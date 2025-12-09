La croissance des ventes des magasins comparables s'est établie à 31,6 % au troisième trimestre de 2025, ce qui représente une accélération comparativement à la croissance exceptionnelle de 28,6 % enregistrée au deuxième trimestre de 2025.

au troisième trimestre de 2025, ce qui représente une accélération comparativement à la croissance exceptionnelle de 28,6 % enregistrée au deuxième trimestre de 2025. Le ratio de la marge brute 1 a atteint 66,1 %, un niveau record depuis plus de trois ans.

a atteint un niveau record depuis plus de trois ans. Notre modèle d'affaires stratégique agile et inspiré du secteur du luxe a généré un bénéfice d'exploitation record de 120,1 M$ et une marge du BAIIA ajusté 1 record de 40,2 %, soit une augmentation de 650 points de base d'un exercice à l'autre.

de 120,1 M$ et une marge du BAIIA ajusté de soit une augmentation de points de base d'un exercice à l'autre. Les prévisions pour l'exercice 2025 ont été révisées à la hausse en ce qui a trait à la croissance des ventes des magasins comparables ( de 25,5 % à 27,5 % ) et à la marge du BAIIA ajusté ( de 35,0 % à 37 % ).

) et à la marge du BAIIA ajusté ( ). Notre centre de distribution aux États-Unis continue d'accélérer ses activités et répond désormais à la demande des magasins et des canaux de commerce électronique.

des canaux de commerce électronique. Annonce d'un dividende spécial non-récurrent de 2.30 $ par action reflétant notre engagement à accroître la valeur à long terme pour les actionnaires.

MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société ») (TSX: GRGD) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2025 clos le 1er novembre 2025.

« Je suis extrêmement fier de nos équipes et de leur recherche incessante de l'excellence, qui ont permis d'enregistrer un autre trimestre exceptionnel avec une marge du BAIIA ajusté atteignant un nouveau record de 40,2 %, en hausse de 650 points de base d'un exercice à l'autre. Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 31,6 %, une accélération par rapport au 28,6 % exceptionnel atteint au deuxième trimestre. La majorité des fluctuations tarifaires étant maintenant derrière nous, nous sommes ravis d'annoncer une marge brute de 66,1 %, parmi les meilleures de l'industrie et notre plus haut niveau en plus de trois ans. Alors que ces résultats continuent de dépasser les attentes, les initiatives qui stimulent l'engouement pour la marque sont extrêmement réfléchies et délibérées. Nous poursuivons sur cette lancée en revoyant à la hausse nos prévisions pour l'exercice 2025, tant en termes de ventes des magasins comparables que de marge du BAIIA ajusté », a déclaré Andrew Lutfy, chef de la direction et président du conseil.

« Nos équipes ont une nouvelle fois démontré la force de notre culture axée sur les valeurs. Les résultats que nous avons obtenus ce trimestre en matière de produits, de magasins et de numérique reflètent l'intention, la discipline et l'agilité qui continuent de nous distinguer. Nous sommes bien engagés dans notre démarche visant à rehausser et à premiumiser les deux marques, et la réponse des clientes demeure très positive. Sur le plan opérationnel, notre stratégie immobilière continue d'être un pilier essentiel, avec 17 ouvertures brutes depuis le début de l'année, ce qui nous place en bonne position pour attirer un trafic soutenu et de grande qualité. Sur le plan numérique, nous sommes encouragés par l'augmentation de 40 points de base de la pénétration du commerce électronique au troisième trimestre 2025, alors que nous améliorons nos plateformes afin d'offrir des récits plus riches et des expériences plus fluides. Grâce à des bases solides, un réel élan et des équipes qui réagissent rapidement et de manière coordonnée, nous abordons le quatrième trimestre avec confiance dans notre capacité à améliorer notre rendement, à renforcer l'expérience de marque et à approfondir nos liens avec la communauté,» a ajouté Stacie Beaver, présidente et cheffe de l'exploitation.

« Notre rentabilité et notre flux de trésorerie ont dépassé les attentes, soulignant la force de notre modèle d'affaires inspiré du luxe et notre exécution disciplinée qui atténue les risques liés à la mode », a déclaré Jean-Philippe D. Lachance, chef de la direction financière de Groupe Dynamite. « À ce stade, nous considérons qu'un dividende spécial non-récurrent de 2,30 $ par action est un moyen efficace de rembourser des capitaux aux actionnaires, conformément à notre engagement à accroître la valeur à long terme pour les actionnaires. À la suite de ce versement, l'effet de levier pro forma sera d'environ 1.05x(2), avec une liquidité pro forma totale disponible d'environ 316,0 M$ provenant de la trésorerie et des facilités de crédit, ce qui nous place dans une excellente position financière pour soutenir notre croissance future. »

Faits saillants du troisième trimestre de l'exercice 2025

Les produits ont augmenté de 40,3 % pour s'établir à 363,0 M$ au troisième trimestre de 2025, comparativement à 258,8 M$ au troisième trimestre de 2024.

