Faits saillants financiers

Tous les chiffres figurant dans les présentes sont en dollars canadiens.

Pour l'exercice terminé le 30 mars 2024 (« l'exercice 2024 »), la société a enregistré une croissance des ventes de 13,7 % d'une année sur l'autre, une augmentation des ventes des magasins comparables de 7,5 %, une amélioration de la marge brute de 8,2 % et un bénéfice d'exploitation positif. Les ventes nettes totales pour l'exercice terminé le 30 mars 2024 étaient de 185,3 millions de dollars et le bénéfice brut étaient de 73,6 millions de dollars pour la même période. L'augmentation des ventes et du bénéfice brut provient principalement du secteur de la vente au détail, où les montres et les bijoux de marques tierces ont surpassé la même période de l'exercice précédent. La marge brute en pourcentage des ventes pour l'exercice terminé le 30 mars 2024 était de 39,7 %, soit une baisse de 200 points de base par rapport à la marge brute en pourcentage des ventes de 41,7 % pour l'exercice terminé le 25 mars 2023 (« l'exercice 2023 »), en raison de la composition des ventes favorisant les montres et les bijoux de marques tierces haut de gamme.

M. Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction du Groupe Birks, a commenté : « Au cours de l'exercice 2024, la société a enregistré une croissance de 13,7 % des ventes nettes et de 7,5 % des ventes des magasins comparables. Nos ventes au détail et nos offres de produits, en particulier notre offre de montres et de bijoux de marques tierces, ont démontré leur force en surpassant la même période de l'exercice précédent. Nous sommes ravis des projets de rénovation entrepris l'année dernière dans nos magasins de Chinook et de Laval, qui se sont traduits par une augmentation des ventes après l'ouverture. Nous avons progressé dans le cadre de nos initiatives stratégiques au cours de l'exercice 2024, et nous avons continué à investir dans notre offre de produits et dans l'amélioration de l'expérience client. »

M. Bédos a également commenté : « Malgré un environnement économique difficile tout au long de l'exercice, y compris la pression continue de l'inflation et des taux d'intérêt, les résultats obtenus au cours de l'exercice 2024 témoignent de l'engagement indéfectible de notre équipe envers nos clients. Je suis reconnaissant des efforts inlassables de tous nos employés et de l'excellente exécution de nos initiatives au cours de l'année écoulée. Alors qu'à court terme, nous continuons à gérer nos activités de manière agile compte tenu de l'environnement économique actuel, nous demeurons fidèles à notre vision à long terme visant à générer une valeur durable et à long terme pour les actionnaires. »

Sommaire financier pour l'exercice terminé le 30 mars 2024 :

Le chiffre d'affaires net total pour l'exercice 2024 s'est élevé à 185,3 millions de dollars, comparativement à 163,0 millions de dollars pour l'exercice 2023, soit une augmentation de 22,3 millions de dollars, ou 13,7 %. L'augmentation des ventes nettes au cours de l'exercice 2024 est principalement attribuable aux résultats des magasins du réseau de détail de la société. Les ventes nettes au détail ont augmenté de 20,4 millions de dollars par rapport à l'exercice 2023, une augmentation principalement attribuable à la solide performance des montres et des bijoux de marques tierces dans l'ensemble du réseau de vente au détail, y compris dans les magasins de Chinook et de Laval récemment rénovés, partiellement compensée par une diminution des ventes de la marque de produits Birks;

récemment rénovés, partiellement compensée par une diminution des ventes de la marque de produits Birks; Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 7,5 % au cours de l'exercice 2024 comparativement à l'exercice 2023, principalement en raison des ventes élevées de montres de marques tierces et de l'augmentation de la valeur moyenne des transactions de vente, partiellement compensées par une baisse des ventes de la marque de produits Birks;

