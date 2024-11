/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS‑UNIS NI AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS‑UNIS/

MONTRÉAL, le 11 nov. 2024 /CNW/ - Groupe Dynamite Inc. (le « Groupe Dynamite » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le lancement du premier appel public à l'épargne visant des actions à droit de vote subalterne par voie de reclassement et le début de sa tournée de présentations à la suite du dépôt d'un prospectus de base - RFPV provisoire modifié et mis à jour auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. Il est prévu que les actionnaires vendeurs offrent 14 285 715 actions à droit de vote subalterne à un prix d'offre s'établissant entre 19 $ et 23 $ l'action, et qu'ils accordent aux preneurs fermes une option leur permettant d'acheter jusqu'à 2 142 857 actions à droit de vote subalterne supplémentaires afin de couvrir les surallocations, s'il y a lieu.

Le placement est réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Goldman Sachs Canada Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., en tant que coteneurs de livres principaux, et Barclays Capital Canada Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale Inc. et Scotia Capitaux Inc., en tant que teneurs de livres, et comprenant Corporation Canaccord Genuity, Marchés mondiaux CIBC inc. et Stifel Nicolaus Canada Inc.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les actions à droit de vote subalterne n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou en vertu d'une loi sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, les actions à droit de vote subalterne ne peuvent être offertes ou vendues aux États‑Unis que si elles sont inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou d'une loi sur les valeurs mobilières applicable d'un État ou que si elles font l'objet d'une dispense des obligations d'inscription prévues par la Loi de 1933 ou par une loi sur les valeurs mobilières applicable d'un État. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de titres du Groupe Dynamite ne sera effectuée dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (GDI) est une marque de mode qui exploite des magasins de détail et propose des expériences numériques sous deux bannières complémentaires et dynamiques : GARAGE et DYNAMITE. Nous offrons à nos clientes une gamme étendue et diversifiée de vêtements de mode pour femmes qui répondent à un large éventail de préférences de style et de besoins en matière de styles de vie, principalement pour les femmes de la génération Z et de la génération Y. Nous sommes passés d'un seul magasin en 1975 situé à la Place Versailles, à environ 300 magasins à l'échelle du Canada et des États‑Unis, la majorité de nos nouveaux magasins depuis 2022 étant situés sur le marché américain à forte croissance, que nous exploitons fièrement depuis notre siège social basé au Québec. Nous prévoyons de poursuivre notre croissance aux États-Unis et dans d'autres juridictions, comme le Royaume‑Uni. Nous sommes une organisation inclusive, guidée par nos valeurs et notre mission : « VOUS inspirer à être VOUS‑MÊME, une tenue à la fois ». Chacun de nos 6 000 employés - de notre siège social à Montréal à l'ensemble de l'Amérique du Nord - bénéficiera d'une exposition à l'émission d'actions, alignant ainsi les intérêts des employés à ceux de nos actionnaires.