La croissance des ventes des magasins comparables s'est chiffrée à 31,6 % (28,6 % selon un taux de change constant 1 ) au troisième trimestre de 2025, en hausse par rapport à une croissance de 10,1 % au troisième trimestre de 2024.

) au troisième trimestre de 2025, en hausse par rapport à une croissance de 10,1 % au troisième trimestre de 2024. Les ventes au détail par pied carré 1 ont augmenté de 24,7 % par rapport au troisième trimestre de 2024, pour s'établir à 889 $ au troisième trimestre de 2025.

ont augmenté de 24,7 % par rapport au troisième trimestre de 2024, pour s'établir à 889 $ au troisième trimestre de 2025. Les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté pour s'établir à 95,8 M$ au troisième trimestre de 2025, comparativement à 80,0 M$ au troisième trimestre de 2024, et les frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes 1 ont diminué de 340 points de base pour s'établir à 25,9 %, comparativement à 29,3 % au troisième trimestre de 2024.

ont diminué de 340 points de base pour s'établir à 25,9 %, comparativement à 29,3 % au troisième trimestre de 2024. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 90,3 %, pour se chiffrer à 120,1 M$ au troisième trimestre de 2025, comparativement à 63,1 M$ au troisième trimestre de 2024.

Le BAIIA ajusté 1 a augmenté de 67,5 % pour s'établir à 146,1 M$ au troisième trimestre de 2025, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté de 40,2 %, comparativement à 33,7 % au troisième trimestre de 2024.

a augmenté de 67,5 % pour s'établir à 146,1 M$ au troisième trimestre de 2025, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté de 40,2 %, comparativement à 33,7 % au troisième trimestre de 2024. Le bénéfice net par action dilué a augmenté pour s'établir à 0,71 $ au troisième trimestre de 2025, comparativement à 0,38 $ au troisième trimestre de 2024, et le bénéfice net ajusté par action dilué 1 a augmenté de 75,6 % pour s'établir à 0,72 $ au troisième trimestre de 2025, comparativement à 0,41 $ au troisième trimestre de 2024.

a augmenté de 75,6 % pour s'établir à 0,72 $ au troisième trimestre de 2025, comparativement à 0,41 $ au troisième trimestre de 2024. Les activités immobilières pour le troisième trimestre de 2025 comprennent ce qui suit : Ouverture de huit nouveaux magasins sur une base brute aux États-Unis sous la bannière Garage. Aucune fermeture de magasin. Rénovation ou relocalisation de quatre magasins, dont un aux États-Unis sous la bannière Garage et trois au Canada sous les deux bannières.



Ratios et faits récents

Le ratio de rotation des stocks 1 a augmenté pour se chiffrer à 6,88 fois au troisième trimestre de 2025, comparativement à 6,09 fois au troisième trimestre de 2024.

a augmenté pour se chiffrer à 6,88 fois au troisième trimestre de 2025, comparativement à 6,09 fois au troisième trimestre de 2024. Le ratio de levier ﬁnancier net 1 s'est établi à 0,45 fois au troisième trimestre de 2025, en baisse par rapport à 1,41 fois au troisième trimestre de 2024.

s'est établi à 0,45 fois au troisième trimestre de 2025, en baisse par rapport à 1,41 fois au troisième trimestre de 2024. Le rendement de l'actif 1 a augmenté pour s'établir à 27,2 % au troisième trimestre de 2025, comparativement à 23,8 % au troisième trimestre de 2024.

a augmenté pour s'établir à 27,2 % au troisième trimestre de 2025, comparativement à 23,8 % au troisième trimestre de 2024. Le rendement du capital investi 1 a atteint 50,5 % au troisième trimestre de 2025, comparativement à 43,3 % au troisième trimestre de 2024.

a atteint 50,5 % au troisième trimestre de 2025, comparativement à 43,3 % au troisième trimestre de 2024. Au cours du trimestre, la Société a racheté 123 800 actions à un prix moyen de 63,11 $, pour un total d'environ 7,8 M$.

Après la fin du trimestre, le 8 décembre 2025, le conseil d'administration a déclaré un dividende spécial en trésorerie non-récurrent de 2.30 $ par action sur ses actions à droit de vote subalterne et ses actions à droit de vote multiple.

_____________ Remarques : 1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes IFRS® de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB ») (les « Normes IFRS de comptabilité »), qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités. 2. Le ratio de levier financier pro forma correspond au total de la dette nette divisée par le BAIIA ajusté des 12 derniers mois, ajusté pour refléter le dividende spécial en trésorerie non-récurrent de 2.30 $ par action comme s'il avait été versé le 1er novembre 2025, soit la fin du troisième trimestre de 2025. 3. Toute référence au « deuxième trimestre de 2025 », au « troisième trimestre de 2025 », au « troisième trimestre de 2024 », à l'« exercice 2025 » et à l'« exercice 2024 » s'entend de la période de 13 semaines close le 2 août 2025 de la Société, de la période de 13 semaines close le 1er novembre 2025 de la Société, de la période de 13 semaines close le 2 novembre 2024 de la Société, de l'exercice se clôturant le 31 janvier 2026 de la Société et de l'exercice clos le 1er février 2025 de la Société, respectivement.

