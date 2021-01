MALGRÉ LE CONFINEMENT DÛ À LA COVID-19, LES VENTES NETTES SONT RESTÉES STABLES PAR RAPPORT À L'EXERCICE PRÉCÉDENT

MONTRÉAL, le 14 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Birks inc. (la « société » ou « Groupe Birks ») (NYSE American: BGI), a présenté aujourd'hui ses résultats de vente pour la période intérimaire des Fêtes du 1er novembre 2020 au 26 décembre 2020 (la « période des Fêtes de l'exercice 2021 »).

Pour la période des Fêtes de l'exercice 2021, les ventes nettes ont diminué de 0,2 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison d'une baisse de 1,8 % des ventes des magasins comparables, dû à la fermeture temporaire des magasins suite aux restrictions de la pandémie de COVID-19 dans certaines régions du Canada. À la suite des diverses restrictions sanitaires provinciales, sept des 29 points de vente au détail de la société, y compris son magasin phare sur la rue Bloor à Toronto, ont été temporairement fermés pour le magasinage en personne pour la majeure partie de la période des fêtes. En excluant les sept magasins qui ont été temporairement fermés pour le magasinage en personne pendant la période des Fêtes de l'exercice 2021, les ventes des magasins comparables ont augmenté de 6,8 %. De plus, les ventes en ligne ont augmenté de 176,0 % pendant la période des Fêtes de l'exercice 2021. Reportez-vous à la rubrique « Ventes des magasins comparables » ci-dessous pour une définition de cette mesure de performance.

M. Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Groupe Birks, a déclaré : « Malgré la pandémie de COVID-19 et son impact négatif, nous avons obtenu de bons résultats pendant la période des fêtes, ce qui démontre notre capacité à nous adapter aux nouvelles tendances pour mieux servir nos clients, notamment grâce à notre activité croissante de commerce en ligne et à notre service de concierge. Nous sommes très fiers des résultats obtenus et apprécions pleinement les efforts déployés par notre équipe de direction et nos employés dont le dévouement, le professionnalisme et la capacité d'adaptation ont permis à la société de traverser avec succès cette période d'incertitude. »

M. Bédos a ajouté : « Bien que certaines de nos boutiques restent temporairement fermées pour le magasinage en personne, les clients peuvent avoir accès au service à la clientèle de qualité de la Maison Birks de plusieurs autres façons. Grâce à notre service de concierge, aux rendez-vous virtuels et au commerce en ligne, nous sommes à la disposition de nos clients et pouvons les aider à faire leurs achats en toute sécurité pendant cette période. MaisonBirks.com est la destination no 1 du commerce en ligne au Canada pour les montres et la joaillerie de luxe. Nous maintenons notre engagement et nous avons récemment investi dans la technologie afin d'offrir à nos clients la meilleure qualité possible en matière de magasinage par vidéo individualisé. »

Conformément aux restrictions provinciales actuellement en vigueur pour faire face à la « deuxième vague » de la pandémie de COVID-19, seize des magasins de la société au Québec et en Ontario, y compris ses magasins phares à Montréal et à Toronto, et son magasin à Winnipeg au Manitoba, ont été temporairement fermés pour le magasinage en personne (au moins jusqu'au 8 février 2021 au Québec et au moins jusqu'au 9 février 2021 en Ontario). Les treize autres magasins de la société en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan restent ouverts pour le magasinage en personne. Les clients peuvent prendre rendez-vous pour les ventes à emporter en communiquant avec le service de concierge de Maison Birks par téléphone au numéro 1 855 873-7373 ou par courriel à l'adresse [email protected]. Certaines boutiques proposent également des rendez-vous virtuels où les clients peuvent recevoir un service de qualité grâce au vidéobavardage. Les rendez-vous virtuels peuvent être pris en ligne à l'adresse https://www.maisonbirks.com/fr/rendez-vous-virtuel

Les clients peuvent continuer à faire leurs achats en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'adresse MaisonBirks.com et à profiter de la livraison gratuite au Canada.



