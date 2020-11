MONTRÉAL, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Birks inc. (la « Société » ou « Groupe Birks ») (NYSE American: BGI), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour la période de vingt-six semaines se terminant le 26 septembre 2020.

Faits saillants financiers

Tous les chiffres figurant dans les présentes sont en dollars canadiens.

Les résultats financiers de la Société pour la période de vingt-six semaines se terminant le 26 septembre 2020 ont été considérablement affectés par la pandémie de COVID-19, plus particulièrement par la fermeture temporaire des magasins de la Société du début de l'exercice jusqu'au mois de juin 2020 en raison des restrictions imposées par les autorités gouvernementales provinciales.

Au cours de la période de vingt-six semaines terminée le 26 septembre 2020, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 57,0 millions de dollars, soit une diminution de 28,3 millions de dollars, ou 33,2%, par rapport à la même période précédente de l'exercice 2020, générant une marge brute de 22,8 millions de dollars, soit une diminution de 9,8 millions de dollars, ou 30,0%, par rapport à la même période de l'exercice 2020, principalement attribuable à l'impact négatif de la COVID-19. La marge brute en pourcentage des ventes était de 40,1%, soit une augmentation de 190 points de base par rapport à la marge brute en pourcentage des ventes de 38,2% au cours de la période de 26 semaines terminée le 28 septembre 2019. Malgré la baisse des volumes de ventes et de marge brute, la Société a pu, grâce à sa gestion proactive de l'impact de la pandémie, maîtriser les coûts. Le total des charges d'exploitation s'est élevé à 24,2 millions de dollars au cours de la période de 26 semaines terminée le 26 septembre 2020, ce qui représente une diminution de 10,4 millions de dollars, ou 30,1%, par rapport à la même période de l'exercice 2020. Dans l'ensemble, la Société a déclaré une perte nette de 2,8 millions de dollars, une amélioration de 1,8 million de dollars, ou 38,3%, par rapport à la période de 26 semaines terminée le 28 septembre 2019. Un facteur important menant à l'amélioration globale a été le fait qu'au cours de la deuxième période de 13 semaines terminée le 26 septembre 2020, suite à la réouverture de notre réseau de magasins, la Société a généré une augmentation de 4% des ventes de magasins comparables.

À partir de juillet 2020, la Société avait rouvert l'ensemble de ses 30 magasins, bien qu'à des heures d'ouverture réduites. En raison des restrictions provinciales pour faire face à la « deuxième vague » de la pandémie de COVID-19, notre magasin de Winnipeg est actuellement fermé temporairement pour les achats en personne pour une période de quatre semaines depuis le 12 novembre 2020 et six de nos magasins en Ontario, dont notre magasin phare sur la rue Bloor, sont également fermé temporairement pour les achats en personne, pour une période de quatre semaines depuis le 23 novembre 2020. Cependant, tous les magasins touchés restent disponibles pour le service de concierge par téléphone et la vente à emporter.

Monsieur Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Groupe Birks a déclaré : « Depuis le début de l'exercice, nous avons fait preuve d'une grande résilience et flexibilité en prenant les mesures nécessaires pour atténuer l'impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur la Société, notamment en assurant une gestion rigoureuse des liquidités, en travaillant avec nos différents partenaires et parties prenantes pour limiter les coûts, en nous concentrant davantage sur la génération de revenus à partir de nos activités de commerce électronique et de service de concierge par téléphone et en nous adaptant aux nouvelles tendances pour mieux servir nos clients. Au début de la pandémie, nous avons mis en place une équipe de gestion inter fonctionnelle qui a passé en revue les buts, les objectifs et les processus de l'entreprise afin de la diriger à travers cette crise mondiale et de protéger le bien-être de nos employés, de nos clients, de nos partenaires et de nos communautés. L'équipe de gestion inter fonctionnelle continue de suivre la situation de très près, à l'échelle provinciale, nationale et mondiale. »