Perspectives

Le tableau ci-dessous présente les fourchettes de prévisions ﬁnancières annuelles révisées de la Société pour l'exercice 2025, qui remplacent nos prévisions présentées précédemment.



Prévisions révisées pour

l'exercice 2025 Prévisions antérieures pour

l'exercice 2025 Activités immobilières Ouverture de 18 à 20 nouveaux

magasins sur une base brute Ouverture de 8 à 9 nouveaux

magasins sur une base nette Ouverture de 18 à 20 nouveaux

magasins sur une base brute Ouverture de 8 à 9 nouveaux

magasins sur une base nette Croissance des ventes des

magasins comparables ↑ De 25,5 % à 27,5 % De 17,0 % à 19,0 % Marge du BAIIA ajusté ↑ De 35,0 % à 37,0 % De 32,0 % à 33,5 % Dépenses d'investissement ↓ De 85,0 M$ à 95,0 M$ De 95,0 M$ à 105,0 M$

L'atteinte de ces cibles est assujettie à plusieurs risques et incertitudes, notamment1 :

l'incidence défavorable des modifications futures apportées aux politiques ou aux lois, des droits de douane (outre ceux en vigueur actuellement) qui pourraient être imposés par les États-Unis, ou encore des mesures de rétorsion tarifaire qui pourraient être prises par d'autres pays et les États-Unis;

l'incapacité à ouvrir des magasins dans des emplacements appropriés et à faire face à la dépréciation d'un magasin, y compris toute diminution de l'achalandage;

l'incapacité à négocier des contrats de location en vue des ouvertures prévues de nouveaux magasins pour l'exercice 2025, le risque que des retards indépendants de notre volonté touchent les activités de construction, et les hausses importantes des frais d'occupation;

l'incapacité à achever les rénovations et les relocalisations de magasins prévues pour l'exercice 2025, qui devraient viser entre 10 et 15 magasins environ, incluant les 3 concepts de magasin DYN 3.0 au Canada;

l'incidence défavorable de 4 M$ à 5 M$ au titre des frais de société ouverte additionnels, ou une incidence de 40 points de base sur la marge du BAIIA ajusté, laquelle est incluse dans le tableau des perspectives ci‑dessus;

l'atteinte des résultats prévus en matière de ventes des magasins comparables ou de ventes au détail par pied carré;

la perturbation de nos relations stratégiques avec les fournisseurs, qui nuirait à la visibilité du crédit disponible;

l'incapacité à optimiser la marchandise ainsi qu'à prévoir la demande de la clientèle et les tendances de la mode, qui sont en constante évolution, et à y réagir;

l'incapacité à protéger et à améliorer nos marques;

l'incapacité d'attirer une nouvelle clientèle, ou de retenir la clientèle existante, ou de maintenir ou d'accroître les ventes à cette clientèle;

l'incapacité à gérer activement les marges sur les articles, incluant la mise en œuvre de stratégies d'établissement des prix efficaces;

les obstacles à la mise en œuvre continue d'initiatives visant à améliorer la productivité de nos magasins et à la réalisation d'économies de coûts visant à améliorer les charges d'exploitation;

toute perturbation significative de nos systèmes de technologie de l'information et de nos activités de commerce électronique;

l'apparition de conditions météorologiques inhabituellement défavorables, particulièrement pendant les saisons de pointe;

l'évolution défavorable des conditions économiques générales et des dépenses de consommation au Canada, aux États-Unis et dans d'autres régions du monde.

_____________ Remarque : 1. Les fourchettes de prévisions incluses dans cette rubrique sont des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et reposent sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables; elles sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes et devraient être lues parallèlement à la rubrique « Déclarations prospectives » du présent communiqué de presse, qui présente ces hypothèses et décrit certains de ces risques.

Événements récents

Le 8 décembre 2025, le conseil d'administration a déclaré un dividende spécial en trésorerie non-récurrent de 2.30 $ par action aux actionnaires sur ses actions à droit de vote subalterne et ses actions à droit de vote multiple. Ce dividende sera versé le 29 décembre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 19 décembre 2025. Le dividende spécial est désigné comme dividende déterminé aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire.

Résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2025

Produits

Pour le troisième trimestre de 2025, le total des produits a augmenté de 104,2 M$, ou 40,3 %, par rapport au troisième trimestre de 2024. Cette croissance est principalement attribuable à une hausse de 31,6 % des ventes des magasins comparables et à l'apport des nouveaux magasins. Pour le troisième trimestre de 2025, les produits tirés des ventes en ligne se sont établis à 63,2 M$, ce qui représente une augmentation de 19,1 M$, ou 43,3 %, par rapport au troisième trimestre de 2024.

