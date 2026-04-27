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MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société ») (TSX : GRGD) a le plaisir d'annoncer la clôture du placement annoncé le 20 avril 2026, qui visait 2 700 000 actions à droit de vote subalterne (les « Actions placées ») offertes par 4370368 Canada Inc., société contrôlée par M. Andrew Lutfy, notre chef de la direction (l'« Actionnaire vendeur »), au prix d'offre de 93,00 $ chacune (le « Prix d'offre »), pour un produit brut total revenant à l'Actionnaire vendeur d'environ 251 millions de dollars (le « Placement »).

Le Placement a été réalisé par voie de prise ferme par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, en tant que coteneur de livres principal et chef de file, et comprenant Desjardins Marchés des capitaux, Banque Nationale Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD Inc., en tant que coteneurs de livres, et Canaccord Genuity, Stifel, Barclays, Marchés des capitaux CIBC, Goldman Sachs, Raymond James, Banque Scotia et UBS, en tant que cochefs de file, aux termes d'un prospectus préalable de base simplifié daté du 20 avril 2026 (le « Prospectus préalable ») et d'un supplément de prospectus daté du 22 avril 2026 (le « Supplément de prospectus »). Le Prospectus préalable et le Supplément de prospectus ont tous deux été déposés et peuvent être consultés sous le profil de la Société sur le site Web de SEDAR+, au www.sedarplus.ca. Les Actions placées ont également été placées par voie de placement privé aux États-Unis.

Groupe Dynamite n'a reçu aucun produit tiré de la vente des Actions placées par l'Actionnaire vendeur.

Groupe Dynamite a également le plaisir d'annoncer qu'elle a réalisé le rachat aux fins d'annulation, annoncé précédemment, d'actions à droit de vote subalterne auprès de l'Actionnaire vendeur au Prix d'offre, pour une contrepartie totale d'environ 51 millions de dollars (le « Rachat »), conformément à une dispense accordée par l'Autorité des marchés financiers.

Les titres placés n'ont pas été inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ils ne peuvent être placés ni vendus aux États-Unis à moins d'avoir été inscrits ou qu'une dispense des exigences d'inscription ne s'applique. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura pas de vente des titres dans un territoire où une telle offre de vente, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (TSX : GRGD) est une société du secteur de la mode orientée sur la croissance qui cherche constamment à atteindre l'excellence. Grâce à nos magasins de détail et aux expériences numériques que nous proposons sous deux bannières complémentaires et dynamiques, GARAGE et DYNAMITE, nous offrons une vaste gamme de vêtements de mode pour femmes qui répondent aux besoins de la génération Z et de la génération Y. Avec une présence internationale en expansion, nous exerçons nos activités au Canada et aux États-Unis, et nous nous sommes récemment implantés au Royaume-Uni, renforçant ainsi notre empreinte mondiale. Forts d'indicateurs de performance de premier ordre et de notre engagement en faveur de l'innovation et de la rigueur dans l'exécution, nous sommes fiers de poursuivre nos ambitieux plans de croissance. Guidés par notre mission, « VOUS inspirer à être VOUS-MÊME, une tenue à la fois », nous sommes une organisation inclusive qui est guidée par ses valeurs et résolue à inspirer la confiance et l'expression de soi. Notre culture, nos valeurs et nos marques distinctes, qui trouvent leurs racines à Montréal, ville chic et dynamique, nous permettent de façonner l'avenir de la mode tout en attirant et en inspirant la prochaine génération de leaders et de créateurs. Notre philosophie en matière d'actionnariat des employés et notre culture entrepreneuriale se reflètent dans notre Programme de partage de la réussite, grâce auquel tous nos 7 200 employés participent à l'actionnariat. Cette convergence d'intérêts et de valeurs favorise la collaboration, stimule l'innovation et crée une valeur significative à long terme pour notre équipe et les parties prenantes.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'information prospective au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs peuvent inclure des observations concernant l'incidence du Placement et du Rachat sur Groupe Dynamite ou ses actionnaires. La performance future de la Société peut également être touchée par certains facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté ou du contrôle de la Société. Les énoncés qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais reflètent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction au sujet de possibles circonstances ou événements futurs. L'information prospective est fondée sur des opinions, des estimations et des hypothèses formulées en fonction de notre expérience et de notre perception des tendances passées, de la situation actuelle et des faits nouveaux prévus, et d'autres facteurs que la Société estime pertinents et raisonnables dans les circonstances actuelles. Malgré le soin apporté à la préparation et à la vérification de l'information prospective, rien ne garantit que les opinions, les estimations et les hypothèses sous-jacentes se révéleront justes. L'information prospective est également assujettie à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, la performance ou les réalisations réels diffèrent de façon significative de ceux exprimés ou sous-entendus par l'information prospective. Des risques et des incertitudes sont analysés dans les documents que la Société dépose à l'occasion auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris le rapport de gestion de la Société pour les périodes de 13 semaines et de 52 semaines closes le 31 janvier 2026 et la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 janvier 2026. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétise, ou si les opinions, les estimations et les hypothèses sous-jacentes se révèlent erronées, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer de façon significative de ceux prévus dans cette information prospective. Le lecteur devrait porter une attention particulière aux risques, aux incertitudes, aux opinions, aux estimations et aux hypothèses dont il est question ailleurs dans le présent communiqué. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à l'information prospective. De plus, l'information prospective contenue dans le présent communiqué fait état de nos attentes à la date du présent communiqué (ou à la date par ailleurs indiquée) et est susceptible de changer après cette date. La Société se dégage expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de renseignements, d'événements nouveaux ou pour une autre raison, sauf si la législation canadienne en valeurs mobilières applicable l'exige. La totalité de l'information prospective que contient le présent communiqué est expressément visée par la présente mise en garde.

SOURCE Groupe Dynamite Inc.

Personnes-ressources : Questions de la part des investisseurs - Relations investisseurs : Alex Limosani, gestionnaire, Relations investisseurs et finance corporative - [email protected]; Questions de la part des médias - Relations médias : Youann Blouin, chef de service, Communications corporatives - [email protected]