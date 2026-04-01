La croissance des ventes des magasins comparables 1 a été exceptionnelle au quatrième trimestre de 2025, s'établissant à 30,4 %, ce qui a donné lieu à une croissance de 26,7 % pour l'exercice 2025.

a été exceptionnelle au quatrième trimestre de 2025, s'établissant à 30,4 %, ce qui a donné lieu à une croissance de 26,7 % pour l'exercice 2025. Le ratio de la marge brute 1 a atteint un niveau record, enregistrant une hausse de 400 points de base pour le quatrième trimestre de 2025 et de 100 points de base pour l'exercice 2025, pour s'établir à 63,0 % et à 63,8 %, respectivement.

a atteint un niveau record, enregistrant une hausse de 400 points de base pour le quatrième trimestre de 2025 et de 100 points de base pour l'exercice 2025, pour s'établir à 63,0 % et à 63,8 %, respectivement. Nous avons considérablement renforcé notre rentabilité, la marge du BAIIA ajusté 1 ayant augmenté de 740 points de base pour le quatrième trimestre de 2025 et de 490 points de base pour l'exercice 2025, pour s'établir à 36,6 % et à 36,5 %, respectivement. Ce résultat met en évidence l'évolutivité de notre modèle d'affaires inspiré du secteur du luxe.

ayant augmenté de 740 points de base pour le quatrième trimestre de 2025 et de 490 points de base pour l'exercice 2025, pour s'établir à 36,6 % et à 36,5 %, respectivement. Ce résultat met en évidence l'évolutivité de notre modèle d'affaires inspiré du secteur du luxe. Nous avons établi une présence au Royaume-Uni grâce au commerce électronique et à deux magasins, et nous profitons d'une réponse positive des clients ainsi que d'un élan solide.

Nous avons présenté de solides perspectives pour l'exercice 2026, dans lesquelles nous prévoyons que la croissance des ventes des magasins comparables, la croissance du total des produits et la marge du BAIIA ajusté s'établiront respectivement dans des fourchettes de 11 % à 14 %, de 22 % à 25 % et de 37,75 % à 39,25 %.

MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société ») (TSX: GRGD) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2025 clos le 31 janvier 2026.

« Le quatrième trimestre et l'exercice 2025 ont été exceptionnels. Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 30,4 % au quatrième trimestre, donnant lieu à une croissance de 26,7 % pour l'exercice, tandis que le ratio de la marge brute record et la rentabilité ont mis en évidence la solidité et l'évolutivité de notre modèle d'affaires inspiré du secteur du luxe. Ces résultats sont le fruit des années que nous avons consacrées à la conception de notre modèle d'affaires agile. Je suis incroyablement fier de nos équipes, qui ont abordé de front des défis imprévus et en ont atténué les incidences avant que celles-ci ne se concrétisent, tout en incarnant notre culture axée sur la responsabilité. Au début de l'exercice 2026, nous avons également étendu la marque GARAGE au Royaume-Uni, franchissant une étape cruciale sur l'un des plus importants marchés de la mode au monde. Bien qu'il soit encore tôt, nous sommes encouragés par une réponse positive des clients. Nous avons commencé le nouvel exercice sur une excellente lancée et avec des objectifs clairs : conserver notre rigueur, élever nos marques et tirer parti des éléments qui fonctionnent », a déclaré Andrew Lutfy, chef de la direction et président du conseil.

« Notre performance ce trimestre reflète la force de notre culture axée sur les valeurs ainsi que les efforts que nos équipes ont déployés alors que nous continuons de faire progresser nos initiatives en matière d'élévation de la marque. La productivité des magasins est demeurée robuste, les ventes par pied carré ayant atteint 952 $ au quatrième trimestre de 2025, soit une hausse de près de 30 % d'un exercice à l'autre. Notre stratégie immobilière axée sur la modernisation de notre portefeuille de magasins continue de porter ses fruits. En outre, nous avons fait excellente figure sur le plan numérique, alors que les ventes en ligne ont augmenté de 63,3 % d'un exercice à l'autre. Ainsi, nous avons enregistré une pénétration trimestrielle record, en plus d'accroître la pénétration pour l'exercice complet, celle-ci s'étant établie à 18,9 %. À l'appui de ce dynamisme soutenu, nous avons également ouvert notre centre de distribution aux États-Unis en 2025, ce qui nous a permis d'améliorer nos capacités opérationnelles et de favoriser la croissance à l'échelle de l'Amérique du Nord », a ajouté Stacie Beaver, présidente et cheffe de l'exploitation.

Faits saillants du quatrième trimestre de l'exercice 2025

Les produits ont augmenté de 45,0 % pour s'établir à 394,2 M$ au quatrième trimestre de 2025 2 , comparativement à 271,8 M$ au quatrième trimestre de 2024 2 .

, comparativement à 271,8 M$ au quatrième trimestre de 2024 . La croissance des ventes des magasins comparables s'est chiffrée à 30,4 % (27,3 % selon un taux de change constant 1 ) au quatrième trimestre de 2025, en hausse par rapport à une croissance de 9,5 % au quatrième trimestre de 2024.

) au quatrième trimestre de 2025, en hausse par rapport à une croissance de 9,5 % au quatrième trimestre de 2024. Le ratio de la marge brute a augmenté de 400 points de base pour s'établir à 63,0 % au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 59,0 % au quatrième trimestre de 2024.

Les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté pour s'établir à 105,8 M$ au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 87,0 M$ au quatrième trimestre de 2024, et les frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes 1 ont diminué de 340 points de base pour s'établir à 26,2 %, comparativement à 29,6 % au quatrième trimestre de 2024.

ont diminué de 340 points de base pour s'établir à 26,2 %, comparativement à 29,6 % au quatrième trimestre de 2024. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 128,8 %, pour se chiffrer à 116,0 M$ au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 50,7 M$ au quatrième trimestre de 2024.