Coût des ventes et marge brute

Au troisième trimestre de 2025, la marge brute a augmenté de 77,1 M$, ou 47,3 %, par rapport au troisième trimestre de 2024, le ratio de la marge brute ayant augmenté de 310 points de base pour s'établir à 66,1 %. Cette augmentation est attribuable à la croissance de 40,3 % des produits, comparativement à une augmentation relativement moindre du coût des ventes de 28,3 %, qui s'explique par le contrôle de la hausse des coûts des marchandises, la baisse des coûts du fret sortant et la baisse des démarques.

Frais de vente, généraux et administratifs et frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes

Au troisième trimestre de 2025, les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté de 15,8 M$, ou 19,8 %, par rapport au troisième trimestre de 2024. Cette augmentation est principalement attribuable à la croissance de l'envergure et des activités de la Société, qui a donné lieu à une augmentation de 11,7 M$ des salaires et des avantages du personnel. De plus, au cours de l'exercice 2025, la Société a accru son investissement marketing de façon stratégique en lançant davantage d'initiatives visant à renforcer la notoriété de la marque, ce qui a donné lieu à une augmentation de 3,3 M$ des frais de vente et de commercialisation par rapport au troisième trimestre de 2024. Les frais administratifs ont augmenté de 0,7 M$ en raison de la hausse des charges d'exploitation pour soutenir les projets de croissance et les nouvelles exigences en tant que société ouverte, ce qui a plus que contrebalancé les honoraires liés au PAPE de 3,2 M$ engagés au cours de l'exercice précédent. Exprimés en pourcentage des ventes, les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué de 450 points de base, passant de 30,9 % au troisième trimestre de 2024 à 26,4 % au troisième trimestre de 2025.

Bénéfice d'exploitation et BAIIA ajusté

Le bénéfice d'exploitation pour le troisième trimestre de 2025 a augmenté de 57,0 M$, ou 90,3 %, pour atteindre 120,1 M$ au troisième trimestre de 2025, comparativement à 63,1 M$ au troisième trimestre de 2024. De même, le BAIIA ajusté pour le troisième trimestre de 2025 a augmenté de 58,9 M$, ou 67,5 %, pour atteindre 146,1 M$, comparativement à 87,2 M$ au troisième trimestre de 2024. La marge du BAIIA ajusté a augmenté pour s'établir à 40,2 %, comparativement à 33,7 % au troisième trimestre de 2024. Cette performance découle de la combinaison d'une amélioration de 310 points de base de la marge brute et d'une réduction de 340 points de base des frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes, qui ont diminué pour s'établir à 25,9 % au troisième trimestre de 2025, comparativement à 29,3 % au troisième trimestre de 2024.

Bénéﬁce net et bénéfice net ajusté

Pour le troisième trimestre de 2025, le bénéfice net a augmenté de 41,1 M$, ou 101,7 %, par rapport au troisième trimestre de 2024. Cette croissance est principalement attribuable à la hausse des produits, qui a donné lieu à une hausse de la marge brute, facteurs partiellement contrebalancés par l'augmentation des frais de vente, généraux et administratifs et l'augmentation des amortissements. Pour le troisième trimestre de 2025, le bénéfice net ajusté1 a augmenté de 39,3 M$, ou 89,9 %, par rapport au troisième trimestre de 2024.

Fonds de roulement

Au troisième trimestre de 2025, nous avons maintenu un ratio de rotation des stocks élevé qui s'est établi à 6,88 fois, comparativement à 6,09 fois pour le troisième trimestre de 2024, les actifs courants s'élevant à 382,4 M$ (incluant la trésorerie de 253,8 M$) et les passifs courants, à 223,3 M$. Les stocks demeurent à un niveau minimal grâce au développement agile de produits et à la localisation stratégique des sources d'approvisionnement, qui sont favorisés par notre ratio élevé de crédit disponible.

Flux de trésorerie disponibles

La Société a déclaré de solides flux de trésorerie disponibles1 qui ont atteint 119,5 M$ au troisième trimestre de 2025, en hausse par rapport à 42,2 M$ au troisième trimestre de 2024, ce qui reflète l'augmentation du bénéfice net, contrebalancée en partie par la hausse de 9,1 M$ des dépenses d'investissement.

Ratio de levier financier net

Le ratio de levier ﬁnancier net de la Société a diminué pour s'établir à 0,45 fois, comparativement à 1,41 fois à l'exercice précédent. Cette amélioration est attribuable à l'augmentation du BAIIA ajusté et à la hausse connexe des soldes de trésorerie, ainsi qu'au remboursement de la totalité des emprunts impayés en vertu des facilités de crédit. Ces facteurs ont plus que contrebalancé la hausse des obligations locatives et ont permis à la Société de réduire son endettement de façon importante. À la ﬁn du troisième trimestre de 2025, la trésorerie et les montants disponibles en vertu des facilités de crédit de la Société se chiffraient à plus de 253,8 M$ et à 312,0 M$, respectivement, ce qui procure la souplesse nécessaire pour stimuler la croissance, investir dans des initiatives stratégiques, gérer la volatilité des marchés et générer un retour d'excédents de trésorerie aux actionnaires.

