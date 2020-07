MONTRÉAL, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Birks inc. (la « Société » ou « Groupe Birks ») (NYSE American: BGI), a annoncé la conclusion d'un prêt à terme subordonné garanti de dix millions de dollars canadiens avec Investissement Québec (« IQ ») le 8 juillet 2020. Ce nouveau prêt à terme sera utilisé pour soutenir les besoins en fonds de roulement de la Société suite aux impacts de la COVID-19 et augmente la capacité d'emprunt de la Société, lui permettant de poursuivre la relance de ses opérations, y compris la réouverture complète de son réseau de magasins à travers le Canada, et les initiatives de création de valeur omnicanal dans un contexte de COVID-19.

Le nouveau prêt à terme, qui arrive à échéance en juillet 2024, est assujetti à la facilité de crédit renouvelable garantie existante de la Société auprès de Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada (« Wells Fargo ») et de Crystal Financial LLC (« Crystal »). Le prêt comporte un taux d'intérêt de 3,14 % par an, est remboursable en trente-six versements égaux à partir de juillet 2021 et exige de la Société un ratio de fonds de roulement (défini comme l'actif courant divisé par le passif courant, excluant la partie courante du passif de location opérationnelle) d'au moins 1,01, calculé sur une base annuelle.

Jean-Christophe Bédos, Président et Chef de la Direction de Groupe Birks, a commenté : « Nous sommes heureux d'annoncer ce financement avec Investissement Québec, un partenaire de longue date de la Société. La conclusion de cette entente à des termes favorables pour la Société reflète notre solide partenariat avec IQ. Elle nous procurera la flexibilité financière supplémentaire nécessaire à la réalisation de nos objectifs stratégiques à long terme. Nous apprécions le soutien d'IQ et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec son équipe, alors que nous continuons à orienter la Société vers la création de valeur à long terme ».

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe ainsi qu'un exploitant de magasins de bijouterie de luxe au Canada. La Société exploite 27 boutiques Maison Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Brinkhaus à Calgary ainsi que deux boutiques des marques Graff et Patek Philippe à Vancouver. Les collections Birks sont offertes chez Mappin & Webb et chez Goldsmiths au Royaume-Uni ainsi que chez plusieurs autres détaillants de bijoux en Amérique du Nord. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la marque de luxe la plus prestigieuse au Canada. Pour obtenir des informations supplémentaires, consultez le site Web de Birks au www.birks.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient certaines déclarations prospectives assujetties à des incertitudes et des risques divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la Société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : i) le prêt à terme augmentera la capacité d'emprunt de la Société, ce qui lui permettra de poursuivre la relance de ses activités, y compris la réouverture complète de son réseau de magasins à travers le Canada, et des initiatives de création de valeur omnicanal dans un environnement COVID-19, (ii) le nouveau prêt à terme offrira à la Société la flexibilité financière accrue nécessaire pour atteindre ses objectifs stratégiques à long terme, (iii) l'ampleur et la durée des perturbations économiques résultant de l'épidémie mondiale de COVID-19, y compris son impact sur les conditions macroéconomiques, en général, ainsi que son impact sur les résultats d'exploitation et la situation financière de la Société et le cours de ses actions, iv) la conjoncture économique et politique et les conditions du marché, notamment au Canada et aux États-Unis, qui ont un effet défavorable sur les activités de la Société, ses résultats d'exploitation ou sa situation financière, y compris ses produits d'exploitation et sa rentabilité, à cause de fluctuations sur les marchés boursiers, d'une baisse des dépenses de consommation et le manque d'achalandage des magasins et le tourisme; v) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la Société; vi) la capacité de la Société à maintenir et à obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, à atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, à maintenir ses coûts à un niveau inférieur, à mettre en œuvre sa stratégie d'affaires, à entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, à atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, à concurrencer d'autres joailliers, à réussir ses initiatives de marketing et à assurer le succès de son programme de service à la clientèle et vii) la capacité de la Société à réaliser sa vision stratégique. Des renseignements sur les facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la Société, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 8 juillet, 2020 et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La Société n'assume aucune obligation de mise à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