La marge brute totale pour l'exercice 2024 s'est établie à 73,6 millions de dollars, soit 39,7 % des ventes nettes, comparativement à 68,0 millions de dollars, soit 41,7 % des ventes nettes pour l'exercice 2023. Cette hausse de la marge brute est principalement attribuable à une augmentation du volume des ventes enregistrée au cours de l'exercice 2024 en raison des ventes élevées de montres et de bijoux de marques tierces, partiellement compensée par une hausse des coûts des produits et de l'emballage. La baisse de 200 points de base du pourcentage de la marge brute résulte principalement de la composition des ventes, avec une hausse des ventes de montres et de bijoux de marques tierces, partiellement compensée par une baisse des promotions et des remises;

Les frais de vente et frais généraux et administratifs de l'exercice 2024 se sont établis à 65,7 millions de dollars, soit 35,5 % des ventes nettes, comparativement à 66,1 millions de dollars, soit 40,6 % des ventes nettes, pour l'exercice 2023, soit une baisse de 0,4 million de dollars. Les principaux facteurs liés à la baisse des frais de vente et frais généraux et administratifs au cours de l'exercice 2024 comprennent la baisse des coûts de marketing (1,3 million de dollars) et la baisse de la charge de rémunération à base d'actions hors trésorerie (2,0 millions de dollars) en raison des fluctuations du cours de l'action de la société au cours de l'exercice, contrebalancées par la hausse des coûts de rémunération (1,5 million de dollars), principalement en raison de l'ouverture des magasins pendant de plus longues heures par rapport à l'exercice 2023, de l'augmentation des coûts des cartes de crédit (1,1 million de dollars) en raison de l'augmentation des coûts des cartes de crédit de marque privée et des cartes de crédit exclusives, de l'augmentation des coûts d'occupation (0,4 million de dollars) et de l'augmentation des frais généraux d'exploitation et des coûts variables (0,3 million de dollars). En pourcentage des ventes, les frais de vente et frais généraux et administratifs de l'exercice 2024 ont diminué de 510 points de base comparativement à l'exercice 2023;

Le BAIIA (1) de la société pour l'exercice 2024 s'est chiffré à 10,0 millions de dollars, soit 6,2 millions de dollars de plus par rapport au BAIIA (1) de l'exercice 2023 qui se chiffrait à 3,8 millions de dollars;

de la société pour l'exercice 2024 s'est chiffré à 10,0 millions de dollars, soit 6,2 millions de dollars de plus par rapport au BAIIA de l'exercice 2023 qui se chiffrait à 3,8 millions de dollars; La société a déclaré un bénéfice d'exploitation de 1,2 million de dollars pour l'exercice 2024, soit une augmentation de 5,0 millions de dollars, comparativement à une perte d'exploitation déclarée de 3,8 millions de dollars pour l'exercice 2023;

La société a comptabilisé des intérêts et autres coûts de financement de 8,0 millions de dollars pour l'exercice 2024, soit une augmentation de 2,4 millions de dollars, comparativement à des intérêts et autres coûts de financement de 5,6 millions de dollars pour l'exercice 2023. Cette augmentation résulte d'une hausse du taux d'emprunt moyen sur notre dette, à une augmentation du solde moyen sur notre facilité de crédit renouvelable et à des emprunts supplémentaires, partiellement compensés par un gain de change de 0,2 million de dollars au cours de l'exercice 2024, comparativement à une perte de change de 0,5 million de dollars au cours de l'exercice 2023 sur notre dette libellée en dollars américains;

La société a déclaré une perte nette de 4,6 millions de dollars pour l'exercice 2024, ou 0,24 dollar par action, par rapport à une perte nette de 7,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, ou 0,40 dollar par action.



(1) Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux PCGR définie ci-dessous dans la section « Mesures non conformes aux PCGR » et accompagnée d'un rapprochement avec la mesure financière conforme aux PCGR la plus directement comparable.

