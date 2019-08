Groupe Capitales Médias : le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) et la Fédération nationale des communications - CSN (FNC-CSN) unissent leurs forces

MONTRÉAL, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - La FNC-CSN et le CQCM se sont engagés à travailler ensemble afin de participer à la relance, en formule coopérative, des quotidiens touchés par la crise du Groupe Capitales Médias. Cet effort conjoint commence dès maintenant, alors que les deux institutions mettent en commun leurs expertises dans l'objectif de proposer un plan d'affaires cohérent et viable. La FNC-CSN et le CQCM sont par ailleurs très ouverts à développer un modèle coopératif qui impliquerait la participation de plusieurs acteurs.

« Le mouvement coopératif et mutualiste du Québec a rapidement pris position dans ce dossier, car nous sommes d'avis que l'information régionale est essentielle, tant pour la démocratie que pour la vitalité des communautés. C'est un bien commun qui mérite d'être défendu en cette période de profonde mutation pour les médias. Nous sommes confiants d'arriver à une proposition novatrice et inclusive de l'ensemble des journaux du groupe. Nous nous inspirons des fleurons coopératifs et mutualistes du Québec et nous comptons sur un réseau de membres prêts à nous soutenir dans nos démarches », explique Gaston Bédard, président-directeur général du CQCM.

« On ne se le cachera pas, cette mise en commun de nos capacités est une excellente nouvelle pour la suite des choses et cela nous positionne désormais comme des interlocuteurs incontournables dans la relance des quotidiens. La FNC-CSN a obtenu un mandat clair de ses membres et nous allons nous mettre au travail dès maintenant. Avec le soutien du CQCM et l'appui de la firme MCE Conseils, les prochaines semaines vont nous permettre de développer une approche à la mesure du défi auquel on fait face. Une grande étape vient d'être franchie », ajoute Pascale St-Onge, présidente de la FNC-CSN.

Un projet viable et rassembleur

« Nous allons devoir composer avec plusieurs facteurs, dont la situation difficile des régimes de retraite, mais ce n'est pas insurmontable. Si le Groupe Capitale Médias avait été en bonne posture financière, il n'aurait certainement pas déclaré faillite. Il est normal que nous tenions compte de tous ces éléments dans l'élaboration du plan d'affaires », affirme M. Bédard.

Prochaine étape : analyser la situation financière de GCM

« Nous sommes sur la ligne de départ et nous attendons impatiemment que le syndic affecté au dossier du Groupe Capitales Médias rende disponible l'ensemble des chiffres et données quant à la situation financière de l'entreprise. C'est la matière première dont nous avons besoin pour élaborer un projet coopératif concret », conclut Mme St-Onge.

À propos du CQCM

Le CQCM représente l'ensemble des organisations coopératives sectorielles et régionales du Québec issues de plus d'une quarantaine de secteurs d'activités, tels que la foresterie, les services de santé et à domicile, l'habitation, l'alimentation, l'agroalimentaire, les services financiers, etc. Il compte parmi ses membres, près de 3 000 coopératives et mutuelles regroupant 8 millions de membres, lesquelles génèrent plus de 116 000 emplois et 42 G$ de chiffres d'affaires. Ces entreprises sont un des piliers essentiels du développement économique et social du Québec, notamment parce qu'elles affichent un taux de survie doublement supérieur aux autres formes d'entreprises créées.

À propos de la FNC-CSN

La Fédération nationale des communications (FNC-CSN) regroupe 7000 membres œuvrant dans les domaines des communications et de la culture.

SOURCE CSN

Renseignements: Sources : Fédération nationale des communications - CSN & Conseil québécois de la coopération et de la mutualité; Informations pour la FNC-CSN : Michael Lartigau, Service des communications, CSN, 514 377-6985; Informations pour CQCM : Alain Blanchette, Directeur Communications, Affaires publiques et Gestion de projets, 418 929-2318

Related Links

https://www.csn.qc.ca/