Mesures du rendement

Le rendement de l'actif de 27,2 % au troisième trimestre de 2025 représente une hausse par rapport au rendement de l'actif de 23,8 % au troisième trimestre de 2024. Cette amélioration témoigne d'un accroissement important de la capacité de la Société à utiliser plus efficacement ses actifs qu'au cours des périodes précédentes.

Pour le troisième trimestre de 2025, le rendement du capital investi a atteint 50,5 %, comparativement à 43,3 % au troisième trimestre de 2024, ce qui reflète l'efficacité de nos stratégies et investissements récents. La croissance plus lente du capital investi moyen par rapport au bénéfice d'exploitation ajusté reflète une utilisation optimale du capital qui permet de générer un bénéfice d'exploitation.

_____________ Remarque : 1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes IFRS de comptabilité, qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités.

Principales données financières



Périodes de 13 semaines

closes les Périodes de 39 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action et les ventes au détail par pied carré 1er novembre

2025 2 novembre

2024 1er novembre

2025 2 novembre

2024

$

$

$

$

Produits 362 970

258 772

916 051

686 760

Coût des ventes 122 926

95 845

327 815

245 477

Marge brute 240 044

162 927

588 236

441 283

Charges d'exploitation















Frais de vente, généraux et administratifs 95 818

80 030

258 178

226 134

Amortissements 24 294

20 027

68 230

54 509

(Profit) perte de change (182)

(182)

136

(844)

Total des charges d'exploitation 119 930

99 875

326 544

279 799

Bénéfice d'exploitation 120 114

63 052

261 692

161 484

Coûts de financement nets 5 604

5 982

19 647

17 716

Bénéfice avant impôt sur le résultat 114 510

57 070

242 045

143 768

Impôt sur le résultat 33 005

16 630

69 319

39 034

Bénéfice net 81 505

40 440

172 726

104 734

Bénéfice net par action3















De base 0,75 $ 0,38 $ 1,60 $ 0,97 $ Dilué 0,71 $ 0,38 $ 1,51 $ 0,97 $

















Mesures financières supplémentaires















Produits tirés des ventes au détail 299 740

214 682

768 824

576 572

Croissance des ventes des magasins comparables1 31,6 % 10,1 % 25,4 % 13,4 % Ventes au détail par pied carré1 889 $ 713 $ 889 $ 713 $ BAIIA ajusté1 146 085

87 198

333 458

223 802

Bénéfice net ajusté1 83 017

43 706

176 168

111 200

Bénéfice net ajusté par action1, 3















De base 0,77 $ 0,41 $ 1,63 $ 1,03 $ Dilué 0,72 $ 0,41 $ 1,54 $ 1,03 $ Ratio de la marge brute1 66,1 % 63,0 % 64,2 % 64,3 % Frais de vente, généraux et administratifs exprimés en pourcentage des ventes1 26,4 % 30,9 % 28,2 % 32,9 % Frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes1 25,9 % 29,3 % 27,8 % 31,8 % Marge du BAIIA ajusté1 40,2 % 33,7 % 36,4 % 32,6 %

















Ratios et autres mesures :















Rendement de l'actif1 27,2 % 23,8 % 27,2 % 23,8 % Rendement du capital investi1 50,5 % 43,3 % 50,5 % 43,3 % Ratio de levier financier net1 0,45

1,41

0,45

1,41

Flux de trésorerie disponibles1 119 494

42 193

233 736

108 398

Taux de rotation des stocks1 6,88

6,09

6,88

6,09

Dépenses d'investissement1 26 908

17 826

59 130

50 681

Nombre de magasins2 307

299

307

299



En milliers de dollars canadiens Au 1er nov.

2025 Au 1er févr.

2025

$ $ Trésorerie 253 823 74 195 Stocks 66 610 44 952 Total des actifs courants 382 378 161 568





Immobilisations corporelles 155 814 107 465 Actifs au titre de droits d'utilisation 380 205 330 105 Total de l'actif 936 818 618 637





Tranche à long terme des obligations locatives 404 111 340 102 Total des passifs non courants 406 984 340 102 Total du passif 630 245 477 323 Total des capitaux propres 306 573 141 314





Total de la dette1 437 629 372 581 Dette nette1 183 806 298 386

______________ Remarques : 1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes IFRS de comptabilité, qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités. 2. Nombre de magasins à la fin de la période. 3. Le bénéfice net par action et le bénéfice net ajusté par action sont calculés en tenant compte, sur une base rétrospective, du regroupement des actions survenu dans le cadre de la restructuration antérieure à la clôture, le 20 novembre 2024.

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre

Groupe Dynamite tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, le 9 décembre 2025, à 10 h 30 (HE), pour discuter de ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2025. Cette conférence sera suivie d'une période de questions ouverte aux analystes financiers. Les autres parties intéressées peuvent participer à la conférence à titre d'auditeurs seulement par l'intermédiaire d'une webdiffusion audio en direct accessible à l'onglet « Événements et présentations » sur le site Web de Groupe Dynamite, à l'adresse https://investisseurs.groupedynamite.com/.