Monsieur Jean-Christophe Bédos a également déclaré : « Grâce au dévouement de nos employés et au soutien de nos principaux partenaires et parties prenantes, nous avons pu obtenir de meilleurs résultats pour la période de vingt-six semaines se terminant le 26 septembre 2020 comparativement à l'exercice précédent. Notre discipline budgétaire au cours de la période nous a également permis d'améliorer les résultats d'exploitation. Alors que nous continuons à naviguer à travers la pandémie, je pense que les mesures que nous avons prises depuis le début de l'exercice et pendant la pandémie, ont mieux positionné la Société pour relever les défis auxquels nous faisons face en cette période d'incertitude. »

Sommaire financier pour la période de vingt-six semaines se terminant le 26 septembre 2020 :

La Société a déclaré des ventes nettes de 57,0 millions de dollars pour la période de vingt-six semaines se terminant le 26 septembre 2020, soit une baisse de 28,3 millions de dollars, ou 33,2%, comparativement à des ventes nettes de 85,3 millions de dollars pour la période de vingt-six semaines se terminant le 28 septembre 2019. La baisse des ventes nettes est principalement attribuable à l'impact négatif de la COVID-19 et à la fermeture temporaire de tous les magasins de détail qui en résultent au cours du premier trimestre de l'exercice 2021. La baisse globale a été partiellement compensée par la vigueur des ventes du commerce électronique, qui représentent environ 4,5% des ventes nettes totales comparativement à environ 1,0% pour la même période de l'exercice 2020;





Les ventes des magasins comparables ont baissé de 32% par rapport à celles de la période de vingt-six semaines se terminant le 28 septembre 2019. Cette baisse est principalement attribuable à l'impact négatif de la COVID-19 au cours de la période, notamment la fermeture temporaire des magasins. Au cours du premier trimestre de l'exercice, au cours duquel les magasins de la Société ont été temporairement fermés, la Société a connu une baisse de 65% des ventes des magasins comparables. Au deuxième trimestre de l'exercice 2021, au cours duquel les magasins de la Société ont été tous rouverts, bien que fonctionnant à des heures réduites et avec des niveaux d'achalandage plus faibles, la Société a connu une augmentation de 4% des ventes des magasins comparables. Cette augmentation s'explique en partie par les résultats des ventes de montres de marque tierce résultant de l'amélioration de la gamme de marques de montres tierces de la Société, et par le succès des campagnes de marketing ciblées de la Société qui, selon nous, ont entraîné une augmentation de la valeur moyenne des transactions de vente dans l'ensemble du réseau de vente au détail;





La marge brute pour la période de vingt-six semaines se terminant le 26 septembre 2020 a diminué de 9,8 millions de dollars pour s'établir à 22,8 millions de dollars, soit 40,1% des ventes nettes, comparativement à 32,6 millions de dollars, soit 38,2% des ventes nettes, pour la période de vingt-six semaines se terminant le 28 septembre 2019. Cette baisse est principalement attribuable à la réduction du volume des ventes causée par la COVID-19, partiellement compensée par une hausse de 190 points de la marge brute. La hausse de 190 points en pourcentage de la marge brute est principalement attribuable à l'orientation stratégique de la Société visant à réduire les promotions et les rabais, partiellement compensée par un changement dans la composition du portefeuille des ventes de produits en faveur des montres de marque;





Les frais de vente et frais généraux et administratifs se sont établis à 21,4 millions de dollars, soit 37,5% des ventes nettes, pour la période de vingt-six semaines se terminant le 26 septembre 2020, comparativement à 32,3 millions de dollars, soit 37,8% des ventes nettes, pour la période de vingt-six semaines se terminant le 28 septembre 2019. Les frais de vente et frais généraux et administratifs pour la période de vingt-six semaines se terminant le 26 septembre 2020 ont baissé de 10,9 millions de dollars, comparativement aux frais de vente et frais généraux et administratifs pour la période comparable de l'exercice 2020. Cet écart s'explique principalement par les initiatives de réduction des coûts prises par la direction comme mesure proactive contre l'impact potentiel de la COVID-19. Ces initiatives comprenaient une baisse des coûts d'occupation suite à la négociation de réductions de loyer avec les locateurs de la Société, une baisse des coûts de rémunération due à l'impact des licenciements temporaires, la réception de subventions salariales du gouvernement fédéral, une réduction des heures d'exploitation dans les magasins de détail, des réductions salariales temporaires au siège social de la Société, une baisse des coûts de marketing et une baisse des frais généraux; et





