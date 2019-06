Groupe Birks annonce ses résultats pour l'exercice 2019

MONTRÉAL, le 21 juin 2019 /CNW Telbec/ - Groupe Birks inc. (la « société » ou « Groupe Birks »), (NYSE American : BGI), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice terminé le 30 mars 2019 (l'« exercice 2019 »).

Faits saillants financiers

Tous les chiffres figurant dans les présentes sont en dollars canadiens.

Au cours de l'exercice 2019, la société a continué d'accorder la priorité à la mise en oeuvre de son plan de transformation visant à rétablir la rentabilité de la société et à la mettre sur la bonne voie en termes de création de valeur pour ses actionnaires.

Pour l'exercice 2019, la société a déclaré des ventes nettes de 151,0 millions de dollars, soit une augmentation de 4,4 millions de dollars ou 3 % par rapport à l'exercice précédent, résultant d'une augmentation de 1 % des ventes des magasins comparables. La société a également déclaré une amélioration de la marge brute de 80 points de base et une baisse des frais d'exploitation de 1,5 million de dollars par rapport à l'exercice précédent. Comme prévu durant cette période marquée d'importants changements, la société a enregistré une perte de 18,3 millions de dollars découlant des activités poursuivies.

La société a franchi plusieurs étapes importantes au cours de l'exercice 2019 comme en témoignent ses investissements dans la mise en oeuvre d'initiatives à court et long termes. Elle a terminé d'importants travaux de rénovation et de remaniement de ses trois boutiques-phares, à Montréal (travaux terminés au mois de juin 2018, ce qui a généré une augmentation des ventes de 102 % par rapport à la période de pré-rénovation), Vancouver (travaux d'intégration de 3 « shop-in-shops » dans la boutique terminés au mois de février 2019) et Toronto (travaux terminés au mois de mars 2019). À la suite d'investissements importants dans son site Web et sa plateforme de commerce électronique, la société a enregistré une augmentation de 110 % des ventes en ligne.

Monsieur Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Groupe Birks a déclaré : « L'exercice 2019 a constitué une étape importante pour la société dans la mise en oeuvre de son plan stratégique quinquennal qui a débuté en 2018. Au cours de l'exercice, nous avons engagé des coûts considérables et investi des sommes importantes dans notre programme de dépenses d'investissement alors que nous avons axé nos efforts sur l'achèvement de la transformation de notre proposition de valeur. Le retour à des conditions normales de vente à la fin des travaux de rénovation de nos boutiques-phares explique la croissance des ventes et le redressement de la marge brute que nous déclarons pour l'exercice 2019. En fait, au cours du dernier trimestre de l'exercice, nous avons constaté une augmentation des ventes de 11 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et nous continuons de voir une bonne croissance pour les deux premiers mois de l'exercice 2020. La fin des travaux de rénovation dans nos boutiques-phares de Montréal, Vancouver et Toronto nous permet d'offrir des marques de montres et de bijoux parmi les plus réputées au monde, aux côtés des collections de bijoux de luxe et de bijoux nuptiaux de marque Birks, ainsi que notamment le « shop-in-shop » Richard Mille à Vancouver et les « shop-in-shops » Rolex et Van Cleef & Arpels à Montréal. Nous avons également ouvert une boutique Graff et une boutique Patek Philippe à Vancouver en plus de rénover certains magasins clés en Ontario et au Québec. »

M. Bédos a ajouté : « Ayant mis en oeuvre une grande partie de notre plan stratégique à la suite de la réalisation d'importants travaux de rénovation à nos boutiques-phares au cours de l'exercice 2019, nous continuons d'orienter nos efforts sur les quatre initiatives stratégiques de notre plan stratégique :

offrir à nos clients les marques de montres et de bijoux les plus réputées par le biais d'une expérience omni-canal complète;

accroître notre réseau de distribution via le commerce électronique et la vente en gros au moyen d'investissements stratégiques ciblés;

renouveler notre offre de bijoux nuptiaux et bijoux de luxe en mettant l'accent sur la qualité, la création et l'offre à des prix abordables;

et développer la marque Birks en tant que marque internationale.

