La Financière Fairstone offrira un programme de financement exclusif au Groupe BMTC, à sa filiale

Ameublements Tanguay Inc. et à ses deux divisions, Brault & Martineau et EconoMax

MONTRÉAL, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - Fairstone Financière Inc. (la « Financière Fairstone »), le chef de file canadien en matière de solutions de prêt responsables, et Groupe BMTC Inc. (le « Groupe BMTC»), un des plus importants réseaux de vente au détail de meubles et d'appareils électroménagers et électroniques au Québec, ont annoncé aujourd'hui un partenariat exclusif de longue durée afin d'offrir un financement au point de vente (« PDV ») en magasin et en ligne aux clients de Brault & Martineau, Ameublements Tanguay, Maurice Tanguay Signature, Liquida Meubles et Economax à travers leurs 32 magasins au Québec.

La Financière Fairstone offrira un programme de financement exclusif au Groupe BMTC, à sa filiale Ameublements Tanguay Inc. et à ses deux divisions, Brault & Martineau et EconoMax. (Groupe CNW/Financière Fairstone Inc.)

« Nous sommes fiers de nous associer au Groupe BMTC et de soutenir l'expansion de la stratégie de commerce électronique de leurs cinq bannières grand public », a commenté Serges Bériault, vice-président principal, Crédit indirect à la Financière Fairstone. « Alors que nous continuons à étendre de manière significative notre présence en financement au PDV, nous nous engageons à fournir des solutions de financement omnicanal performantes aux détaillants leaders au Québec et partout au Canada afin qu'ils puissent offrir à leur tour une expérience inégalée à leurs clients. »

« Il était important pour nous de trouver un partenaire qui comprendrait bien nos façons de faire et notre service à la clientèle. Au fil de nos discussions avec la Financière Fairstone, nous nous sommes aperçus de la grande similitude de nos cultures et de nos valeurs. Nous sommes heureux de pouvoir continuer d'améliorer l'expérience de nos clients, et également celle des membres du personnel, à travers une plateforme de financement en constante évolution », a mentionné Jacques Tanguay, Président d'Ameublements Tanguay.

Forte de près d'un siècle d'expérience dans le domaine des prêts à la consommation au Canada, et une position de leader dans les programmes de financement de détail au PDV, la Financière Fairstone offre une expertise fiable en la matière. Grâce à sa technologie exclusive qui simplifie l'expérience client, l'entreprise a la capacité à aisément gérer un volume important de financement qui permet à la Financière Fairstone de s'associer à de petits et grands détaillants partout au Canada.

La Financière Fairstone assumera la gestion du portefeuille du Groupe BMTC dès le début de l'été 2022.

À propos de la Fairstone Financière Inc. et de la Banque Duo du Canada

La Financière Fairstone est au premier plan de l'industrie canadienne des institutions offrant des solutions de prêt aux emprunteurs de quasi premier ordre et un accès au crédit responsable depuis près de 100 ans. La Financière Fairstone est une filiale active de la Banque Duo du Canada comptant, ensemble, plus de 1,5 million de clients et des actifs d'une valeur consolidée de 5 milliards de dollars. Avec près de 1 500 employés partout au pays, l'entreprise offre ses services par l'intermédiaire de ses deux secteurs d'activité : le crédit direct et le crédit indirect. L'offre de crédit direct propose aux clients de quasi premier ordre des prêts personnels non garantis, des prêts personnels garantis, des prêts hypothécaires ainsi que des produits complémentaires facultatifs comme l'assurance-crédit, le tout en ligne et dans plus de 240 succursales d'un océan à l'autre. L'offre de crédit indirect comprend des cartes de crédit, des programmes de récompense, du financement de détail au point de vente (PDV) chez les détaillants, ainsi que du financement automobile et de sports motorisés chez les concessionnaires. La financière Fairstone se classe parmi les meilleurs employeurs de Montréal de 2022. Pour en savoir plus : www.fairstone.ca et www.duobank.com

SOURCE Financière Fairstone Inc.

Renseignements: Personne-ressource : Caroline Morin, Vice-présidente, Communications d'entreprise, [email protected], 1 833 461-2900