La perte d'exploitation découlant des activités poursuivies de la Société pour la période de vingt-six semaines se terminant le 26 septembre 2020 s'est chiffrée à 1,4 million de dollars, soit une amélioration de 0,7 million de dollars par rapport à la perte d'exploitation de 2,1 millions de dollars pour la période comparable de l'exercice précédent. La perte d'exploitation totale de la Société s'est chiffrée à 2,8 millions de dollars pour la période de vingt-six semaines se terminant le 26 septembre 2020, soit une amélioration de 1,8 million de dollars par rapport à la perte nette de 4,6 millions de dollars pour la période de vingt-six semaines se terminant le 28 septembre 2019.

GROUPE BIRKS INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES RÉSULTATS - NON AUDITÉS









26 semaines se terminant le

26 septembre 2020

26 semaines se terminant le

28 septembre 2019







Ventes nettes $ 57 025

$ 85 343 Coûts des produits vendus

34 182



52 719











Bénéfice brut

22 843



32 624











Frais de vente et frais généraux et administratifs

21 404



32 289 Charges et restructuration

2 829



2 386











Total des charges d'exploitation

24 233



34 675











Perte d'exploitation

(1 390)



(2 051) Frais d'intérêt et autres frais de financement

1 437



2 417











Perte d'exploitation découlant des activités poursuivies

(2 827)



(4 468) Charge (économie) d'impôt sur le résultat

-



- Perte nette d'exploitation découlant des activités poursuivies

(2 827)



(4 468) (Perte) bénéfice découlant des activités abandonnées, après impôt

-



(117) Perte nette $ (2 827)

$ (4 585)











Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation :









De base

17 971



17 965 Dilué

17 971



17 965 (Perte nette) bénéfice net par action ordinaire









De base $ (0,16)

$ (0,26) Dilué $ (0,16)

$ (0,26) (Perte nette) bénéfice net découlant des activités poursuivies par action ordinaire :









De base $ (0,16)

$ (0,25) Dilué $ (0,16)

$ (0,25)

BIRKS GROUP INC.

BILANS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS - NON AUDITÉS





Au



26 septembre

2020



28 mars 2020



(en milliers) Actif









Actif à court terme :









Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 2 408

$ 565 Débiteurs et autres montants à recevoir

6 274



6 019 Stocks

100 327



101 899 Charges payées d'avance et autres éléments d'actif à court terme

2 030



2 007 Total de l'actif à court terme

111 039



110 490











Créances à long terme

4 725



4 538 Immobilisations

24 310



26 613 Droit d'utilisation de l'actif des contrats de location

60 973



64 069 Actifs incorporels et autres actifs

4 931



4 942 Total de l'actif à long terme

94 939



100 162 Total de l'actif $ 205 978

$ 210 652











Passif et capitaux propres









Passif à court terme :









Dette bancaire $ 59 951

$ 58 035 Créditeurs

36 157



48 183 Charges à payer

7 145



4 661 Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an

2 569



64 Tranche du passif des contrats de location échéant à moins d'un an

5 754



5 823 Total du passif à court terme

111 576



116 766











Dette à long terme

23 551



16 217 Tranche du passif à long terme des contrats de location

69 189



72 636 Autres éléments de passif à long terme

1 021



1 623 Total du passif à long terme

93 761



90 476 Capitaux propres :









Actions ordinaires de catégorie A : sans valeur nominale, nombre illimité autorisé, 10 252 911 actions émises et en circulation

35 613



35 613 Actions ordinaires de catégorie B : sans valeur nominale, nombre illimité autorisé, 7 717 970 actions émises et en circulation

57 755



57 755 Actions privilégiées : sans valeur nominale nombre illimité autorisé, aucune émission

-



- Surplus d'apport

19 131



19 131 Déficit cumulé

(111 689)



(108 862) Cumul des autres éléments de perte

(169)



(227) Total des capitaux propres

641



3 410 Total du passif et des capitaux propres $ 205 978

$ 210 652