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (TSX : GRGD) est une société du secteur de la mode orientée sur la croissance qui cherche constamment à atteindre l'excellence. Grâce à nos magasins de détail et aux expériences numériques que nous proposons sous deux bannières complémentaires et dynamiques, GARAGE et DYNAMITE, nous offrons une vaste gamme de vêtements de mode pour femmes qui répondent aux besoins de la génération Z et de la génération Y. Forts d'indicateurs de performance de premier ordre et de notre engagement en faveur de l'innovation et de la rigueur dans l'exécution, nous sommes ﬁers de poursuivre nos ambitieux plans de croissance. Guidés par notre mission, « VOUS inspirer à être VOUS-MÊME, une tenue à la fois », nous sommes une organisation inclusive qui est guidée par ses valeurs et résolue à inspirer la confiance et l'expression de soi. Notre culture, nos valeurs et nos marques distinctes, qui trouvent leurs racines à Montréal, ville chic et dynamique, nous permettent de façonner l'avenir de la mode tout en attirant et en inspirant la prochaine génération de leaders et de créateurs. Notre philosophie en matière d'actionnariat des employés et notre culture entrepreneuriale se reflètent dans notre Programme de partage de la réussite, grâce auquel tous nos 6 500 employés participent à l'actionnariat. Cette convergence d'intérêts et de valeurs favorise la collaboration, stimule l'innovation et crée une valeur significative à long terme pour notre équipe et les parties prenantes.

Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail

Le présent communiqué de presse fait référence à certaines mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et certaines mesures propres au secteur du commerce de détail. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues en vertu des Normes IFRS de comptabilité et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les Normes IFRS de comptabilité; il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies comme des informations supplémentaires, en complément des mesures conformes aux Normes IFRS de comptabilité, qui permettent de mieux comprendre nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Ainsi, elles ne doivent pas être considérées de façon isolée ni en remplacement de l'analyse de notre information financière présentée en vertu des Normes IFRS de comptabilité. Dans le présent communiqué de presse, nous utilisons des mesures financières non conformes aux normes IFRS, notamment le « BAIIA ajusté », le « BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) », les « flux de trésorerie disponibles », le « bénéfice net ajusté » et le « bénéfice net ajusté par action », et des ratios non conformes aux normes IFRS, notamment la « marge du BAIIA », la « marge du BAIIA ajusté », la « marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) », les « frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes », les « ventes des magasins comparables selon un taux de change constant », le « rendement de l'actif », le « rendement du capital investi » et le « ratio de levier financier net ». Nous avons également recours à des mesures financières supplémentaires, notamment les « ventes des magasins comparables », le « taux de rotation des stocks », les « ventes au détail par pied carré », le « ratio de la marge brute », les « frais de vente, généraux et administratifs exprimés en pourcentage des ventes » et les « dépenses d'investissement », ainsi que d'autres mesures opérationnelles couramment utilisées dans le secteur du commerce de détail.

Pour plus de détails au sujet de ces mesures non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières qui sont intégrées par renvoi dans le présent communiqué de presse, se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » de notre rapport de gestion pour le troisième trimestre de 2025, publié sur notre site Web, à l'adresse https://groupedynamite.com/, et déposé sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. Un rapprochement de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS avec la mesure conforme aux normes IFRS la plus directement comparable est présenté ci-après.

Ces mesures non conformes aux normes IFRS sont utilisées pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre performance opérationnelle et ainsi mettre en évidence les tendances de nos activités principales, qui pourraient ne pas être apparentes autrement lorsque l'on se fie uniquement aux mesures conformes aux normes IFRS. Nous croyons en outre que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties concernées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS dans leur évaluation des émetteurs. Notre direction a également recours à des mesures non conformes aux normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants.

Mesures financières non conformes aux normes IFRS et ratios non conformes aux normes IFRS

Bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements (« BAIIA »), BAIIA ajusté et BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers)

Marge du BAIIA, marge du BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers)



Périodes de

13 semaines

closes les Périodes de

39 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens 1er nov.

2025

2 nov.

2024

1er nov.

2025

2 nov.

2024



$ $ $ $ Bénéfice d'exploitation 120 114

63 052

261 692

161 484

Amortissements 24 294

20 027

68 230

54 509

BAIIA 144 408

83 079

329 922

215 993

Marge du BAIIA 39,8 % 32,1 % 36,0 % 31,5 %



Périodes de 13 semaines

closes les Périodes de

39 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens 1er nov.

2025

2 nov.

2024

1er nov.

2025

2 nov.

2024



$

$

$

$

BAIIA 144 408

83 079

329 922

215 993

Ajustements du BAIIA















Charge de rémunération fondée sur des actions1 1 677

900

3 806

2 740

Profit sur modification d'un contrat de location -

-

(813)

-

Honoraires liés au PAPE -

3 219

543

5 069

Total des ajustements 1 677

4 119

3 536

7 809

BAIIA ajusté 146 085

87 198

333 458

223 802

Marge du BAIIA ajusté 40,2 % 33,7 % 36,4 % 32,6 %























1. Ce montant exclut les charges liées aux unités d'actions différées réglées en trésorerie attribuées dans le cadre du Programme de partage de la réussite, ainsi que celles payées en remplacement de la prime en vertu du plan incitatif général fondé sur des titres de capitaux propres.