Nous sommes confiants que la mise en oeuvre de ces initiatives, combinées à notre processus continu d'optimisation des frais généraux de la société, permettra de mieux positionner la société pour une croissance à long terme et la création de valeur. »

Sommaire financier de l'exercice 2019

Les ventes nettes provenant des activités poursuivies ont augmenté de 4,4 millions de dollars ou 3% pour l'exercice 2019 pour s'établir à 151,0 millions de dollars, comparativement à 146,6 millions de dollars pour l'exercice 2018. La hausse de 4,4 millions de dollars des ventes nettes pour l'exercice 2019 est principalement attribuable à la réouverture de la boutique-phare de Montréal. La boutique-phare a été rouverte en juin 2018 à la suite d'importants travaux de rénovation réalisés au cours de l'exercice 2018 et du premier trimestre de l'exercice 2019, et a généré une augmentation des ventes de 102 % par rapport à la période de pré-rénovation. La société a aussi enregistré une augmentation des ventes dans l'ensemble de son réseau de détail ainsi que sur son site commerce en ligne, partiellement contrebalancée par une baisse des ventes dans la région de Vancouver attribuable à une réduction temporaire du nombre de certains touristes fortunés au cours de la deuxième moitié de l'exercice;

Les ventes des magasins comparables tirées des activités poursuivies pour l'exercice 2019 ont augmenté de 1 % par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse marquée des ventes de bijoux des collections de marque Birks et l'augmentation des ventes de montres de marque tierce;

Le bénéfice brut provenant des activités poursuivies pour l'exercice 2019 s'est établi à 58,6 millions de dollars, soit 38,8 % des ventes nettes, comparativement à 57,7 millions de dollars, soit 38,0 % des ventes nettes, pour l'exercice 2018. L'augmentation de 80 points de base par rapport au ratio de la marge brute est principalement attribuable à la combinaison de produits vendus ainsi qu'à une réduction du nombre de promotions des ventes au cours de l'exercice 2019 par rapport à l'exercice 2018 au cours duquel la société s'est livrée à plus d'activités promotionnelles en raison de la rénovation des boutiques-phares de Montréal et de Toronto durant l'exercice.

Les frais de vente et frais généraux et administratifs découlant des activités poursuivies se sont chiffrés à 67,1 millions de dollars, ou 44,4 % des ventes nettes, pour l'exercice 2019 par rapport à 66,8 millions de dollars, ou 45,5 % des ventes nettes, pour l'exercice 2018, soit une augmentation de 0,3 million de dollars. Cette hausse nominale est due en partie à des charges opérationnelles variables plus élevées, comme les commissions de vente et les frais liés aux transactions par carte de crédit, ainsi qu'à des coûts d'occupation plus élevés occasionnés par les nouveaux baux, notamment pour notre boutique-phare à Toronto . En pourcentage des ventes nettes, les frais de vente et frais généraux et administratifs découlant des activités poursuivies ont diminué de 110 points de base pour l'exercice 2019 comparativement à l'exercice 2018.

La perte d'exploitation découlant des activités poursuivies de la société pour l'exercice 2019 s'est chiffrée à 13,6 millions de dollars, soit 4,4 millions de dollars de moins par rapport à celle de l'exercice 2018 qui s'est élevée à 18,0 millions de dollars. La perte d'exploitation ajustée découlant des activités poursuivies (se reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR »), laquelle exclut les frais de restructuration et la dépréciation des actifs à long terme, s'est chiffrée à 12,4 millions de dollars, soit 1,9 millions de dollars de moins par rapport à celle de l'exercice 2018 qui s'est élevée à 14,3 millions de dollars (excluant les frais de restructuration et provisions pour dépréciation).

