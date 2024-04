Groupe Contex acquiert INEO, l'organisateur de trois salons sur l'emploi et l'éducation présentés sous un même toit

MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - Groupe Contex Inc. annonce aujourd'hui avoir conclu l'acquisition de INEO Inc., la société derrière la Foire nationale de l'emploi, le Salon national de l'éducation et le Salon études et séjours à l'étranger. Ces trois salons, qui se déroulent simultanément sous un même toit à Montréal, en octobre, forment un rassemblement unique qui en fait l'un des plus importants événements de recrutement et d'éducation au Québec.

Pour le Groupe Contex, cette acquisition fait suite à celle de L'Événement Carrières réalisée en décembre 2022. L'Événement Carrières, qui organise une douzaine d'événements à travers le Québec, est quant à lui le plus important organisateur de salons destinés à l'emploi et à la formation continue dans la province.

« Cette nouvelle acquisition renforce notre position de leader dans le domaine des salons de recrutement et de formation au Québec », a déclaré Pierre Marcoux, président de Groupe Contex. De plus, elle nous ouvre de nouvelles perspectives sur le marché des événements dédiés à l'éducation en général et plus précisément aux formations professionnelle, collégiale et universitaire, pour les jeunes et les adultes. »

« Je suis heureux que la pérennité des salons dans lesquels je me suis investi sans relâche pendant presque 20 ans soit assurée et qu'ils continueront à jouer un rôle déterminant dans le recrutement de main-d'œuvre et la préparation de la relève au Québec, a déclaré Daniel Levesque, qui était propriétaire de INEO depuis 2005. Je suis convaincu que l'équipe Contex saura continuer de les faire croître. »

Groupe Contex est un leader canadien dans la création de salons commerciaux, de conférences et de formations ainsi qu'un éditeur de publications papier et numérique. Cette acquisition renforce ainsi sa mission d'accompagner les gens d'affaires, les professionnels et les organisations à se développer afin de réaliser leur plein potentiel.

À propos de Groupe Contex

Groupe Contex, qui compte une centaine d'employés situés à Montréal et à Toronto, évolue à travers plusieurs grandes marques, dont Les Affaires, Acquizition.biz, Contech Bâtiment, L'Événement Carrières ainsi que Avantages et Benefits Canada. L'entreprise organise des salons commerciaux, des conférences et des formations, et édite des publications papier et numérique prestigieuses.

