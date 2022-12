MONTRÉAL, le 2 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Contex Inc. annonce aujourd'hui l'acquisition de L'Événement Carrières Inc., le plus important organisateur de salons reliés à l'emploi et à la formation au Québec.

Groupe Contex est un leader canadien dans la création de conférences, d'expositions et de formations ainsi qu'un éditeur de publications papier et numérique prestigieuses. Cette acquisition renforce ainsi sa mission d'accompagner les gens d'affaires, les professionnels et les organisations à se développer afin de réaliser leur plein potentiel.

L'Événement Carrières a été créée en 1999 par Éric Boutié. Grâce à ses événements, l'entreprise favorise le recrutement et la formation dans plusieurs secteurs d'activités, dont les secteurs spécialisés de la technologie, l'ingénierie, la santé, la finance et l'aérospatiale.

L'entreprise a réalisé 10 événements à travers le Québec en 2022.

« Je suis très reconnaissant d'accueillir Éric Boutié, un entrepreneur aguerri, et son équipe, au sein du Groupe Contex », a déclaré Pierre Marcoux, président de Groupe Contex. « L'Événement Carrières vient renforcer notre capacité à servir les entreprises du Québec avec des produits pertinents. Et son équipe vient accroître notre expertise en organisation de salons commerciaux. »

« Je suis très heureux de me joindre au Groupe Contex et de faire partie de son équipe dynamique », a déclaré Éric Boutié, le fondateur de L'Événement Carrières. « Je suis convaincu qu'ensemble, nous pourrons continuer de développer, grâce à nos événements, notre offre de recrutement et de formation. »

À propos de Groupe Contex

Groupe Contex, qui compte une centaine d'employés situés à Montréal et à Toronto, évolue à travers plusieurs grandes marques, dont Les Affaires, Acquizition.biz, Contech Bâtiment, Avantages et Benefits Canada. L'entreprise édite ainsi des publications papier et numérique, et organise des formations, des conférences et des expositions.

L'ensemble de son offre médiatique, évènementielle et de formation fait vivre sa mission d'informer, de connecter et d'inspirer pour accompagner les gens d'affaires, les professionnels et les organisations à se développer afin de réaliser leur plein potentiel.

Depuis sa fondation en 1999, L'Événement Carrières a organisé plus de 120 salons physiques à travers le Québec et 40 salons virtuels. L'entreprise offre aussi son savoir-faire dans l'organisation de salons de recrutement sur-mesure, pour des tiers.

En plus de favoriser le recrutement par la mise en relation, l'entreprise offre via ses événements des conférences et divers services dont la révision de CV et la préparation à l'entrevue.

SOURCE Groupe Contex Inc.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements ou des demandes d'entrevue : Pierre Marcoux, Président, Groupe Contex Inc., 514 726-6339, [email protected]