Le BAIIA ajusté 1 a augmenté de 81,6 % pour s'établir à 144,4 M$ au quatrième trimestre de 2025, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté de 36,6 %, comparativement à 29,2 % au quatrième trimestre de 2024.

a augmenté de 81,6 % pour s'établir à 144,4 M$ au quatrième trimestre de 2025, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté de 36,6 %, comparativement à 29,2 % au quatrième trimestre de 2024. Le bénéfice net par action dilué a augmenté pour s'établir à 0,69 $ au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 0,28 $ au quatrième trimestre de 2024, et le bénéfice net ajusté par action dilué 1 a augmenté de 115,2 % pour s'établir à 0,71 $ au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 0,33 $ au quatrième trimestre de 2024.

a augmenté de 115,2 % pour s'établir à 0,71 $ au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 0,33 $ au quatrième trimestre de 2024. Les activités immobilières pour le quatrième trimestre de 2025 comprennent ce qui suit : Ouverture de trois nouveaux magasins sur une base brute aux États-Unis sous la bannière Garage. Fermeture de trois magasins au Canada sous la bannière Dynamite. Rénovation ou relocalisation de deux magasins au Canada sous les deux bannières.



Faits saillants de l'exercice 2025

Les produits ont augmenté de 36,7 % pour s'établir à 1 310,2 M$ à l'exercice 2025 2 , comparativement à 958,5 M$ à l'exercice 2024 2 .

, comparativement à 958,5 M$ à l'exercice 2024 . La croissance des ventes des magasins comparables s'est chiffrée à 26,7 % (23,8 % selon un taux de change constant 1 ) à l'exercice 2025, en hausse par rapport à une croissance de 12,3 % à l'exercice 2024.

) à l'exercice 2025, en hausse par rapport à une croissance de 12,3 % à l'exercice 2024. Les ventes au détail par pied carré 1 ont augmenté de 29,7 % par rapport à l'exercice 2024, pour s'établir à 952 $ à l'exercice 2025.

ont augmenté de 29,7 % par rapport à l'exercice 2024, pour s'établir à 952 $ à l'exercice 2025. Le ratio de la marge brute a augmenté de 100 points de base pour s'établir à 63,8 % pour l'exercice 2025, comparativement à 62,8 % pour l'exercice 2024.

Les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté pour s'établir à 364,0 M$ à l'exercice 2025, comparativement à 313,2 M$ à l'exercice 2024, et les frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes 1 ont diminué de 390 points de base pour s'établir à 27,3 %, comparativement à 31,2 % à l'exercice 2024.

ont diminué de 390 points de base pour s'établir à 27,3 %, comparativement à 31,2 % à l'exercice 2024. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 78,0 %, pour se chiffrer à 377,7 M$ à l'exercice 2025, comparativement à 212,2 M$ à l'exercice 2024.

Le BAIIA ajusté 1 a augmenté de 57,6 % pour s'établir à 477,9 M$ à l'exercice 2025, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté de 36,5 %, comparativement à 31,6 % à l'exercice 2024.

a augmenté de 57,6 % pour s'établir à 477,9 M$ à l'exercice 2025, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté de 36,5 %, comparativement à 31,6 % à l'exercice 2024. Le bénéfice net par action dilué a augmenté pour s'établir à 2,20 $ à l'exercice 2025, comparativement à 1,25 $ à l'exercice 2024, et le bénéfice net ajusté par action dilué 1 a augmenté de 65,4 % pour s'établir à 2,25 $ à l'exercice 2025, comparativement à 1,36 $ à l'exercice 2024.

a augmenté de 65,4 % pour s'établir à 2,25 $ à l'exercice 2025, comparativement à 1,36 $ à l'exercice 2024. Les activités immobilières pour l'exercice 2025 comprennent ce qui suit : Ouverture de 20 nouveaux magasins sur une base brute aux États-Unis sous la bannière Garage. Fermeture de onze magasins, dont un aux États-Unis sous la bannière Dynamite et dix au Canada sous les deux bannières. Rénovation ou relocalisation de treize magasins, dont neuf au Canada sous les deux bannières et quatre aux États-Unis sous la bannière Garage.



Ratios et faits récents

Le ratio de rotation des stocks 1 a augmenté pour se chiffrer à 9,85 fois à l'exercice 2025, comparativement à 8,54 fois à l'exercice 2024.

a augmenté pour se chiffrer à 9,85 fois à l'exercice 2025, comparativement à 8,54 fois à l'exercice 2024. Le ratio de levier ﬁnancier net 1 s'est établi à 0,83 fois à l'exercice 2025, en baisse par rapport à 0,98 fois à l'exercice 2024.

s'est établi à 0,83 fois à l'exercice 2025, en baisse par rapport à 0,98 fois à l'exercice 2024. Le rendement de l'actif 1 a augmenté pour s'établir à 36,2 % à l'exercice 2025, comparativement à 26,0 % à l'exercice 2024.

a augmenté pour s'établir à 36,2 % à l'exercice 2025, comparativement à 26,0 % à l'exercice 2024. Le rendement du capital investi 1 a atteint 70,3 % à l'exercice 2025, comparativement à 47,4 % à l'exercice 2024.

a atteint 70,3 % à l'exercice 2025, comparativement à 47,4 % à l'exercice 2024. Au cours de l'exercice 2025, la Société a racheté 883 100 actions à un prix moyen de 39,28 $, pour un total d'environ 34,7 M$.

______________________________ Remarques : 1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes IFRS® de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB ») (les « Normes IFRS de comptabilité »), qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités. 2. Toute référence au « quatrième trimestre de 2025 », au « quatrième trimestre de 2024 », à l'« exercice 2025 » et à l'« exercice 2024 » s'entend de la période de 13 semaines close le 31 janvier 2026 de la Société, de la période de 13 semaines close le 1er février 2025 de la Société, de l'exercice clos le 31 janvier 2026 de la Société et de l'exercice clos le 1er février 2025 de la Société, respectivement.

Perspectives

Le tableau ci-dessous présente les fourchettes de prévisions ﬁnancières annuelles de la Société pour l'exercice 20261.