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie de luxe, ainsi qu'un exploitant de magasins de vente au détail de bijoux, de montres et de cadeaux de luxe au Canada. La société exploite dix-huit (18) boutiques sous la bannière Maison Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Brinkhaus à Calgary, deux boutiques des marques Graff et Patek Philippe à Vancouver et un magasin Breitling à Laval. Les collections de joaillerie de luxe Birks sont offertes au Canada et aux États-Unis dans certains magasins SAKS Fifth Avenue, au Royaume-Uni chez Mappin & Webb et chez Goldsmiths, aux États-Unis chez Mayors, en Pologne chez W. Kruk ainsi que dans plusieurs bijouteries nord-américaines. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Birks au www.birks.com.

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

La société présente ses informations financières selon les principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR des États-Unis »). Son rendement est surveillé et évalué en fonction de diverses mesures en matière de ventes et de bénéfice qui sont ajustées pour inclure ou exclure des montants afférents aux mesures les plus directement comparables calculées selon les PCGR (les « mesures non conformes aux PCGR »). La société présente ces mesures non conformes aux PCGR dans ses rapports financiers afin de faciliter la prise de décisions commerciales et de fournir des informations clés sur le rendement à la direction générale. La société estime que ces informations supplémentaires fournies aux investisseurs et à d'autres parties prenantes externes leur permettront d'évaluer les résultats d'exploitation de la société à l'aide des mêmes mesures financières et paramètres dont elle se sert pour évaluer son rendement. La société n'utilise pas ces mesures non conformes aux PCGR isolément, ni comme substitut aux informations financières préparées selon les PCGR des États-Unis et elle n'encourage pas les investisseurs et autres parties prenantes externes à le faire. Ces mesures non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires présentées par d'autres entreprises. En plus de nos résultats établis conformément aux PCGR des États-Unis, nous utilisons des mesures non conformes aux PCGR, notamment « BAIIA ».

BAIIA

« BAIIA » est défini comme le bénéfice net (perte nette) découlant des activités poursuivies avant les intérêts débiteurs et autres coûts de financement, les impôts (recouvrement) sur le bénéfice et la dépréciation et l'amortissement.

BAIIA

(en milliers)



Pour l'exercice terminé le

30 mars 2024 25 mars 2023





(Perte nette) revenu net (mesures PCGR des États-Unis) $ (4 631) $ (7 432) en pourcentage des ventes nettes -2,5 % -4,6 % Ajouter l'impact de :



Frais d'intérêt et autres frais de financement 8 007 5 581 Dépréciation et amortissement 6 639 5 673





BAIIA (mesures non conformes aux PCGR) $ 10 015 $ 3 822 en pourcentage des ventes nettes 5,4 % 2,3 %

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » qui peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « croit », « va », « anticipe », « a l'intention de », « projette », « évalue », « pourrait », « planifie », « objectif » et d'autres mots ayant une signification similaire. Toutes les déclarations portant sur des attentes, des possibilités ou des projections concernant l'avenir, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives aux conditions économiques anticipées, à la création de valeur pour l'actionnaire et à nos stratégies de croissance, à nos facteurs de performance, à nos plans d'expansion, nos sources ou la suffisance de nos capitaux, nos dépenses et nos résultats financiers sont des déclarations prospectives.

Ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : (i) une baisse des dépenses de consommation ou une détérioration de la situation financière des consommateurs; (ii) les conditions économiques, politiques et de marché, y compris les économies du Canada et des États-Unis et l'influence de l'inflation sur les dépenses de consommation, qui pourraient avoir une incidence négative sur les activités, les résultats d'exploitation ou sur la situation financière de la société, y compris ses revenus et sa rentabilité, en raison de l'impact des changements sur les marchés immobiliers, des fluctuations sur les marchés boursiers et des baisses de confiance des consommateurs ainsi que des changements connexes dans les dépenses de consommation des consommateurs, l'impact sur l'achalandage en magasin, le tourisme et les ventes; (iii) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des matières premières et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la société; (iv) la capacité de la société de maintenir et d'obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, d'atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, de maintenir ses coûts à un bas niveau, de mettre en œuvre sa stratégie d'affaires, d'entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, de s'approvisionner de produits de base, d'atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, de concurrencer d'autres joailliers, de réussir ses initiatives de marketing (y compris en ce qui concerne les produits de marque Birks), et d'assurer le succès de son programme de service à la clientèle; (v) le plan de la société visant à évaluer la productivité des magasins existants, à fermer les magasins non productifs et à ouvrir de nouveaux magasins dans de nouveaux emplacements de vente au détail de premier choix, et à investir dans son site Web et sa plateforme de commerce électronique; (vi) la capacité de la société à réaliser sa vision stratégique; et (vii) la capacité de la société à investir dans des dépenses d'investissement et à les financer.