Groupe Birks a enregistré une perte nette de 18,7 millions de dollars, ou 1,04 $ par action, pour l'exercice 2019, comprenant une perte nette résultant des activités poursuivies de 18,3 millions de dollars, ou 1,02 $ par action, et une perte nette provenant des activités abandonnées de 0,4 million de dollars, ou 0,02 $ par action, comparativement à un revenu net de 14,1 millions, ou 0,78 $ par action pour l'exercice 2018, comprenant une perte nette découlant des activités poursuivies de 22,0 millions de dollars, ou 1,22 $ par action, et un revenu net provenant des activités abandonnées de 36,1 millions de dollars (y compris, un gain réalisé sur la sortie des activités abandonnées de 37,7 millions de dollars), ou 2,00 $ par action.

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe ainsi qu'un exploitant de magasins de bijouterie de luxe au Canada. La société exploite 26 boutiques Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Brinkhaus à Calgary ainsi que deux boutiques des marques Graff et Patek Philippe à Vancouver. Les collections de Birks sont offertes au Royaume-Uni chez Mappin & Webb et chez Goldsmith ainsi que chez plusieurs autres détaillants de bijoux en Amérique du Nord. Fondée en 1879, Birks est devenu au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Birks au www.birks.com.

Mesures non conformes aux PCGR

La société présente ses informations selon les principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR des États-Unis »). Son rendement est surveillé et évalué en fonction de diverses mesures en matière de ventes et de bénéfice qui sont ajustées pour inclure ou exclure des montants afférents aux mesures les plus directement comparables calculées selon les PCGR (les « mesures non conformes aux PCGR »). La société présente ces mesures non conformes aux PCGR au moment de divulguer ses résultats financiers aux investisseurs et à d'autres parties prenantes externes afin qu'ils disposent d'une information utile pour évaluer les résultats d'exploitation de la société à l'aide des mêmes mesures financières et paramètres dont elle se sert pour évaluer son rendement. La société n'utilise pas ces mesures non conformes aux PCGR isolément, ni comme substitut aux informations financières préparées selon les PCGR des États-Unis et elle n'encourage pas les investisseurs et autres parties prenantes externes à le faire. Ces mesures non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires présentées par d'autres entreprises.

Total des charges d'exploitation ajustées découlant des activités poursuivies et perte d'exploitation ajustée découlant des activités poursuivies

La société évalue son bénéfice d'exploitation au moyen de mesures financières qui ne tiennent pas compte des charges associées aux plans de restructuration des activités et des pertes de valeur pour dépréciation. Elle estime que ces mesures fournissent une information utile et complémentaire lui permettant d'évaluer ses résultats par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. L'application de ces mesures peut donner lieu à une comparaison plus juste du rendement de la société entre les périodes présentées. Les tableaux qui suivent présentent un rapprochement du total des charges d'exploitation découlant des activités poursuivies et de la perte d'exploitation découlant des activités poursuivies entre les mesures conformes aux PCGR et les mesures non conformes aux PCGR pour les périodes présentées.





Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR Exercice terminé le 30 mars 2019



(en milliers de dollars) Mesure PCGR Frais de

restructuration a) Dépréciation d'actifs à

long terme b)

Mesure

ajustée non

conforme aux

PCGR











Total des charges d'exploitation et total des charges d'exploitation ajustées découlant des activités poursuivies 72 193 (1 182) (46)

70 965 en pourcentage des ventes nettes provenant des activités poursuivies 47,8 %





47,0 %











Perte d'exploitation et perte d'exploitation ajustée découlant des activités poursuivies (13 616) 1 182 46

(12 388) en pourcentage des ventes nettes provenant des activités poursuivies (9,0) %





(8,2) %





















Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR Exercice terminé le 31 mars 2018* (en milliers de dollars)

Mesure PCGR Frais de

restructuration a) Dépréciation

d'actifs à

long terme b)

