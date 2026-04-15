MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société ») (TSX : GRGD) a annoncé aujourd'hui l'obtention de l'approbation réglementaire de la Bourse de Toronto (la « TSX ») concernant son avis d'intention de renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« Offre de rachat »). En vertu de l'Offre de rachat, Groupe Dynamite peut acheter à des fins d'annulation, au cours de la période commençant le 17 avril 2026 et se terminant le 16 avril 2027 ou, si cette date est antérieure, à la date à laquelle la Société atteint le nombre maximal d'achats permis en vertu de l'Offre de rachat, un maximum de 1 572 356 actions à droit de vote subalterne, ce qui représente environ 10 % du flottant de Groupe Dynamite au 3 avril 2026.

La priorité de la Société en matière d'affectation des capitaux pour les 12 prochains mois est d'investir dans la croissance de son entreprise. Grâce à un bilan sain et à une dette réduite, la Société prévoit continuer de réaliser d'importants flux de trésorerie disponibles. La Société prévoit effectuer un remboursement de capital aux actionnaires à court terme tout en maintenant un bilan solide. La Société estime que le cours des actions à droit de vote subalterne peut à l'occasion ne pas refléter leur valeur sous-jacente.

Le renouvellement de l'Offre de rachat fait suite à la conclusion de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités antérieure de la Société, qui expire le 16 avril 2026 (l'« Offre de rachat antérieure »). La Société avait obtenu l'approbation de la TSX pour acheter un maximum de 1 301 447 actions à droit de vote subalterne en vertu de l'Offre de rachat antérieure. Depuis le commencement de l'Offre de rachat antérieure jusqu'au 3 avril 2026, la Société a acheté 1 218 800 actions à droit de vote subalterne autorisées par la TSX en vertu l'Offre de rachat antérieure, achats qui ont été effectués sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX et/ou d'autres plateformes de négociation canadiennes. Ces actions à droit de vote subalterne ont été achetées à un prix moyen pondéré de 51,2522 $ chacune.

Le volume d'opérations quotidien moyen net pour la période de six mois précédant le 31 mars 2026 représente 176 613 actions à droit de vote subalterne. Conformément aux exigences de la TSX, la Société a le droit d'acheter, un jour de bourse donné, un maximum de 44 153 actions à droit de vote subalterne, ce qui représente 25 % du volume d'opérations quotidien moyen sur ces actions. Les achats effectués en vertu de l'Offre de rachat peuvent être réalisés par l'intermédiaire des installations de la TSX et/ou d'autres plateformes de négociation canadiennes, ou autrement que par l'intermédiaire des installations de la TSX conformément aux dispenses accordées par les organismes de réglementation des valeurs mobilières, et, sous réserve des modalités de l'Offre de rachat, à des moments et en quantités déterminés à l'occasion par la direction de la Société, conformément aux politiques et aux règles de la TSX, au cours d'une période de douze mois commençant le 17 avril 2026 et se terminant au plus tard le 16 avril 2027. Toutes les actions à droit de vote subalterne achetées en vertu de l'Offre de rachat seront achetées au cours en vigueur au moment de l'acquisition, à l'exception des achats effectués autrement que par l'intermédiaire des installations de la TSX conformément aux dispenses accordées par les organismes de réglementation en valeurs mobilières, qui pourront être effectués à un prix inférieur au cours en vigueur, comme le prévoient ces dispenses.

Le nombre d'actions à droit de vote subalterne réellement achetées en vertu de l'Offre de rachat, le moment des rachats et le prix auquel les actions à droit de vote subalterne sont achetées seront établis à l'appréciation de la direction en fonction de divers facteurs, dont les conditions du marché, sous réserve de la législation en valeurs mobilières applicable et des règles de la TSX. Toutes les actions à droit de vote subalterne rachetées en vertu de l'Offre de rachat seront annulées dès leur rachat. Rien ne garantit que de tels achats d'actions à droit de vote subalterne en vertu de l'Offre de rachat seront réalisés.

Dans le cadre de l'Offre de rachat, la Société conclura auprès d'un courtier désigné, vers le 17 avril 2026, un régime de rachat de titres automatique (un « Régime de rachat ») selon lequel des actions à droit de vote subalterne peuvent être rachetées à des moments où de tels achats seraient autrement interdits aux termes de la réglementation ou en raison de périodes d'interdiction d'opérations que la Société s'impose à elle-même. Aux termes du Régime de rachat, avant d'amorcer une période d'interdiction d'opérations qu'elle s'est imposée, la Société peut, sans y être tenue, demander au courtier désigné de faire des achats en vertu de l'Offre de rachat. Ces achats se feront à la discrétion du courtier désigné, selon les paramètres établis par la Société avant la période d'interdiction d'opérations. En dehors des périodes d'interdiction d'opérations, les achats se feront à la discrétion de la direction de la Société. Le Régime de rachat constituera un « régime automatique » aux fins de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et a été approuvé au préalable par la TSX.

Au 3 avril 2026, la Société comptait 20 787 513 actions à droit de vote subalterne émises et en circulation, et le flottant s'établissait à 15 723 562 actions à droit de vote subalterne.