Ventes des magasins comparables

Les ventes des magasins comparables constituent un indicateur de rendement clé pour notre société. Les ventes des magasins comparables tiennent compte des magasins qui étaient ouverts pendant la même période de l'exercice considéré et de l'exercice précédent et comprennent les ventes en ligne. Les résultats des magasins figurent dans le calcul des ventes des magasins comparables lors de leur treizième mois d'exploitation sous notre propriété. Chaque magasin qui a été redimensionné ou relocalisé est évalué afin de déterminer s'il s'agit, sur le plan fonctionnel, du même magasin ou d'un nouveau magasin et, selon le cas, ses résultats sont inclus ou exclus des ventes des magasins comparables. Les ventes des magasins comparables mesurent la variation en pourcentage des ventes nettes des magasins comparables d'une période donnée par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent. Dans le cas où un magasin comparable n'était pas ouvert durant la totalité de ces deux périodes, les ventes des magasins comparables calculent la variation des ventes nettes pour le nombre de jours de ces périodes respectives au cours desquels le magasin était ouvert. Nous sommes d'avis que cette mesure financière donne des renseignements utiles sur notre performance et nos résultats d'exploitation. Toutefois, nous avisons les lecteurs que cette mesure financière n'a pas été normalisée et qu'elle n'est pas nécessairement comparable à d'autres mesures similaires présentées par d'autres entreprises.

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe ainsi qu'un exploitant de magasins de bijouterie de luxe au Canada. La société exploite 29 boutiques Birks, dont 26 sous la bannière Maison Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Brinkhaus à Calgary ainsi que deux boutiques des marques Graff et Patek Philippe à Vancouver. Les collections de joaillerie de luxe Bijoux Birks sont offertes au Royaume-Uni chez Mappin & Webb et chez Goldsmiths ainsi que dans plusieurs bijouteries nord-américaines. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Birks au www.birks.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » qui peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « croit », « va », « anticipe », « a l'intention de », « projette », « évalue », « pourrait », « planifie », « objectif » et d'autres mots ayant une signification similaire. Toutes les déclarations portant sur des attentes, des possibilités ou des projections concernant l'avenir, y compris, sans s'y limiter, les déclarations relatives à nos stratégies de croissance, nos plans d'expansion, nos sources ou la suffisance de nos capitaux, nos dépenses, la fermeture et l'ouverture de magasins, les ventes des magasins comparables et nos résultats financiers, sont des déclarations prospectives.

Ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : (i) l'ampleur et la durée de la perturbation économique résultant de la pandémie mondiale de COVID-19, y compris son impact sur (a) les conditions macroéconomiques en général, (b) les résultats d'exploitation et la situation financière de la société, (c) les recettes de la société à la suite de la fermeture de magasins et des mesures connexes visant à atténuer l'impact financier de ces fermetures, notamment la réduction des dépenses d'exploitation et l'allongement des délais de paiement avec diverses parties prenantes, (d) les investissements en capital dans la technologie et (e) le cours de ses actions; (ii) la conjoncture économique et politique et les conditions du marché, notamment au Canada et aux États-Unis, qui pourraient avoir un effet défavorable sur les activités de la société, ses résultats d'exploitation ou sa situation financière, y compris ses recettes et sa rentabilité, à cause des incidences de changements sur le marché immobilier, de fluctuations sur les marchés boursiers et d'une baisse de la confiance des consommateurs ainsi que des changements afférents aux dépenses de consommation et de leur incidence sur l'achalandage des magasins, le tourisme et les ventes; (iii) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la société; (iv) les variations du taux d'intérêt; (v) la capacité de la société à maintenir et obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, à atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, à maintenir ses coûts à un bas niveau, à mettre en œuvre sa stratégie d'affaires, d'entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, à atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, à concurrencer d'autres joailliers, à réussir ses initiatives de marketing et à assurer le succès de son programme de service à la clientèle; (vi) la capacité de la société à continuer à emprunter dans le cadre de ses facilités de crédit; (vii) la capacité de la société à maintenir des opérations rentables, ainsi qu'à maintenir des niveaux de disponibilité excédentaire spécifiés dans le cadre de ses facilités de crédit, à effectuer des paiements réguliers du capital et des intérêts, et à financer les dépenses d'investissement; (viii) les résultats financiers de la société; (ix) la capacité de la société à réaliser sa vision stratégique; * la capacité de la société à poursuivre ses activités; et (xi) la capacité de la société à se conformer aux normes de maintien de l'inscription à la cote de la bourse de New York (NYSE) dans les délais prescrits. Des renseignements sur les facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la société, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 8 juillet 2020 et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