Mesure

ajustée non

conforme aux

PCGR











Total des charges d'exploitation et total des charges d'exploitation ajustées découlant des activités poursuivies 73 700 (894) (2 788)

70 018 en pourcentage des ventes nettes provenant des activités poursuivies 50,3 %





47,8 %











Perte d'exploitation et perte d'exploitation ajustée découlant des activités poursuivies (18 007) 894 2 788

(14 325) en pourcentage des ventes nettes provenant des activités poursuivies (12,3) %





(9,8) %











Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR Exercice terminé le 25 mars 2017* (en milliers de dollars)

Mesure PCGR Frais de

restructuration a) Dépréciation

d'actifs à

long terme b)

Mesure a

justée non conforme

aux PCGR











Total des charges d'exploitation et total des charges d'exploitation ajustées découlant des activités poursuivies 65 924 (897) -

65 027 en pourcentage des ventes nettes provenant des activités poursuivies 43,1 %





42,5 %











Perte d'exploitation et perte d'exploitation ajustée découlant des activités poursuivies (4 392) 897 -

(3 495) en pourcentage des ventes nettes provenant des activités poursuivies (2,9) %





(2,3) %

* La société a changé de monnaie de présentation, passant du dollar américain ($ US) au dollar canadien ($ CA), pour la période commençant le 1er avril 2018. L'information financière comparative des périodes antérieures a été revue comme si la monnaie de présentation de la société avait toujours été le dollar canadien (se reporter à la note 1 des notes afférentes aux états financiers de la société sur le formulaire 20-F pour l'exercice terminé le 30 mars 2019). (a) Charges associées au plan de restructuration des activités de la société (b) Pour l'exercice 2019, dépréciation hors trésorerie associée à la dépréciation d'actifs à long terme d'un magasin de détail en raison des projections du rendement d'exploitation pour ce magasin. Pour l'exercice 2018, dépréciation hors trésorerie associée à la dépréciation d'actifs à long terme d'un magasin de détail en raison des projections du rendement d'exploitation pour ce magasin et à la dépréciation de logiciels liée à la décision de modifier l'étendue de la mise en œuvre du nouveau système PRE de la société.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient certaines déclarations prospectives concernant le rendement et les stratégies de la société, notamment des déclarations selon lesquelles la société a continué d'accorder la priorité à la mise en oeuvre de son plan de transformation visant à rétablir la rentabilité de la société et à la mettre sur la bonne voie en termes de création de la valeur à long terme pour ses actionnaires, et la mise en œuvre des initiatives de la société, combinées à son processus continu d'optimisation des frais généraux de la société permettra de mieux positionner la société pour une croissance à long terme et la création de valeur. Ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives.Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : i) la conjoncture économique et politique et les conditions du marché, notamment au Canada et aux États-Unis, qui pourraient avoir un effet défavorable sur les activités de la société, ses résultats d'exploitation ou sa situation financière, y compris ses produits d'exploitation et sa rentabilité, à cause des incidences de changements sur le marché immobilier, de fluctuations sur les marchés boursiers et d'une baisse de la confiance des consommateurs ainsi que des changements afférents aux dépenses de consommation et de leur incidence sur l'achalandage des magasins, le tourisme et les ventes; ii) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la société; iii) la capacité de la société de maintenir et d'obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, d'atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, de maintenir ses coûts à un bas niveau, de mettre en œuvre sa stratégie d'affaires, d'entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, d'atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, de concurrencer d'autres joailliers, de réussir ses initiatives de marketing et d'assurer le succès de son programme de service à la clientèle et iv) la capacité de la société de réaliser sa vision stratégique. Des renseignements sur les facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la société, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 21 juin 2019 et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.



