté ↑ 36,0 % à 37,0 % De 35,0 % à 37,0 % Dépenses d'investissement (1) ↓ De 80,0 M$ à 90,0 M$ De 85,0 M$ à 95,0 M$

Groupe Dynamite prévoit publier ses résultats financiers complets pour le quatrième trimestre et l'exercice 2025 vers le mercredi 1er avril 2026, avant l'ouverture des marchés, et tiendra une conférence téléphonique avec la direction le même jour afin de discuter des résultats. Tous les renseignements relatifs à la conférence téléphonique sur les résultats seront communiqués à une date ultérieure. La Société prévoit également fournir des prévisions financières et opérationnelles pour la période de 52 semaines se terminant le 30 janvier 2027 au moment de la publication des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2025.

Tous les montants et renseignements mentionnés aux présentes relativement au quatrième trimestre et à l'exercice 2025 sont de nature préliminaire et sont susceptibles d'être modifiés à mesure que la Société finalise ses résultats financiers.

________ Notes : (1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ces mesures. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes IFRS® de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board (l' « IASB »), qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités. (2) Les fourchettes de prévisions présentées aux présentes constituent de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Elles reposent sur des hypothèses que nous estimons raisonnables, sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes et doivent être lues conjointement avec la rubrique « Déclarations prospectives » du présent communiqué de presse, laquelle décrit ces hypothèses et présente certains de ces risques.

Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail

Le présent communiqué de presse fait référence à certaines mesures non conformes aux normes IFRS, y compris des mesures financières non conformes aux normes IFRS et des mesures financières supplémentaires. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues en vertu des Normes IFRS de comptabilité et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les Normes IFRS de comptabilité; il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'informations supplémentaires, en complément des mesures conformes aux Normes IFRS de comptabilité, afin de permettre une meilleure compréhension de nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de façon isolée ni comme un substitut à l'analyse de notre information financière présentée conformément aux Normes IFRS de comptabilité. Dans le présent communiqué de presse, nous utilisons des mesures financières non conformes aux normes IFRS, notamment la « marge du BAIIA ajusté ». Nous utilisons également des mesures financières supplémentaires, notamment les « ventes des magasins comparables » et les « dépenses d'investissement ». Des renseignements supplémentaires concernant ces mesures non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières figurent dans le rapport de gestion de la Société pour les périodes de 13 semaines et de 39 semaines closes le 1er novembre 2025, à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail », lequel est accessible sur le site Web de la Société à l'adresse www.groupedynamite.com et déposé sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Ces mesures non conformes aux normes IFRS sont utilisées afin de fournir aux investisseurs des indicateurs supplémentaires de notre performance opérationnelle et ainsi mettre en évidence les tendances de nos activités principales qui pourraient ne pas être apparentes lorsque l'on se fie uniquement aux mesures conformes aux Normes IFRS de comptabilité. Nous estimons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées ont fréquemment recours à des mesures non conformes aux normes IFRS dans l'évaluation des émetteurs. La direction utilise aussi ces mesures non conformes aux normes IFRS afin de faciliter les comparaisons de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, de préparer les budgets et prévisions d'exploitation annuels et de déterminer certaines composantes de la rémunération de la direction.

BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté

Le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements (« BAIIA ») correspond au bénéfice d'exploitation majoré des amortissements. Le BAIIA ajusté tient compte d'autres éléments non récurrents ou sans effet sur la trésorerie. Nous considérons le BAIIA comme une mesure non conforme aux normes IFRS pertinente aux fins de l'évaluation de la performance opérationnelle de la Société. Le BAIIA ajusté aide les utilisateurs des états financiers à dégager les tendances sous-jacentes en fournissant une mesure de la performance opérationnelle qui exclut les produits ou les charges non représentatifs, les éléments sans effet sur la trésorerie ou les variations d'autres éléments qui ne sont pas liés aux activités quotidiennes, tels que la charge de rémunération fondée sur des actions, le profit ou la perte sur modifications de contrats de location et les autres honoraires professionnels liés au premier appel public à l'épargne. Au deuxième trimestre de l'exercice 2025, nous avons révisé notre définition du BAIIA ajusté afin d'en exclure le profit ou la perte sur modifications de contrats de location et, le cas échéant, nous avons retraité les chiffres des périodes antérieures pour refléter ce changement. Nous sommes d'avis que la présentation du BAIIA contribue à la comparabilité de nos résultats financiers, puisqu'il s'agit d'une mesure couramment utilisée par les émetteurs exerçant leurs activités dans notre secteur. La marge du BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté exprimé en pourcentage des produits.

