Groupe Contex acquiert Infopresse

MONTRÉAL, le 28 mai 2024 /CNW/ - Groupe Contex Inc. annonce aujourd'hui avoir conclu l'acquisition de Infopresse Inc., une entreprise reconnue qui accompagne les professionnels des communications et du marketing dans le développement de leurs compétences à l'aide de formations, de conférences et de services corporatifs de grande qualité.

Créé en 1985, Infopresse détient une position de choix dans le marché des communications marketing au Québec. L'entreprise organise chaque année plus de 350 activités - formations aux particuliers et en entreprises, webinaires et conférences - grâce à un réseau de 200 formateurs et conférenciers de haut calibre. Infopresse forme ainsi annuellement plus de 4,000 professionnels d'entreprises de toutes tailles.

Groupe Contex, qui compte une centaine d'employés à Montréal et à Toronto, est un leader canadien dans la création de conférences, de formations et d'expositions ainsi qu'un éditeur de publications papier et numérique prestigieuses.

Cette acquisition renforce ainsi la mission de Groupe Contex d'accompagner les gens d'affaires, les professionnels et les organisations à se développer afin de réaliser leur plein potentiel.

« Je suis très enthousiaste d'accueillir toute l'équipe d'Infopresse, dont l'énergie et le savoir-faire renforcent notre capacité à servir les professionnels et les entreprises d'ici », a déclaré Pierre Marcoux, président de Groupe Contex.

« Leur intégration viendra enrichir notre expertise en création de formations et de conférences, et ouvrira la voie à de nouvelles opportunités. »

« Je suis également ravi de pouvoir bénéficier, au cours des prochains mois, des précieux conseils d'Arnaud Granata, qui a dirigé Infopresse avec brio pendant 10 ans à titre de président, en faisant de cette entreprise un leader dans le domaine des formations en communications marketing. »

« Avec une équipe remarquable, qui continuera d'être pilotée par Isabelle Charron, Infopresse s'est métamorphosé d'un média B2B en un des leaders de la formation au Québec, et j'en suis très fier », a pour sa part déclaré Arnaud Granata. « Et en joignant le Groupe Contex, je sais qu'Infopresse poursuivra sur sa lancée au sein d'une entreprise dynamique, 100% québécoise et valorisant les humains, le partage et la connaissance. »

À propos de Groupe Contex

Groupe Contex évolue à travers plusieurs marques importantes, dont Les Affaires, Acquizition.biz, Contech Bâtiment, L'Événement Carrières ainsi que Avantages et Benefits Canada.

L'ensemble de son offre médiatique, évènementielle et de formation fait vivre sa mission d'informer, de connecter et d'inspirer pour accompagner les gens d'affaires, les professionnels et les organisations à se développer afin de réaliser leur plein potentiel.

www.groupecontex.ca

Renseignements: demandes d'entrevues: Pierre Marcoux, 514 726-6339, [email protected]