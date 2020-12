Groupe Birks fait le point sur ses activités

MONTRÉAL, le 23 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Birks inc. (la « société » ou « Groupe Birks ») (NYSE American: BGI), a fait le point sur ses activités indiquant qu'en date du 23 décembre 2020, 22 des 29 magasins de la société à travers le Canada sont ouverts et accueillent les clients conformément aux directives des autorités locales et des responsables de la santé publique.

Conformément aux restrictions provinciales actuellement en vigueur pour faire face à la « deuxième vague » de la pandémie de COVID-19, six des magasins de la société en Ontario, y compris son magasin phare sur la rue Bloor, ont été temporairement fermés pour le magasinage en personne, ainsi que le magasin de Winnipeg au Manitoba. En raison de nouvelles restrictions provinciales récemment annoncées, la fermeture temporaire obligatoire pour le magasinage en personne s'appliquera à tous les magasins de la société en Ontario, à compter du 26 décembre 2020. Nous prévoyons actuellement que la fermeture obligatoire de ces magasins durera jusqu'au 23 janvier 2021. De plus, à compter du 25 décembre 2020, tous les magasins du Québec seront temporairement fermés pour le magasinage en personne jusqu'au 10 janvier 2021. Les 13 autres magasins de la société situés en Colombie-Britannique, Alberta et Saskatchewan demeureront ouverts pour le magasinage en personne.

Groupe Birks prévoit que son chiffre d'affaires pour le mois de janvier 2021 sera affecté de manière défavorable par la fermeture de ses magasins et, en raison de ces nouvelles restrictions, la société met en œuvre des mesures pour atténuer l'impact financier de la fermeture de ses magasins, notamment en réduisant les coûts d'exploitation et en reportant les délais de paiement avec diverses parties prenantes.

La vente à emporter sera disponible sur rendez-vous uniquement aux endroits mentionnés ci-dessous qui sont touchés par les restrictions gouvernementales :

Ontario

Maison Birks au centre-ville de Toronto - rue Bloor

au centre-ville de - rue Bloor Maison Birks au centre commercial Yorkdale

au centre commercial Yorkdale Maison Birks au centre First Canadian Place

au centre First Canadian Place Maison Birks au centre commercial Sherway Gardens

au centre commercial Sherway Gardens Maison Birks au Centre Rideau

Québec

Maison Birks rue Sainte-Catherine Montréal

« Bien que certaines de nos boutiques sont temporairement fermées pour le magasinage en personne, les clients peuvent avoir accès au service à la clientèle de qualité de la Maison Birks de plusieurs façons », dit Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Groupe Birks. « Grâce à notre service de concierge, aux rendez-vous virtuels et au commerce en ligne, nous sommes à la disposition de nos clients et pouvons les aider à faire leurs achats en toute sécurité pendant cette période. MaisonBirks.com est la destination de commerce en ligne no 1 au Canada pour les montres et la joaillerie de luxe. Nous maintenons notre engagement et nous avons récemment investi dans la technologie afin d'offrir à nos clients la meilleure qualité possible en matière de magasinage par vidéo individuel. »

Les clients peuvent prendre des rendez-vous pour le service de vente emporter via le service de concierge de Maison Birks au numéro +1 855 873-7373 et par courriel à l'adresse [email protected]. Certaines boutiques proposent également des rendez-vous virtuels où les clients peuvent recevoir un service de qualité grâce au vidéobavardage. Les rendez-vous virtuels peuvent être pris en ligne à l'adresse https://www.maisonbirks.com/fr/rendez-vous-virtuel.

Les clients peuvent continuer à faire leurs achats en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'adresse MaisonBirks.com et profiter de la livraison gratuite au Canada.

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe ainsi qu'un exploitant de magasins de bijouterie de luxe au Canada. La société exploite 26 boutiques Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Brinkhaus à Calgary ainsi que deux boutiques des marques Graff et Patek Philippe à Vancouver. Les collections de Birks sont offertes au Royaume-Uni chez Mappin & Webb et chez Goldsmiths ainsi que dans plusieurs bijouteries nord-américaines. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Birks au www.birks.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives qui peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « croit », « va », « anticipe », « a l'intention de », « projette », « évalue », « pourrait », « planifie », « objectif » et d'autres mots ayant une signification similaire. Toutes les déclarations portant sur des attentes, des possibilités ou des projections concernant l'avenir, y compris, sans s'y limiter, les déclarations relatives à nos stratégies de croissance, nos plans d'expansion, nos sources ou la suffisance de nos capitaux, nos dépenses et nos résultats financiers, sont des déclarations prospectives.

Ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : (i) l'ampleur et la durée de la perturbation économique résultant de la pandémie mondiale de COVID-19, y compris son impact sur (a) les conditions macroéconomiques en général, (b) les résultats d'exploitation et la situation financière de la société, (c) les recettes de la société à la suite des fermetures de magasins et les mesures connexes visant à atténuer l'impact financier de ces fermetures, notamment la réduction des coûts d'exploitation et des délais de paiement plus longs avec les différentes parties prenantes, (d) les investissements en capital dans la technologie, et (e) le cours de ses actions; (ii) les conditions économiques, politiques et du marché, y compris les économies du Canada et des États-Unis, qui pourraient avoir une incidence négative sur les activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière de la société, y compris ses revenus et sa rentabilité, en raison de l'impact des changements sur les marchés immobiliers, des changements sur les marchés des actions et des baisses de confiance des consommateurs et des changements connexes dans les dépenses de consommation des consommateurs, l'impact sur l'achalandage en magasin, le tourisme et les ventes; (iii) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la société; (iv) les changements de taux d'intérêt; (v) la capacité de la société de maintenir et d'obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, d'atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, de maintenir ses coûts à un bas niveau, de mettre en œuvre sa stratégie d'affaires, d'entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, d'atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, de concurrencer d'autres joailliers, de réussir ses initiatives de marketing et d'assurer le succès de son programme de service à la clientèle, (vi) la capacité de la société à continuer d'emprunter aux termes des facilités de crédit; (vii) la capacité de la société à maintenir des activités rentables, ainsi qu'à maintenir les niveaux de disponibilité excédentaires spécifiés dans le cadre des facilités de crédit, à effectuer les paiements prévus du capital et des intérêts, et à financer les dépenses d'investissement; (viii) les résultats financiers de la société au cours du second semestre de l'exercice 2021 et le niveau des besoins en dépenses d'investissement liés au renouvellement des baux des magasins; (ix) la capacité de la Société à mettre en œuvre sa vision stratégique; * la capacité de la Société à poursuivre ses activités; (xi) la capacité de la société de mettre en oeuvre sa vision stratégique; et (xii) la capacité de la société à se conformer aux normes d'inscription continue à la Bourse de New York (NYSE American) dans les délais requis. Des renseignements sur les facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la société, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 8 juillet 2020 et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