Ventes des magasins comparables

Les ventes des magasins comparables représentent les ventes des magasins de détail par rapport aux ventes de la période correspondante de l'exercice précédent, calculées au moyen des taux de change prévus au budget. Lorsqu'elle est exprimée selon un taux de change constant, cette mesure est ajustée afin d'éliminer l'incidence des fluctuations des taux de change. Cette mesure fournit des indications sur le rendement de notre portefeuille de magasins de détail et, par conséquent, sur la réussite de notre stratégie immobilière. Nous sommes d'avis que la présentation de la mesure des ventes des magasins comparables contribue à la comparabilité de notre performance avec celle des émetteurs exerçant leurs activités dans notre secteur. Pour être considérés comme comparables, les magasins doivent être ouverts depuis au moins 12 mois et ne doivent pas avoir fait l'objet d'une variation importante de leur superficie en pieds carrés. Une variation importante de la superficie en pieds carrés correspond à une augmentation ou à une diminution de 20 % de la superficie totale.

Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement représentent les dépenses d'investissement de la Société, calculées comme le total des entrées d'immobilisations corporelles et des entrées d'immobilisations incorporelles. Cette mesure est importante pour les lecteurs des états financiers puisqu'elle fournit des indications sur la stratégie de placement d'une société et sur son engagement à l'égard de la croissance.

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (TSX : GRGD) est une société du secteur de la mode orientée sur la croissance qui cherche constamment à atteindre l'excellence. Grâce à nos magasins de détail et aux expériences numériques que nous proposons sous deux bannières complémentaires et dynamiques, GARAGE et DYNAMITE, nous offrons une vaste gamme de vêtements de mode pour femmes qui répondent aux besoins de la génération Z et de la génération Y. Forts d'indicateurs de performance de premier ordre et de notre engagement en faveur de l'innovation et de la rigueur dans l'exécution, nous sommes ﬁers de poursuivre nos ambitieux plans de croissance. Guidés par notre mission, « VOUS inspirer à être VOUS-MÊME, une tenue à la fois », nous sommes une organisation inclusive qui est guidée par ses valeurs et résolue à inspirer la confiance et l'expression de soi. Notre culture, nos valeurs et nos marques distinctes, qui trouvent leurs racines à Montréal, ville chic et dynamique, nous permettent de façonner l'avenir de la mode tout en attirant et en inspirant la prochaine génération de leaders et de créateurs. Notre philosophie en matière d'actionnariat des employés et notre culture entrepreneuriale se reflètent dans notre Programme de partage de la réussite, grâce auquel tous nos 6 500 employés participent à l'actionnariat. Cette convergence d'intérêts et de valeurs favorise la collaboration, stimule l'innovation et crée une valeur significative à long terme pour notre équipe et les parties prenantes.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse peut avoir trait à nos perspectives financières futures (y compris nos prévisions révisées pour l'exercice 2025), à des événements ou des résultats anticipés et peut également comprendre des déclarations portant sur le calendrier prévu du lancement de la plateforme de commerce électronique au Royaume-Uni et de l'ouverture de magasins physiques au Royaume-Uni, sur l'activité immobilière prévue de la Société pour l'exercice 2025 (y compris les ouvertures, fermetures, rénovations et relocalisations planifiées de notre réseau de magasins au cours de l'exercice 2025 et les réalisations pouvant en découler), sur nos plans de croissance ainsi que sur la création de valeur pour nos parties prenantes. De plus, toute déclaration faisant référence à des attentes, des intentions, des projections ou à d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs constitue de l'information prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques; elles reflètent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction au sujet de possibles événements ou circonstances futurs.