Prévisions pour l'exercice 2026 Activités immobilières Ouverture de 24 à 26 nouveaux magasins sur une base brute Ouverture de 10 à 12 nouveaux magasins sur une base nette Croissance des ventes des magasins comparables De 11,0 % à 14,0 % Croissance du total des produits De 22,0 % à 25,0 % Marge du BAIIA ajusté De 37,75 % à 39,25 % Dépenses d'investissement De 100,0 M$ à 110,0 M$

L'atteinte de ces cibles est assujettie à plusieurs risques et incertitudes, notamment2 :

l'incidence défavorable des modifications futures apportées aux politiques ou aux lois, des droits de douane (outre ceux en vigueur actuellement) qui pourraient être imposés par les États-Unis, ou encore des mesures de rétorsion tarifaire qui pourraient être prises par d'autres pays et les États-Unis;

l'incapacité à ouvrir des magasins dans des emplacements appropriés et à faire face à la dépréciation d'un magasin, y compris toute diminution de l'achalandage;

l'incapacité à négocier des contrats de location en vue des ouvertures prévues de nouveaux magasins pour l'exercice 2026, le risque que des retards indépendants de notre volonté touchent les activités de construction, et les hausses importantes des frais d'occupation;

l'incapacité à ouvrir et à exploiter des nouveaux magasins au Royaume-Uni;

l'incapacité à achever les rénovations et les relocalisations de magasins prévues pour l'exercice 2026, qui devraient viser entre 10 et 15 magasins environ;

l'atteinte des résultats prévus en matière de ventes des magasins comparables ou de ventes au détail par pied carré;

la perturbation de nos relations stratégiques avec les fournisseurs, qui nuirait à la visibilité du crédit disponible;

l'incapacité à optimiser la marchandise ainsi qu'à prévoir la demande de la clientèle et les tendances de la mode, qui sont en constante évolution, et à y réagir;

l'incapacité à protéger et à améliorer nos marques;

l'incapacité d'attirer une nouvelle clientèle, ou de retenir la clientèle existante, ou de maintenir ou d'accroître les ventes à cette clientèle;

l'incapacité à gérer activement les marges sur les articles, incluant la mise en œuvre de stratégies d'établissement des prix efficaces;

les obstacles à la mise en œuvre continue d'initiatives visant à améliorer la productivité de nos magasins et à la réalisation d'économies de coûts visant à améliorer les charges d'exploitation;

toute perturbation significative de nos systèmes de technologie de l'information et de nos activités de commerce électronique;

l'apparition de conditions météorologiques inhabituellement défavorables, particulièrement pendant les saisons de pointe;

l'évolution défavorable des conditions économiques générales et des dépenses de consommation au Canada, aux États-Unis et dans d'autres régions du monde.

___________________________ Remarques : 1. Toute référence à l'« exercice 2026 » s'entend de l'exercice se clôturant le 30 janvier 2027 de la Société. 2. Les fourchettes de prévisions incluses dans cette rubrique sont des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et reposent sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables; elles sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes, incluant les risques et incertitudes présentés ci-dessus et ceux intégrés par renvoi à la rubrique « Déclarations prospectives » du présent communiqué de presse.

Événements récents

Le 19 décembre 2025, dans le cadre d'une réorganisation, (la « Réorganisation Lutfy de décembre »), 92 615 622 Actions à droit de vote multiple précédemment détenues par des sociétés de portefeuille sous le contrôle commun de Andrew Lutfy, sont devenues la propriété d'une seule société de portefeuille, à savoir 4370368 Canada Inc. (l'« Actionnaire principal »), aussi contrôlée indirectement par Andrew Lutfy.

À la suite de la Réorganisation Lutfy de décembre, une deuxième série d'opérations structurelles visant l'Actionnaire principal et des membres du même groupe que lui ont été menées à bien le 22 janvier 2026, notamment le transfert de toutes les Actions à droit de vote multiple de la Société à une entité contrôlée de façon indirecte par Andrew Lutfy, à savoir 17612974 Canada Inc. (« NewCo ») (la « Réorganisation Lutfy de janvier » et, collectivement avec la Réorganisation Lutfy de décembre, les « Réorganisations »). Dans le cadre de la Réorganisation Lutfy de janvier, 88 615 622 Actions à droit de vote multiple et 4 000 000 d'Actions à droit de vote subalterne (les « Actions émises ») ont été émises en faveur de l'Actionnaire principal en contrepartie du transfert de toutes les actions émises et en circulation de NewCo à la Société. Le 1er février 2026, dans le cadre de la dernière étape de la Réorganisation Lutfy de janvier, Groupe Dynamite a fusionné avec NewCo, sa filiale en propriété exclusive au moment en cause (et, dans le cadre de cette opération, les Actions émises ont été annulées), Groupe Dynamite étant la société issue de la fusion et n'ayant subi aucun changement à son capital-actions autorisé ou émis. Immédiatement après la Réorganisation Lutfy de janvier, l'Actionnaire principal était directement propriétaire de 88 615 622 Actions à droit de vote multiple et de 4 000 000 d'Actions à droit de vote subalterne, pour un total de 92 615 622 actions. Le nombre total d'actions de Groupe Dynamite détenues par l'Actionnaire principal ou les membres du même groupe que lui et le nombre total d'actions de Groupe Dynamite émises et en circulation sont restés les mêmes qu'immédiatement avant les Réorganisations.

Le 1er février 2026, nous avons lancé notre plateforme de commerce électronique au Royaume-Uni. Le 20 mars 2026, nous avons élargi notre présence internationale au-delà des États-Unis et du Canada en ouvrant notre premier magasin Garage au Bluewater Shopping Centre, près de Londres, puis nous en avons ouvert un deuxième le 27 mars 2026 sur Oxford Street, à Londres, au Royaume-Uni.

Le 9 février 2026, Mary-Ann Vitale a été promue au poste de première vice-présidente, Marque Garage.

Résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2025

Produits

Pour le quatrième trimestre de 2025, le total des produits a augmenté de 122,4 M$, ou 45,0 %, par rapport au quatrième trimestre de 2024. Cette croissance est principalement attribuable à une hausse de 30,4 % des ventes des magasins comparables et à l'apport des nouveaux magasins. Pour le quatrième trimestre de 2025, les produits tirés des ventes en ligne se sont établis à 100,6 M$, ce qui représente une augmentation de 39,0 M$, ou 63,3 %, par rapport au quatrième trimestre de 2024.

Pour l'exercice 2025, le total des produits a augmenté de 351,7 M$, ou 36,7 %, par rapport à l'exercice 2024. Cette croissance est principalement attribuable à une hausse de 26,7 % des ventes des magasins comparables et à l'apport des nouveaux magasins. Pour l'exercice 2025, les produits tirés des ventes en ligne se sont établis à 247,8 M$, ce qui représente une augmentation de 76,0 M$, ou 44,2 %, par rapport à l'exercice 2024.

Coût des ventes et marge brute

Au quatrième trimestre de 2025, la marge brute a augmenté de 88,0 M$, ou 54,9 %, par rapport au quatrième trimestre de 2024, le ratio de la marge brute ayant augmenté de 400 points de base pour s'établir à 63,0 %. Cette augmentation est attribuable à la croissance de 45,0 % des produits, comparativement à une augmentation relativement moindre du coût des ventes de 30,9 %, qui s'explique par le contrôle de la hausse des coûts des marchandises, la baisse des démarques et notre stratégie d'établissement des prix.

Pour l'exercice 2025, la marge brute a augmenté de 234,9 M$, ou 39,0 %, par rapport à l'exercice 2024, le ratio de la marge brute ayant augmenté de 100 points de base pour s'établir à 63,8 %. Cette augmentation est attribuable à la croissance de 36,7 % des produits, comparativement à une augmentation relativement moindre du coût des ventes de 32,7 %, la réussite de notre stratégie d'établissement des prix ayant été partiellement contrebalancée par l'incidence des droits de douane.

Frais de vente, généraux et administratifs et frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes

Au quatrième trimestre de 2025, les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté de 18,8 M$, ou 21,6 %, par rapport au quatrième trimestre de 2024. Cette augmentation est principalement attribuable à la croissance de l'envergure et des activités de la Société, qui a donné lieu à une augmentation de 13,6 M$ des salaires et des avantages du personnel. De plus, au cours du quatrième trimestre de 2025, la Société a accru son investissement marketing de façon stratégique en lançant davantage d'initiatives visant à renforcer la notoriété de la marque, ce qui a donné lieu à une augmentation de 6,8 M$ des frais de vente et de commercialisation par rapport au quatrième trimestre de 2024. Les frais administratifs ont diminué de 1,6 M$, car la hausse des charges d'exploitation pour soutenir les initiatives de croissance et les nouvelles exigences en tant que société ouverte a été plus que contrebalancée par les honoraires liés au PAPE de 3,7 M$ et par la charge de rémunération fondée sur des actions de 1,9 M$ liée à la réévaluation des instruments de capitaux propres comptabilisée à l'exercice précédent. Exprimés en pourcentage des ventes, les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué de 520 points de base, passant de 32,0 % au quatrième trimestre de 2024 à 26,8 % au quatrième trimestre de 2025.

Pour l'exercice 2025, les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté de 50,8 M$, ou 16,2 %, par rapport à l'exercice 2024. Cette augmentation est principalement attribuable à l'augmentation de 35,8 M$ des salaires et des avantages du personnel, laquelle s'explique par l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre résultant de la hausse des produits et par l'ouverture d'un plus grand nombre de magasins aux États-Unis, où la main-d'œuvre est généralement plus chère qu'au Canada. Les frais de vente et de commercialisation ont aussi augmenté de 16,9 M$ en raison de la hausse des investissements visant à soutenir la croissance des activités. Exprimés en pourcentage des ventes, les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué de 490 points de base, passant de 32,7 % à l'exercice 2024 à 27,8 % à l'exercice 2025.

Bénéfice d'exploitation et BAIIA ajusté

Le bénéfice d'exploitation pour le quatrième trimestre de 2025 a augmenté de 65,3 M$, ou 128,8 %, pour atteindre 116,0 M$, comparativement à 50,7 M$ au quatrième trimestre de 2024. De même, le BAIIA ajusté pour le quatrième trimestre de 2025 a augmenté de 64,9 M$, ou 81,6 %, pour atteindre 144,4 M$, comparativement à 79,5 M$ au quatrième trimestre de 2024. La marge du BAIIA ajusté a augmenté pour s'établir à 36,6 %, comparativement à 29,2 % au quatrième trimestre de 2024. Cette performance découle de la combinaison d'une amélioration de 400 points de base du ratio de la marge brute et d'une réduction de 340 points de base des frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes, qui ont diminué pour s'établir à 26,2 % au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 29,6 % au quatrième trimestre de 2024.

Le bénéfice d'exploitation pour l'exercice 2025 a augmenté de 165,5 M$, ou 78,0 %, pour atteindre 377,7 M$, comparativement à 212,2 M$ à l'exercice 2024. De même, le BAIIA ajusté pour l'exercice 2025 a augmenté de 174,6 M$, ou 57,6 %, pour atteindre 477,9 M$, comparativement à 303,3 M$ à l'exercice 2024. La marge du BAIIA ajusté a augmenté pour s'établir à 36,5 %, comparativement à 31,6 % à l'exercice 2024. Cette performance découle de la combinaison d'une amélioration de 100 points de base du ratio de la marge brute et d'une réduction de 390 points de base des frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes, qui ont diminué pour s'établir à 27,3 % à l'exercice 2025, comparativement à 31,2 % à l'exercice 2024.