Périodes de

13 semaines

closes les Périodes de

39 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens 1er nov.

2025

2 nov.

2024

1er nov.

2025

2 nov.

2024



$

$

$

$

BAIIA ajusté 146 085

87 198

333 458

223 802

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation (15 548)

(13 502)

(45 012)

(39 416)

Charges d'intérêts sur les obligations locatives (7 169)

(6 052)

(20 667)

(17 323)

BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) 123 368

67 644

267 779

167 063

Marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) 34,0 % 26,1 % 29,2 % 24,3 %























Frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes



Périodes de

13 semaines

closes les Périodes de

39 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens 1er nov.

2025

2 nov.

2024

1er nov.

2025

2 nov.

2024



$

$

$

$

Frais de vente, généraux et administratifs 95 818

80 030

258 178

226 134

Ajustements aux frais de vente, généraux et administratifs















Charge de rémunération fondée sur des actions1 1 677

900

3 806

2 740

Profit sur modification d'un contrat de location -

-

(813)

-

Honoraires liés au PAPE -

3 219

543

5 069

Total des ajustements 1 677

4 119

3 536

7 809

Frais de vente, généraux et administratifs ajustés 94 141

75 911

254 642

218 325

Frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes 25,9 % 29,3 % 27,8 % 31,8 %























1. Ce montant exclut les charges liées aux unités d'actions différées réglées en trésorerie attribuées dans le cadre du Programme de partage de la réussite, ainsi que celles payées en remplacement de la prime en vertu du plan incitatif général fondé sur des titres de capitaux propres.

Bénéfice net ajusté



Périodes de

13 semaines

closes les Périodes de

39 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action 1er nov.

2025

2 nov.

2024

1er nov.

2025

2 nov.

2024



$

$

$

$

Bénéfice net 81 505

40 440

172 726

104 734

Ajustements du bénéfice net















Charge de rémunération fondée sur des actions1 1 677

900

3 806

2 740

Profit sur modification d'un contrat de location -

-

(813)

-

Honoraires liés au PAPE -

3 219

543

5 069

(Économie) charge d'impôt sur les éléments imposables ci‑dessus (165)

(853)

(94)

(1 343)

Total des ajustements 1 512

3 266

3 442

6 466

Bénéfice net ajusté 83 017

43 706

176 168

111 200

Bénéfice net ajusté par action















De base 0,77 $ 0,41 $ 1,63 $ 1,03 $ Dilué 0,72 $ 0,41 $ 1,54 $ 1,03 $























1. Ce montant exclut les charges liées aux unités d'actions différées réglées en trésorerie attribuées dans le cadre du Programme de partage de la réussite, ainsi que celles payées en remplacement de la prime en vertu du plan incitatif général fondé sur des titres de capitaux propres.

Ventes des magasins comparables Périodes de 13 semaines closes les Périodes de 39 semaines closes les

En milliers de dollars canadiens 1er nov.

2025

2 nov.

2024

Variation

1er nov.

2025

2 nov.

2024

Variation

Produits tirés des ventes au détail 299 740

214 682

39,6 % 768 824

576 572

33,3 % Ventes des magasins comparables selon un taux de change constant







28,6 %







22,6 % Incidence du change







3,0 %







2,8 % Ventes des magasins comparables







31,6 %







25,4 % Ventes des magasins non comparables et autres







8,0 %







7,9 %





























Rendement de l'actif



Périodes de 52 semaines et

de 53 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 1er novembre 2025

2 novembre 2024



$

$

Bénéfice net ajusté 212 721

140 777

Total de l'actif moyen 780 801

591 475

Rendement de l'actif 27,2 % 23,8 %

Rendement du capital investi



Périodes de 52 semaines et

de 53 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 1er novembre 2025

2 novembre 2024





$

$



BAIIA ajusté 412 923

291 717



Amortissements (90 480)

(72 939)



BAIIA ajusté diminué des amortissements 322 443

218 778



Capital investi









Total de l'actif moyen 780 801

591 475



- Total moyen des passifs courants (183 840)

(138 120)



+ Tranche moyenne à court terme de la dette à long terme 9 882

19 797



+ Tranche moyenne à court terme des obligations locatives 31 362

32 068



Total moyen du capital investi 638 205

505 220



Rendement du capital investi 50,5 % 43,3 %



Flux de trésorerie disponibles



Périodes de

13 semaines

closes les Périodes de

39 semaines

closes les En milliers de dollars canadiens 1er nov.

2025

2 nov.

2024

1er nov.

2025

2 nov.