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (TSX : GRGD) est une société du secteur de la mode orientée sur la croissance qui cherche constamment à atteindre l'excellence. Grâce à nos magasins de détail et aux expériences numériques que nous proposons sous deux bannières complémentaires et dynamiques, GARAGE et DYNAMITE, nous offrons une vaste gamme de vêtements de mode pour femmes qui répondent aux besoins de la génération Z et de la génération Y. Avec une présence internationale en expansion, nous exerçons nos activités au Canada et aux États-Unis, et nous nous sommes récemment implantés au Royaume-Uni, renforçant ainsi notre empreinte mondiale. Forts d'indicateurs de performance de premier ordre et de notre engagement en faveur de l'innovation et de la rigueur dans l'exécution, nous sommes fiers de poursuivre nos ambitieux plans de croissance. Guidés par notre mission, « VOUS inspirer à être VOUS-MÊME, une tenue à la fois », nous sommes une organisation inclusive qui est guidée par ses valeurs et résolue à inspirer la confiance et l'expression de soi. Notre culture, nos valeurs et nos marques distinctes, qui trouvent leurs racines à Montréal, ville chic et dynamique, nous permettent de façonner l'avenir de la mode tout en attirant et en inspirant la prochaine génération de leaders et de créateurs. Notre philosophie en matière d'actionnariat des employés et notre culture entrepreneuriale se reflètent dans notre Programme de partage de la réussite, grâce auquel tous nos 7 200 employés peuvent participer à l'actionnariat. Cette convergence d'intérêts et de valeurs favorise la collaboration, stimule l'innovation et crée une valeur significative à long terme pour notre équipe et les parties prenantes.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient de l'information prospective au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. L'information prospective contenue dans le présent communiqué peut inclure, sans limitation, des énoncés sur les sujets suivants : les attentes de la Société concernant le réinvestissement dans son entreprise, le remboursement des excédents des flux de trésorerie aux actionnaires, sa performance financière, sa situation financière et l'utilisation de ses liquidités; les attentes de la Société concernant la réalisation continue d'importants flux de trésorerie disponibles et ses plans de remboursement de capital aux actionnaires au moyen de l'Offre de rachat tout en maintenant un bilan solide; l'intention de la Société de renouveler l'Offre de rachat, la durée de l'Offre de rachat ainsi que les délais, les méthodes et le nombre des achats d'actions à droit de vote subalterne en vertu de l'Offre de rachat; la disponibilité des liquidités pour le rachat d'actions à droit de vote subalterne en vertu de l'Offre de rachat; les plans de la Société en vue de la conclusion d'un Régime de rachat et tout achat d'actions à droit de vote subalterne effectué en vertu de celui-ci; et la conformité avec les lois et les règlements applicables relativement à l'Offre de rachat. De plus, les énoncés faisant état de nos attentes, de nos intentions, de nos prévisions ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les énoncés qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais reflètent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction au sujet de possibles circonstances ou événements futurs.

L'information prospective est fondée sur des opinions, des estimations et des hypothèses formulées en fonction de notre expérience et de notre perception des tendances passées, de la situation actuelle et des faits nouveaux prévus, et d'autres facteurs que nous estimons pertinents et raisonnables dans les circonstances actuelles. Nos hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont notamment les suivantes : les dépenses discrétionnaires prévues à court, moyen et long terme et les tendances économiques globales; le maintien et le rehaussement de nos marques; le fait que les efforts de marketing ainsi que la rénovation et l'agrandissement des magasins seront couronnés de succès et stimuleront la croissance de nos produits; le maintien de nos relations avec les fournisseurs et un approvisionnement régulier et rentable des stocks; la gestion réussie des dépenses et la hausse de la marge brute; la croissance de notre entreprise de cybercommerce et la progression de nos efforts d'expansion à l'échelle internationale; le maintien en poste du personnel clé, y compris notre chef de la direction; l'absence de changements importants en matière d'impôts, de taxes, de droits, notamment de douane, et de taux d'intérêt; l'absence de changements importants dans la législation en valeurs mobilières applicable, les règles de la TSX et les autres exigences réglementaires qui ont une incidence sur l'Offre de rachat; l'absence d'autres perturbations importantes dans le commerce international; l'économie en général; et l'absence de tout autre facteur par suite duquel les mesures, les événements ou les résultats pourraient différer de ceux qui sont prévus, estimés, voulus ou sous-entendus.

Malgré le soin apporté à la préparation et à la vérification de l'information prospective, rien ne garantit que les opinions, les estimations et les hypothèses sous-jacentes se révéleront justes. L'information prospective est également assujettie à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, la performance ou les réalisations réels diffèrent de façon significative de ceux exprimés ou sous-entendus par l'information prospective. Des risques et des incertitudes sont analysés dans la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l'Exercice 2025 (la « Notice annuelle »). On peut consulter la Notice annuelle et les autres documents de la Société déposés auprès des autorités sous le profil de la Société sur le site du Système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR+ »), au www.sedarplus.ca. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétise, ou si les opinions, les estimations et les hypothèses sous-jacentes se révèlent erronées, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer de façon significative de ceux prévus dans cette information prospective. Le lecteur devrait porter une attention particulière aux risques, aux incertitudes, aux opinions, aux estimations et aux hypothèses dont il est question ailleurs dans le présent communiqué. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à l'information prospective.

L'information prospective contenue dans le présent communiqué fait état de nos attentes à la date du présent communiqué (ou à la date par ailleurs indiquée) et est susceptible de changer après cette date. Nous nous dégageons expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de renseignements ou d'événements nouveaux ou pour une autre raison, sauf si la législation canadienne en valeurs mobilières applicable l'exige. La totalité de l'information prospective que contient le présent communiqué est expressément visée par la présente mise en garde.

SOURCE GROUPE DYNAMITE INC

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