Bénéﬁce net et bénéfice net ajusté

Pour le quatrième trimestre de 2025, le bénéfice net a augmenté de 48,4 M$, ou 156,1 %, par rapport au quatrième trimestre de 2024. Cette croissance est principalement attribuable à la hausse des produits, qui a donné lieu à une hausse de la marge brute, facteurs partiellement contrebalancés par l'augmentation des frais de vente, généraux et administratifs et l'augmentation des amortissements. Pour le quatrième trimestre de 2025, le bénéfice net ajusté1 a augmenté de 45,0 M$, ou 123,0 %, par rapport au quatrième trimestre de 2024.

Pour l'exercice 2025, le bénéfice net a augmenté de 116,4 M$, ou 85,7 %, par rapport à l'exercice 2024. Cette croissance est principalement attribuable à la hausse des produits, qui a donné lieu à une hausse de la marge brute, facteurs partiellement contrebalancés par l'augmentation des frais de vente, généraux et administratifs et l'augmentation des amortissements. Pour l'exercice 2025, le bénéfice net ajusté1 a augmenté de 110,0 M$, ou 74,4 %, par rapport à l'exercice 2024.

Fonds de roulement

Au 31 janvier 2026, nous avons maintenu un ratio de rotation des stocks élevé qui s'est établi à 9,85 fois, comparativement à 8,54 fois au 1er février 2025, les actifs courants s'élevant à 206,8 M$ (incluant la trésorerie de 82,5 M$) et les passifs courants, à 261,7 M$. Les stocks demeurent à un niveau minimal grâce au développement agile de produits et à la localisation stratégique des sources d'approvisionnement, qui sont favorisés par notre ratio élevé de crédit disponible.

Flux de trésorerie disponibles

La Société a déclaré de solides flux de trésorerie disponibles1 qui ont atteint 101,5 M$ au quatrième trimestre de 2025, en hausse par rapport à 55,3 M$ au quatrième trimestre de 2024, ce qui reflète l'augmentation du bénéfice net, contrebalancée en partie par la hausse de 13,8 M$ des dépenses d'investissement. Pour l'exercice complet, les ﬂux de trésorerie disponibles ont atteint 335,2 M$, comparativement à 163,7 M$ à l'exercice précédent, ce qui représente une augmentation de 104,8 %.

Ratio de levier financier net

Le ratio de levier ﬁnancier net de la Société a augmenté pour s'établir à 0,83 fois, comparativement à 0,98 fois à l'exercice précédent. Cette amélioration est attribuable à l'augmentation du BAIIA ajusté, qui a plus que contrebalancé la hausse des obligations locatives. À la ﬁn de l'exercice 2025, la trésorerie et les montants disponibles en vertu des facilités de crédit de la Société se chiffraient à plus de 82,5 M$ et à 312,0 M$, respectivement, ce qui procure la souplesse nécessaire pour stimuler la croissance, investir dans des initiatives stratégiques, gérer la volatilité des marchés et générer un retour d'excédents de trésorerie aux actionnaires.

Mesures du rendement

Le rendement de l'actif de 36,2 % à l'exercice 2025 représente une hausse par rapport au rendement de l'actif de 26,0 % à l'exercice 2024. Cette amélioration témoigne d'un accroissement important de la capacité de la Société à utiliser plus efficacement ses actifs qu'au cours des périodes précédentes.

Pour l'exercice 2025, le rendement du capital investi a atteint 70,3 %, comparativement à 47,4 % à l'exercice 2024, ce qui reflète l'efficacité de nos stratégies et investissements récents. La croissance plus lente du capital investi moyen par rapport au bénéfice d'exploitation ajusté reflète une utilisation optimale du capital qui permet de générer un bénéfice d'exploitation.

______________________ Remarque : 1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes IFRS de comptabilité, qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités.

Principales données financières



Périodes de 13 semaines

closes les Exercices clos les En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action et les ventes au détail par pied carré 31 janvier

2026

1er février

2025

31 janvier

2026

1er février

2025



$

$

$

$

Produits 394 183

271 765

1 310 234

958 525

Coût des ventes 145 898

111 456

473 713

356 933

Marge brute 248 285

160 309

836 521

601 592

Charges d'exploitation















Frais de vente, généraux et administratifs 105 804

87 027

363 982

313 161

Amortissements 25 862

22 250

94 092

76 759

(Profit) perte de change 624

310

760

(534)

Total des charges d'exploitation 132 290

109 587

458 834

389 386

Bénéfice d'exploitation 115 995

50 722

377 687

212 206

Coûts de financement nets 5 765

6 897

25 412

24 613

Bénéfice avant impôt sur le résultat 110 230

43 825

352 275

187 593

Impôt sur le résultat 30 783

12 791

100 102

51 825

Bénéfice net 79 447

31 034

252 173

135 768

Bénéfice net par action3















De base 0,73 $ 0,29 $ 2,33 $ 1,26 $ Dilué 0,69 $ 0,28 $ 2,20 $ 1,25 $

















Mesures financières supplémentaires















Produits tirés des ventes au détail 293 567

210 192

1 062 391

786 764

Croissance des ventes des magasins comparables1 30,4 % 9,5 % 26,7 % 12,3 % Ventes au détail par pied carré1 952 $ 734 $ 952 $ 734 $ BAIIA ajusté1 144 392

79 465

477 850

303 267

Bénéfice net ajusté1 81 638

36 553

257 806

147 753

Bénéfice net ajusté par action1, 3















De base 0,75 $ 0,34 $ 2,38 $ 1,37 $ Dilué 0,71 $ 0,33 $ 2,25 $ 1,36 $ Ratio de la marge brute1 63,0 % 59,0 % 63,8 % 62,8 % Frais de vente, généraux et administratifs exprimés en pourcentage des ventes1 26,8 % 32,0 % 27,8 % 32,7 % Frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes1 26,2 % 29,6 % 27,3 % 31,2 % Marge du BAIIA ajusté1 36,6 % 29,2 % 36,5 % 31,6 %

















Ratios et autres mesures :















Rendement de l'actif1 36,2 % 26,0 % 36,2 % 26,0 % Rendement du capital investi1 70,3 % 47,4 % 70,3 % 47,4 % Ratio de levier financier net1 0,83

0,98

0,83

0,98

Flux de trésorerie disponibles1 101 481

55 269

335 217

163 667

Taux de rotation des stocks1 9,85

8,54

9,85

8,54

Dépenses d'investissement1 26 390

12 626

85 520

63 307

Nombre de magasins2 307

298

307

298



En milliers de dollars canadiens Au 31 janv.