Des renseignements sur les facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la société, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 16 juillet 2024 et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

GROUPE BIRKS INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES RÉSULTATS

(en milliers, sauf les montants par action)





GROUPE BIRKS INC. États consolidés résumés des résultats





Exercice terminé le

30 mars 2024 25 mars 2023

$ $ Ventes nettes 185 275 162 950 Coûts des produits vendus 111 720 94 990 Bénéfice brut 73 555 67 960 Frais de vente et frais généraux et administratifs 65 705 66 095 Dépréciation et amortissement 6 639 5 673 Total des charges d'exploitation 72 344 71 768 Bénéfice d'exploitation (perte) 1 211 (3 808) Frais d'intérêt et autres frais de financement 8 007 5 581 Bénéfice (perte) avant impôts et participation aux bénéfices de la coentreprise (6 796) (9 389) Charge (économie) d'impôt sur le résultat -- -- Participation aux bénéfices d'une coentreprise, nette d'impôts de 0,8 million $ (0,7 million $ pour l'exercice 2023) 2 165 1 957 Bénéfice net (perte nette) après impôt (4 631) (7 432)





Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation :



De base 19 058 18 692 Dilué 19 058 18 692 Bénéfice net (perte nette) par action ordinaire :



De base (0,24) $ (0,40) $ Dilué (0,24) $ (0,40) $

















GROUPE BIRKS INC.

BILANS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

(en milliers)









En date du

30 mars 2024

25 mars 2023

$

$ Actif





Actif à court terme :





Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 783

1 262 Débiteurs et autres montants à recevoir 8 455

11 377 Stocks 99 067

88 357 Charges payées d'avance et autres éléments d'actif à court terme 2 913

2 694 Total de l'actif à court terme 112 218

103 690 Créances à long terme 1 571

2 000 Participation dans une coentreprise 4 122

1 957 Immobilisations 25 717

26 837 Droit d'utilisation de l'actif des contrats de location 51 753

55 498 Actifs incorporels et autres actifs 7 887

6 999 Total de l'actif à long terme 91 050

93 291 Total de l'actif 203 268

196 981







Total du passif et des capitaux propres





Passif à court terme





Dette bancaire 63 372

57 890 Créditeurs 43 011

37 645 Charges à payer 6 112

7 631 Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an 4 352

2 133 Partie courante du passif des contrats de location 6 430

6 758 Total du passif à court terme 123 277

112 057 Dette à long terme 22 587

22 180 Partie du passif à long terme des contrats de location 59 881

62 989 Autres éléments de passif à long terme 2 672

358 Total du passif à long terme 85 140

85 527 Passif et capitaux propres Actions ordinaires de catégorie A ‒ sans valeur nominale, nombre illimité autorisé, 11 447 999 actions émises et en circulation (11 112 999 actions émises et en circulation en date du 25 mars 2023) 40 725

39 019 Actions ordinaires de catégorie B ‒ sans valeur nominale, nombre illimité autorisé, 7 717 970 actions émises et en circulation 57 755

57 755 Actions privilégiées ‒ sans valeur nominale nombre illimité autorisé, aucune émission --

-- Surplus d'apport 21 825

23 504 Déficit cumulé (125 476)

(120 845) Cumul des autres éléments du résultat global 22

(36) Total de l'insuffisance des capitaux propres (5 149)

(603) Total du passif et des capitaux propres 203 268

196 981