GROUPE BIRKS INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES RÉSULTATS -AUDITÉS

(en milliers)









































Exercice terminé le



30 mars 2019



31 mars 2018



25 mars 2017*



(en milliers, sauf les montants par action)



















Ventes nettes

151 049 $

146 608 $

152 992 $ Coûts des produits vendus

92 472



90 915



91 460

Bénéfice brut

58 577



55 693



61 532





















Frais de vente et frais généraux et administratifs

67 106



66 754



61 599

Charges de restructuration

1 182



894



897

Dépréciation et amortissement

3 859



3 264



3 428

Dépréciation d'actifs à long terme

46



2 788



-

Total des charges d'exploitation

72 193



73 700



65 924

Perte d'exploitation

(13 616)



(18 007)



(4 392)

Frais d'intérêt et autres frais de financement

4 689



3 988



4 467





















Perte d'exploitation découlant des activités poursuivies

(18 305)



(21 995)



(8 859)

Charge (économie) d'impôt sur le résultat

-



-



-

Perte d'exploitation découlant des activités poursuivies

(18 305)



(21 995)



(8 859)

Activités abandonnées :

















(Perte) bénéfice découlant des activités abandonnées, après impôt

(381)



(1 592)



15 934

Gain à la sortie des activités abandonnées

-



37 682



-

(Perte) bénéfice découlant des activités abandonnées, après impôt

(381)



36 090



15 934





















(Perte nette) bénéfice net

(18 686) $

14 095 $

7 075 $



















Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation :

















De base

17 961



17 961



17 961

Dilué

17,961



18 393



18 418





















Bénéfice net par action ordinaire :

















De base

(1,04) $

0,78 $

0,39 $ Dilué

(1,04)



0,77



0,38

(Perte nette) bénéfice net découlant des activités poursuivies par action ordinaire :

















De base

(1,02) $

(1,22) $

(0,49) $ Dilué

(1,02)



(1,20)



(0,48)























*Revu (se reporter à la note 1 des notes afférentes aux états financiers de la société sur le formulaire 20-F pour l'exercice terminé le 30 mars 2019)

GROUPE BIRKS INC.

BILANS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS - AUDITÉS

(en milliers)































Au



30 mars 2019



31 mars 2018*





(en milliers)

Actif











Actif à court terme :











Trésorerie et équivalents de trésorerie

1 179 $

1 005 $ Débiteurs et autres montants à recevoir

3 537



5 845

Stocks

91 541



84 827

Charges payées d'avance et autres éléments d'actif à court terme

2 142



4 929

Total de l'actif à court terme

98 399 $

96 606 $













Immobilisations

29 727 $

19 426 $ Créances à long terme

1 266



365

Actifs incorporels et autres actifs

4 403



3 878

Total de l'actif à long terme

35 396



23 669

Total de l'actif

133 795 $



120 275 $















Passif et capitaux propres











Passif à court terme :











Dette bancaire

47 021



36 925

Créditeurs

33 264



26 364

Charges à payer

9 657



7 496

Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an

993



3 372

Total du passif à court terme

90 935 $

74 157 $













Dette à long terme

16 111



4 838

Autres éléments de passif à long terme

12 966



8 803

Total du passif à long terme

29 077



13 641

Capitaux propres :











Actions ordinaires de catégorie A : sans valeur nominale, nombre illimité autorisé, 10 242 911 actions émises et en circulation

35 593



35 593

Actions ordinaires de catégorie B : sans valeur nominale, nombre illimité autorisé, 7 717 970 actions émises et en circulation

57 755



57 755

Actions privilégiées : sans valeur nominalenombre illimité autorisé, aucune émission

-



-

Surplus d'apport

19 120



19 042

Déficit cumulé

(98 473)



(79 787)

Cumul des autres éléments du résultat étendu

(212)



(126)

Total des capitaux propres

13 863



32 477

Total du passif et des capitaux propres

133 795 $

120 275 $

*Revu (se reporter à la note 1 des notes afférentes aux états financiers de la société sur le formulaire 20-F pour l'exercice terminé le 30 mars 2019)