2026 Au 1er févr.

2025

$ $ Trésorerie 82 478 74 195 Stocks 51 219 44 952 Total des actifs courants 206 789 161 568





Immobilisations corporelles 164 675 107 465 Actifs au titre de droits d'utilisation 415 036 330 105 Total de l'actif 805 888 618 637





Tranche à long terme des obligations locatives 444 280 340 102 Total des passifs non courants 450 238 340 102 Total du passif 711 961 477 323 Total des capitaux propres 93 927 141 314





Total de la dette1 477 248 372 581 Dette nette1 394 770 298 386

_________________________ Remarques : 1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » du présent communiqué de presse pour obtenir plus de détails sur ces mesures, y compris les définitions de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS et les rapprochements de ces mesures et de la mesure financière conforme aux normes IFRS pertinente présentée. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les ratios non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des Normes IFRS de comptabilité, qui sont utilisées pour préparer les états financiers de la Société, et ils pourraient ne pas être comparables à des mesures financières semblables présentées par d'autres entités. 2. Nombre de magasins à la fin de la période. 3. Le bénéfice net par action et le bénéfice net ajusté par action sont calculés en tenant compte, sur une base rétrospective, du regroupement des actions survenu dans le cadre de la restructuration antérieure à la clôture, le 20 novembre 2024.

Conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre



Groupe Dynamite tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, le 1er avril 2026, à 10 h 30 (HE), pour discuter de ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2025. Cette conférence sera suivie d'une période de questions ouverte aux analystes financiers. Les autres parties intéressées peuvent participer à la conférence à titre d'auditeurs seulement par l'intermédiaire d'une webdiffusion audio en direct accessible à l'onglet « Événements et présentations » sur le site Web de Groupe Dynamite, à l'adresse https://investisseurs.groupedynamite.com/.

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (TSX : GRGD) est une société du secteur de la mode orientée sur la croissance qui cherche constamment à atteindre l'excellence. Grâce à nos magasins de détail et aux expériences numériques que nous proposons sous deux bannières complémentaires et dynamiques, GARAGE et DYNAMITE, nous offrons une vaste gamme de vêtements de mode pour femmes qui répondent aux besoins de la génération Z et de la génération Y. Avec une présence internationale en expansion, nous exerçons nos activités au Canada et aux États-Unis, et nous nous sommes récemment implantés au Royaume-Uni, renforçant ainsi notre empreinte mondiale. Forts d'indicateurs de performance de premier ordre et de notre engagement en faveur de l'innovation et de la rigueur dans l'exécution, nous sommes ﬁers de poursuivre nos ambitieux plans de croissance. Guidés par notre mission, « VOUS inspirer à être VOUS-MÊME, une tenue à la fois », nous sommes une organisation inclusive qui est guidée par ses valeurs et résolue à inspirer la confiance et l'expression de soi. Notre culture, nos valeurs et nos marques distinctes, qui trouvent leurs racines à Montréal, ville chic et dynamique, nous permettent de façonner l'avenir de la mode tout en attirant et en inspirant la prochaine génération de leaders et de créateurs. Notre philosophie en matière d'actionnariat des employés et notre culture entrepreneuriale se reflètent dans notre Programme de partage de la réussite, grâce auquel tous nos 7 200 employés participent à l'actionnariat. Cette convergence d'intérêts et de valeurs favorise la collaboration, stimule l'innovation et crée une valeur significative à long terme pour notre équipe et les parties prenantes.

Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail

Le présent communiqué de presse fait référence à certaines mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et certaines mesures propres au secteur du commerce de détail. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues en vertu des Normes IFRS de comptabilité et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les Normes IFRS de comptabilité; il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies comme des informations supplémentaires, en complément des mesures conformes aux Normes IFRS de comptabilité, qui permettent de mieux comprendre nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Ainsi, elles ne doivent pas être considérées de façon isolée ni en remplacement de l'analyse de notre information financière présentée en vertu des Normes IFRS de comptabilité. Dans le présent communiqué de presse, nous utilisons des mesures financières non conformes aux normes IFRS, notamment le « BAIIA », le « BAIIA ajusté », le « BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) », les « flux de trésorerie disponibles », le « bénéfice net ajusté » et le « bénéfice net ajusté par action », et des ratios non conformes aux normes IFRS, notamment la « marge du BAIIA », la « marge du BAIIA ajusté », la « marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) », les « frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes », les « ventes des magasins comparables selon un taux de change constant », le « rendement de l'actif », le « rendement du capital investi » et le « ratio de levier financier net ». Nous avons également recours à des mesures financières supplémentaires, notamment les « ventes des magasins comparables », le « taux de rotation des stocks », les « ventes au détail par pied carré », le « ratio de la marge brute », les « frais de vente, généraux et administratifs exprimés en pourcentage des ventes » et les « dépenses d'investissement », ainsi que d'autres mesures opérationnelles couramment utilisées dans le secteur du commerce de détail.

Pour plus de détails au sujet de ces mesures non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières qui sont intégrées par renvoi dans le présent communiqué de presse, se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS, y compris les mesures financières non conformes aux normes IFRS, les ratios non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires et les mesures propres au secteur du commerce de détail » de notre rapport de gestion pour l'exercice 2025, publié sur notre site Web, à l'adresse https://groupedynamite.com/, et déposé sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. Un rapprochement de chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS avec la mesure conforme aux normes IFRS la plus directement comparable est présenté ci-après.