2024



$

$

$

$

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 146 402

60 019

292 866

159 079

Entrées d'immobilisations corporelles (24 688)

(15 424)

(51 862)

(44 079)

Entrées d'immobilisations incorporelles (2 220)

(2 402)

(7 268)

(6 602)

Flux de trésorerie disponibles 119 494

42 193

233 736

108 398



Ratio de levier financier net



Périodes de 52 semaines et

de 53 semaines closes les En milliers de dollars canadiens 1er novembre 2025

2 novembre 2024



Dette nette $

$



Dette à long terme, y compris la tranche courante -

92 987



Obligations locatives, y compris la tranche courante 437 629

331 218



- Trésorerie (253 823)

(12 558)



Total de la dette nette 183 806

411 647



BAIIA ajusté 412 923

291 717



Ratio de levier financier net 0,45

1,41





Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse peut avoir trait à nos perspectives ﬁnancières futures (incluant nos prévisions révisées pour l'exercice 2025) et à des événements ou des résultats anticipés et peut contenir (sans s'y limiter) des déclarations portant sur notre entreprise, le positionnement, la notoriété et l'expansion de notre marque; l'incidence prévue sur l'exploitation de notre centre de distribution aux États-Unis; notre capacité de continuer à créer une mode accessible et à offrir des produits tendance; l'expansion prévue et l'optimisation de notre réseau de magasins, ainsi que les réalisations pouvant en découler; le versement de dividendes et nos attentes concernant le réinvestissement dans notre entreprise, le remboursement d'excédents de trésorerie aux actionnaires, notre performance ﬁnancière, notre situation ﬁnancière et notre utilisation des liquidités; ainsi que nos taux de croissance futurs et nos stratégies de croissance. De plus, toute déclaration faisant référence aux attentes, aux intentions ou aux projections de la Société, ou à sa manière d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue de l'information prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques; elles reﬂètent les attentes, les estimations et les projections de la direction au sujet de possibles circonstances ou événements futurs.

L'information prospective est fondée sur des opinions, estimations et hypothèses formulées en fonction de notre expérience et de notre perception des tendances passées, de la situation actuelle et des faits nouveaux prévus, et d'autres facteurs que nous estimons pertinents et raisonnables dans les circonstances actuelles. Nos hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont notamment les suivantes : les dépenses discrétionnaires prévues à court, moyen et long terme et les tendances économiques globales; le maintien et le renforcement de nos marques; le fait que les efforts de marketing ainsi que la rénovation et l'agrandissement des magasins seront couronnés de succès et favoriseront nos produits; le maintien de nos relations avec les fournisseurs et un approvisionnement régulier et rentable des stocks; la gestion réussie des dépenses et l'instigation de mesures d'accroissement du ratio de la marge brute; la croissance de nos activités de commerce électronique et la progression de nos efforts d'expansion à l'échelle internationale; le maintien en poste du personnel clé, y compris notre chef de la direction; l'absence de changements significatifs en matière d'impôts, de taxes, de droits, de barrières tarifaires et de taux d'intérêt; l'absence de nouvelles perturbations significatives dans le commerce international; l'économie en général; et l'absence de tout autre facteur par suite duquel les mesures, les événements ou les résultats pourraient différer de ceux qui sont prévus, estimés, voulus ou sous-entendus.

Malgré le soin apporté à la préparation et à la vériﬁcation de l'information prospective, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révéleront justes. L'information prospective est également assujettie à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, la performance ou les réalisations réels diffèrent de façon significative de ceux exprimés ou sous-entendus par l'information prospective. Les risques et incertitudes sont analysés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l'exercice 2024, qui est intégrée par renvoi dans le présent document. Une copie de la notice annuelle et des autres documents publiés de la Société est accessible sous le profil de la Société sur le Système électronique d'analyse et de recherche de documents (« SEDAR+ »), à l'adresse www.sedarplus.ca. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétise, ou si les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révèlent erronées, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer de façon signiﬁcative de ceux prévus dans cette information prospective. Les lecteurs devraient porter une attention particulière aux risques, incertitudes, opinions, estimations et hypothèses dont il est question ailleurs dans le présent communiqué de presse. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se ﬁer indûment à l'information prospective. Dans la mesure où l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse constitue de l'information financière orientée vers l'avenir ou des perspectives financières, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, cette information est présentée afin de démontrer le potentiel de la Société, et le lecteur est donc mis en garde contre le fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Comme c'est le cas de l'information prospective en général, l'information financière orientée vers l'avenir, et les perspectives financières sont fondées sur des hypothèses actuelles et sont exposées à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs. De plus, l'information prospective présentée dans le présent communiqué de presse reﬂète nos attentes à la date des présentes (ou à la date à laquelle elle est formulée); elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de renseignements, d'événements nouveaux ou pour une autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La totalité de l'information prospective que contient ce communiqué de presse est expressément visée par cette mise en garde.

SOURCE GROUPE DYNAMITE INC

Personnes-ressources : Questions de la part des investisseurs - Relations investisseurs : Alex Limosani, gestionnaire, Relations investisseurs et ﬁnance corporative - [email protected]; Questions de la part des médias - Relations médias : Youann Blouin, chef de service, Communications d'entreprise - [email protected]