L'information prospective est fondée sur nos opinions, estimations et hypothèses formulées à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances passées, de la situation actuelle et des faits nouveaux attendus, ainsi que sur d'autres facteurs que nous estimons pertinents et raisonnables dans les circonstances actuelles. Les hypothèses sous-jacentes à l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse comprennent notamment, sans s'y limiter : les dépenses discrétionnaires prévues à court, moyen et long terme et les tendances économiques générales; le maintien et le renforcement de nos marques; le succès de nos efforts de marketing, des améliorations apportées à nos magasins et de l'expansion de notre réseau de magasins, lesquels devraient stimuler nos produits; le maintien de nos relations avec les fournisseurs et un approvisionnement régulier et rentable des stocks; la gestion efficace des dépenses et l'amélioration de la marge brute; une incidence défavorable de 4 M$ à 5 M$ au titre des frais additionnels liés au statut de société ouverte, ou une incidence de 40 points de base sur la marge du BAIIA ajusté, laquelle est incluse dans le tableau des perspectives ci-dessus; le maintien des niveaux récents de ventes des magasins comparables ou de ventes au détail par pied carré; la croissance de nos activités de commerce électronique et la progression de nos efforts d'expansion internationale; le maintien en poste du personnel clé, y compris notre chef de la direction; les changements apportés aux impôts, taxes, droits de douane, tarifs et taux d'intérêt, ou l'absence de changements importants à cet égard, autres que ceux actuellement envisagés; l'absence de perturbations significatives dans le commerce international; la conjoncture économique générale; ainsi que l'absence de tout autre facteur susceptible de faire en sorte que les mesures, événements ou résultats réels diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés, voulus ou sous-entendus. Malgré le soin apporté à la préparation et à la vérification de l'information prospective, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révéleront exactes.

L'information prospective est également assujettie à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations diffèrent de façon significative de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Les risques et incertitudes sont analysés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières de temps à autre, notamment dans le rapport de gestion de la Société pour les périodes de 13 semaines et de 39 semaines closes le 1er novembre 2025, ainsi que dans la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 1er février 2025. L'atteinte de nos prévisions pour l'exercice 2025 est également assujettie à plusieurs risques et incertitudes spécifiques, notamment : l'incidence défavorable de modifications futures apportées aux politiques ou aux lois, de droits de douane (outre ceux actuellement en vigueur) qui pourraient être imposés par les États-Unis, ou de mesures de rétorsion tarifaire qui pourraient être prises par d'autres pays et les États-Unis; l'incapacité à implanter nos magasins dans des emplacements appropriés et toute dépréciation d'un emplacement de magasin, y compris toute diminution de l'achalandage; l'incapacité à négocier des contrats de location pour le pipeline de magasins de l'exercice 2025, ainsi que le risque de retards indépendants de notre volonté touchant les activités de construction et des hausses importantes des frais d'occupation; l'incapacité à achever les rénovations et les relocalisations prévues pour l'exercice 2025, lesquelles devraient viser environ 10 à 15 magasins, incluant trois concepts de magasins DYN 3.0 au Canada; toute perturbation de nos relations stratégiques avec les fournisseurs, nuisant à la visibilité des capacités d'achat ouvertes; l'incapacité à optimiser la marchandise ainsi qu'à prévoir la demande de la clientèle et les tendances de la mode, qui sont en constante évolution, et à y réagir; l'incapacité à protéger et à améliorer nos marques; l'incapacité d'attirer une nouvelle clientèle ou de retenir la clientèle existante, ou de maintenir ou d'accroître les ventes auprès de celle-ci; l'incapacité à gérer activement les marges sur les articles, y compris la mise en œuvre de stratégies d'établissement des prix efficaces; les obstacles à la mise en œuvre continue d'initiatives visant à améliorer la productivité en magasin et à la réalisation d'économies de coûts destinées à améliorer les charges d'exploitation; toute perturbation significative de nos systèmes de technologie de l'information et de nos activités de commerce électronique; l'apparition de conditions météorologiques inhabituellement défavorables, particulièrement pendant les saisons de pointe; l'évolution défavorable des conditions économiques générales et des dépenses de consommation au Canada, aux États-Unis et dans d'autres régions du monde. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétise, ou si les opinions, estimations ou hypothèses sous-jacentes à l'information prospective se révèlent inexactes, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer de façon significative de ceux anticipés dans l'information prospective. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement les risques, incertitudes, opinions, estimations et hypothèses mentionnés ailleurs dans le présent communiqué de presse. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à l'information prospective. Dans la mesure où l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse constitue de l'information financière orientée vers l'avenir ou des perspectives financières au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, cette information est présentée afin de démontrer le potentiel de la Société et pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Comme c'est le cas de l'information prospective en général, l'information financière orientée vers l'avenir et les perspectives financières sont fondées sur des hypothèses actuelles et sont exposées à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs.

De plus, l'information prospective présentée dans le présent communiqué de presse reflète nos attentes à la date des présentes (ou à la date à laquelle elle est autrement indiquée) et peut changer après cette date. La Société se dégage expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, que ce soit par suite de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément visée par la présente mise en garde.