Ces mesures non conformes aux normes IFRS sont utilisées pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre performance opérationnelle et ainsi mettre en évidence les tendances de nos activités principales, qui pourraient ne pas être apparentes autrement lorsque l'on se fie uniquement aux mesures conformes aux normes IFRS. Nous croyons en outre que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties concernées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS dans leur évaluation des émetteurs. Notre direction a également recours à des mesures non conformes aux normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants.

Mesures financières non conformes aux normes IFRS et ratios non conformes aux normes IFRS

Bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements (« BAIIA »), BAIIA ajusté et BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers)

Marge du BAIIA, marge du BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers)



Périodes de 13 semaines

closes les Exercices clos les En milliers de dollars canadiens 31 janv.

2026

1er févr.

2025

31 janv.

2026

1er févr.

2025



$

$

$

$

Bénéfice d'exploitation 115 995

50 722

377 687

212 206

Amortissements 25 862

22 250

94 092

76 759

BAIIA 141 857

72 972

471 779

288 965

Marge du BAIIA 36,0 % 26,9 % 36,0 % 30,1 %



Périodes de 13 semaines

closes les Exercices clos les En milliers de dollars canadiens 31 janv.

2026

1er févr.

2025

31 janv.

2026

1er févr.

2025



$

$

$

$

BAIIA 141 857

72 972

471 779

288 965

Ajustements du BAIIA















Charge de rémunération fondée sur des actions1 2 535

2 817

6 341

5 557

Profit sur modification d'un contrat de location -

-

(813)

-

Honoraires liés au PAPE -

3 676

543

8 745

Total des ajustements 2 535

6 493

6 071

14 302

BAIIA ajusté 144 392

79 465

477 850

303 267

Marge du BAIIA ajusté 36,6 % 29,2 % 36,5 % 31,6 %























1. Ce montant exclut les charges liées aux unités d'actions différées réglées en trésorerie attribuées dans le cadre du Programme de partage de la réussite, ainsi que celles payées en remplacement de la prime en vertu du plan incitatif général fondé sur des titres de capitaux propres (le « Plan général »).



Périodes de

13 semaines

closes les Exercices clos les En milliers de dollars canadiens 31 janv.

2026

1er févr.

2025

31 janv.

2026

1er févr.

2025



$

$

$

$

BAIIA ajusté 144 392

79 465

477 850

303 267

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation (16 202)

(14 486)

(61 214)

(53 902)

Charges d'intérêts sur les obligations locatives (7 715)

(6 445)

(28 382)

(23 768)

BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) 120 475

58 534

388 254

225 597

Marge du BAIIA ajusté (après la charge équivalente aux loyers) 30,6 % 21,5 % 29,6 % 23,5 %

Frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes



Périodes de 13 semaines

closes les Exercices clos les



En milliers de dollars canadiens 31 janv.

2026

1er févr.

2025

31 janv.

2026

1er févr.

2025



$

$

$

$

Frais de vente, généraux et administratifs 105 804

87 027

363 982

313 161

Ajustements aux frais de vente, généraux et administratifs















Charge de rémunération fondée sur des actions1 2 535

2 817

6 341

5 557

Profit sur modification d'un contrat de location -

-

(813)

-

Honoraires liés au PAPE -

3 676

543

8 745

Total des ajustements 2 535

6 493

6 071

14 302

Frais de vente, généraux et administratifs ajustés 103 269

80 534

357 911

298 859

Frais de vente, généraux et administratifs ajustés exprimés en pourcentage des ventes 26,2 % 29,6 % 27,3 % 31,2 %

1. Ce montant exclut les charges liées aux unités d'actions différées réglées en trésorerie attribuées dans le cadre du Programme de partage de la réussite, ainsi que celles payées en remplacement de la prime en vertu du plan incitatif général fondé sur des titres de capitaux propres (le « Plan général »).

Bénéfice net ajusté



Périodes de 13 semaines

closes les Exercices clos les En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action 31 janv.

2026

1er févr.

2025

31 janv.

2026

1er févr.

2025



$

$

$

$

Bénéfice net 79 447

31 034

252 173

135 768

Ajustements du bénéfice net















Charge de rémunération fondée sur des actions1 2 535

2 817

6 341

5 557

Profit sur modification d'un contrat de location -

-

(813)

-

Honoraires liés au PAPE -

3 676

543

8 745

(Économie) charge d'impôt sur les éléments imposables ci‑dessus (344)

(974)

(438)

(2 317)

Total des ajustements 2 191

5 519

5 633

11 985

Bénéfice net ajusté 81 638

36 553

257 806

147 753

Bénéfice net ajusté par action















De base 0,75 $ 0,34 $ 2,38 $ 1,37 $ Dilué 0,71 $ 0,33 $ 2,25 $ 1,36 $























1. Ce montant exclut les charges liées aux unités d'actions différées réglées en trésorerie attribuées dans le cadre du Programme de partage de la réussite, ainsi que celles payées en remplacement de la prime en vertu du plan incitatif général fondé sur des titres de capitaux propres (le « Plan général »).

Ventes des magasins comparables



Périodes de 13 semaines closes les Exercices clos les En milliers de dollars canadiens 31 janv.

2026

1er févr.

2025

Variation

31 janv.

2026

1er févr.

2025

Variation

Produits tirés des ventes au détail 293 567

210 192

39,7 % 1 062 391

786 764

35,0 % Ventes des magasins comparables selon un taux de change constant







27,3 %







23,8 % Incidence du change







3,1 %







2,9 % Ventes des magasins comparables







30,4 %







26,7 % Ventes des magasins non comparables et autres







9,3 %







8,3 %

Rendement de l'actif



Exercices clos les En milliers de dollars canadiens 31 janvier 2026

1er février 2025



$

$

Bénéfice net ajusté 257 806

147 753

Total de l'actif moyen 712 263

567 557

Rendement de l'actif 36,2 % 26,0 %

Rendement du capital investi



Exercices clos les En milliers de dollars canadiens 31 janvier 2026

1er février 2025





$

$



BAIIA ajusté 477 850

303 267



Amortissements (94 092)

(76 759)



BAIIA ajusté diminué des amortissements 383 758

226 508



Capital investi









Total de l'actif moyen 712 263

567 557



- Total moyen des passifs courants (199 472)

(129 934)



+ Tranche moyenne à court terme de la dette à long terme -

9 920



+ Tranche moyenne à court terme des obligations locatives 32 724

30 257



Total moyen du capital investi 545 514

477 800



Rendement du capital investi 70,3 % 47,4 %



Flux de trésorerie disponibles



Périodes de 13 semaines

closes les Exercices clos les En milliers de dollars canadiens 31 janv.

