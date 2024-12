/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS NI AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société ») (TSX : GRGD) a annoncé aujourd'hui que, à la suite du reclassement récemment complété de 14 285 715 actions à droit de vote subalterne au prix de 21,00 $ par action, l'option de surallocation accordée aux preneurs fermes a été exercée en partie, générant un produit brut supplémentaire d'environ 13,6 millions $. Participent à l'opération des entités contrôlées par Andrew Lutfy, fondateur, chef de la direction et président du conseil de Groupe Dynamite (les « Actionnaires vendeurs »). La vente des actions à droit de vote subalterne supplémentaires portera le produit brut total revenant aux Actionnaires vendeurs à environ 313,6 millions $.

Les actions à droit de vote subalterne sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « GRGD ».

La clôture doit avoir lieu le 24 décembre 2024, après quoi Groupe Dynamite aura 14 957 682 actions à droit de vote subalterne émises et en circulation, ainsi que 92 615 622 actions à droit de vote multiple.

Le placement a été réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Goldman Sachs Canada Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., en tant que coteneurs de livres principaux, et Barclays valeurs mobilières Canada, Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale Inc. et Scotia Capitaux Inc., en tant que teneurs de livres, et comprenant Corporation Canaccord Genuity, Marchés mondiaux CIBC inc. et Stifel Nicolaus Canada Inc.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les actions à droit de vote subalterne n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, le cas échéant (la « Loi de 1933 »), ou en vertu d'une loi sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, les actions à droit de vote subalterne ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis que si elles sont inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou d'une loi sur les valeurs mobilières applicable d'un État ou que si elles font l'objet d'une dispense des obligations d'inscription prévues par la Loi de 1933 ou par une loi sur les valeurs mobilières applicable d'un État. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de titres de Groupe Dynamite ne sera effectuée dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (TSX : GRGD) est une société du secteur de la mode orientée sur la croissance qui cherche constamment à atteindre l'excellence. Grâce à nos magasins de détail et aux expériences numériques que nous proposons sous deux bannières complémentaires et dynamiques, GARAGE et DYNAMITE, nous offrons une vaste gamme de vêtements de mode pour femmes qui répondent aux besoins de la génération Z et de la génération Y. Forts d'indicateurs de performance de premier ordre et de notre engagement en faveur de l'innovation et de la rigueur dans l'exécution, nous sommes fiers de poursuivre nos ambitieux plans de croissance. Guidés par notre mission, « VOUS inspirer à être VOUS‑MÊME, une tenue à la fois », nous sommes une organisation inclusive qui est guidée par ses valeurs et résolue à inspirer la confiance et l'expression de soi. Notre culture, nos valeurs et nos marques distinctes, qui trouvent leurs racines à Montréal, ville chic et dynamique, nous permettent de façonner l'avenir de la mode tout en attirant et en inspirant la prochaine génération de leaders et de créateurs. Notre philosophie en matière d'actionnariat des employés et notre culture entrepreneuriale se reflètent dans notre Programme de partage de la réussite, grâce auquel tous nos 6 000 employés pourront participer à l'actionnariat. Cette convergence d'intérêts et de valeurs favorise la collaboration, stimule l'innovation et crée une valeur significative à long terme pour notre équipe et les parties prenantes.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, y compris des énoncés portant sur la clôture de l'exercice partiel de l'option de surallocation. L'information prospective comporte des risques et des incertitudes, connus et inconnus, qui sont en grande partie indépendants de la volonté de Groupe Dynamite et en raison desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces risques et ces incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, les risques et les incertitudes dont il est fait mention sous la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus avec supplément - RFPV de Groupe Dynamite. L'information prospective est fondée sur les opinions et les hypothèses de la direction et repose sur les renseignements dont celle-ci dispose actuellement. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit fondée sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, vous devez savoir qu'il ne faut pas s'en remettre sans réserve à cette information, qui peut différer des résultats réels. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l'information prospective figurant dans le présent communiqué est donnée en date du présent communiqué, et Groupe Dynamite ne s'engage pas à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l'exige.

SOURCE GROUPE DYNAMITE INC

Personnes-ressources : Questions de la part des investisseurs - Relations investisseurs : Alex Limosani, gestionnaire, Relations investisseurs et finance corporative - [email protected]; Questions de la part des médias - Relations médias : Jacee Scoular, vice-présidente, Marketing / Anne Dongois - [email protected]