2026

1er févr.

2025

31 janv.

2026

1er févr.

2025



$

$

$

$

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 127 871

67 895

420 737

226 974

Entrées d'immobilisations corporelles (24 007)

(8 580)

(75 869)

(52 659)

Entrées d'immobilisations incorporelles (2 383)

(4 046)

(9 651)

(10 648)

Flux de trésorerie disponibles 101 481

55 269

335 217

163 667



Ratio de levier ﬁnancier net



Exercices clos les En milliers de dollars canadiens 31 janvier 2026

1er février 2025

Dette nette $

$

Dette à long terme, y compris la tranche courante -

-

Obligations locatives, y compris la tranche courante 477 248

372 581

- Trésorerie (82 478)

(74 195)

Total de la dette nette 394 770

298 386

BAIIA ajusté 477 850

303 267

Ratio de levier financier net 0,83

0,98



Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse peut avoir trait à nos perspectives ﬁnancières futures (incluant nos prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026) et à des événements ou des résultats anticipés et peut contenir (sans s'y limiter) des déclarations portant sur notre capacité à améliorer notre rendement et la valeur à long terme pour les actionnaires, à renforcer l'expérience de marque, ainsi qu'à positionner notre marque, à en accroître la notoriété, et à approfondir nos liens avec la communauté; l'accélération continue des activités de notre centre de distribution aux États-Unis et l'incidence opérationnelle attendue de ce dernier; notre capacité de continuer à créer une mode accessible et à offrir des produits tendance; l'expansion prévue et l'optimisation de notre réseau de magasins, ainsi que les réalisations pouvant en découler; nos attentes concernant le réinvestissement dans notre entreprise, le remboursement d'excédents de trésorerie aux actionnaires, notre performance ﬁnancière, notre situation ﬁnancière et notre utilisation des liquidités; ainsi que nos taux de croissance futurs et nos stratégies de croissance. De plus, toute déclaration faisant référence aux attentes, aux intentions ou aux projections de la Société, ou à sa manière d'aborder des événements ou des circonstances futurs, constitue de l'information prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques; elles reﬂètent les attentes, les estimations et les projections de la direction au sujet de possibles circonstances ou événements futurs.

L'information prospective est fondée sur des opinions, estimations et hypothèses formulées en fonction de notre expérience et de notre perception des tendances passées, de la situation actuelle et des faits nouveaux prévus, et d'autres facteurs que nous estimons pertinents et raisonnables dans les circonstances actuelles. Nos hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont notamment les suivantes : les dépenses discrétionnaires prévues à court, moyen et long terme et les tendances économiques globales; le maintien et le renforcement de nos marques; le fait que les efforts de marketing ainsi que la rénovation et l'agrandissement des magasins seront couronnés de succès et favoriseront nos produits; le maintien de nos relations avec les fournisseurs et un approvisionnement régulier et rentable des stocks; la gestion réussie des dépenses et l'instigation de mesures d'accroissement du ratio de la marge brute; la croissance de nos activités de commerce électronique et la progression de nos efforts d'expansion à l'échelle internationale; le maintien en poste du personnel clé, y compris notre chef de la direction; l'absence de changements significatifs en matière d'impôts, de taxes, de droits, de barrières tarifaires et de taux d'intérêt; l'absence de nouvelles perturbations significatives dans le commerce international; l'économie en général; et l'absence de tout autre facteur par suite duquel les mesures, les événements ou les résultats pourraient différer de ceux qui sont prévus, estimés, voulus ou sous-entendus.

Malgré le soin apporté à la préparation et à la vériﬁcation de l'information prospective, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révéleront justes. L'information prospective est également assujettie à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, la performance ou les réalisations réels diffèrent de façon significative de ceux exprimés ou sous-entendus par l'information prospective. Les risques et incertitudes sont analysés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l'exercice 2025, qui est intégrée par renvoi dans le présent document. Une copie de la notice annuelle et des autres documents publiés de la Société est accessible sous le profil de la Société sur le Système électronique d'analyse et de recherche de documents (« SEDAR+ »), à l'adresse www.sedarplus.ca. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétise, ou si les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révèlent erronées, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer de façon signiﬁcative de ceux prévus dans cette information prospective. Les lecteurs devraient porter une attention particulière aux risques, incertitudes, opinions, estimations et hypothèses dont il est question ailleurs dans le présent communiqué de presse. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se ﬁer indûment à l'information prospective. Dans la mesure où l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse constitue de l'information financière orientée vers l'avenir ou des perspectives financières, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, cette information est présentée afin de démontrer le potentiel de la Société, et le lecteur est donc mis en garde contre le fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Comme c'est le cas de l'information prospective en général, l'information financière orientée vers l'avenir et les perspectives financières sont fondées sur des hypothèses actuelles et sont exposées à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs. De plus, l'information prospective présentée dans le présent communiqué de presse reﬂète nos attentes à la date des présentes (ou à la date à laquelle elle est formulée); elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de renseignements ou d'événements nouveaux, ou pour une autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La totalité de l'information prospective que contient ce communiqué de presse est expressément visée par cette mise en garde.

SOURCE GROUPE DYNAMITE INC

Personnes-ressources : Questions de la part des investisseurs - Relations investisseurs : Alex Limosani, gestionnaire, Relations investisseurs et ﬁnance corporative - [email protected]; Questions de la part des médias - Relations médias : Youann Blouin, chef de service, Communications d'entreprise - [email protected]