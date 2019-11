Groupe Birks annonce ses résultats du premier semestre de 2020 incluant une hausse de 24 % des ventes nettes

MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Birks Group inc. (la « société » ou « Groupe Birks ») (NYSE American: BGI), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2019.

Faits saillants financiers

Tous les chiffres figurant dans les présentes sont en dollars canadiens.

Durant le premier semestre de l'exercice fiscal 2020, la société a continué à déployer des mesures visant à rétablir la rentabilité de la société et à la mettre sur la bonne voie en termes de création de valeur pour ses actionnaires pour la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2019. Ce redressement au premier semestre de l'exercice financier 2020 est principalement dû au fait que la société a commencé à bénéficier des importants investissements qu'elle a effectués dans son réseau de vente au détail et dans le développement de la marque Birks au cours des deux derniers exercices financiers, ainsi que de ses initiatives de réduction des coûts.

Au cours de la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2019, la société a déclaré des ventes nettes de 85,3 millions de dollars, soit une augmentation de 16,6 millions de dollars, ou 24,2 %, comparativement à des ventes nettes de 68,7 millions de dollars pour la période de vingt-six semaines terminée le 29 septembre 2018. Des ventes plus élevées ont été enregistrées en raison d'une augmentation de 12,2 % des ventes des magasins comparables et des ventes additionnelles réalisées dans ses boutiques-phares et autres magasins clés à la suite des récents travaux de rénovation. La société a également déclaré une marge brute de 32,6 millions de dollars pour la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2019, soit une augmentation de 6,2 millions de dollars, ou 23,5 %, comparativement à une marge brute de 26,4 millions de dollars pour la période de vingt-six semaines terminée le 29 septembre 2018. De plus, la société a généré un BAIIA de 0,3 million de dollars, soit une amélioration de 6,4 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Comme prévu durant la phase initiale de sa stratégie de redressement, la société a subi une perte nette de 4,5 millions de dollars découlant des activités poursuivies, soit une amélioration de 5,9 millions de dollars comparativement à une perte de 10,4 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice fiscal précédent.

Monsieur Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Groupe Birks a déclaré : « Dans le cadre du plan stratégique de la société, l'exercice 2020 devait tirer parti des investissements de la société dans ses magasins-phares à Montréal, Toronto et Vancouver et autres magasins clés, ainsi que de ses initiatives de réduction des coûts au cours des exercices financiers transformationnels de 2018 et de 2019. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous nos partenaires financiers et stratégiques ainsi que nos employés dévoués pour leur soutien continu au fur et à mesure que nous allons de l'avant avec nos stratégies afin de parvenir à un redressement complet. La fin des travaux de rénovation de nos magasins nous permet de présenter certaines des marques de montres et de bijoux les plus prestigieuses au monde, ainsi que les collections de bijoux de luxe et de bijoux nuptiaux de Birks. Le retour à des conditions de vente normales se reflète dans les résultats du premier semestre de l'exercice 2020. La croissance des ventes que nous avons réalisée jusqu'à présent, ainsi que les réductions substantielles de notre structure de frais généraux, conformément à notre plan stratégique, nous ont permis d'obtenir un bénéfice d'exploitation positif avant amortissement. La société continue de mettre l'accent sur l'exécution de son plan stratégique et de ses quatre principales initiatives :

offrir à nos clients les marques de montres et de bijoux les plus prestigieuses par le biais d'une expérience omni-canal complète;

accroître notre réseau de canaux pour le commerce électronique et la vente en gros au moyen d'investissements stratégiques ciblés;

renouveler notre offre de bijoux nuptiaux et bijoux de luxe Birks en mettant l'accent sur la qualité, la création et l'offre à des prix abordables; et

développer la marque Birks en tant que marque internationale.

Nous sommes toujours confiants que la mise en œuvre de nos initiatives stratégiques débouchera sur la création de valeur à long terme. »

Sommaire financier de la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2019

Les ventes nettes au cours de la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2019 se sont établies à 85,3 millions de dollars, une augmentation de 16,6 millions de dollars, ou 24,2 %, contre 68,7 millions de dollars pour la période de vingt-six semaines terminée le 29 septembre 2018. La hausse de 16,6 millions de dollars des ventes nettes reflète l'excellente performance des activités de vente au détail principalement attribuable à une augmentation de 12,2 % des ventes des magasins comparables et à la rénovation récente des boutiques-phares de la société, Montréal en juin 2018, Vancouver en février 2019 et Toronto en mars 2019;

en février en mars 2019; Les ventes des magasins comparables pour la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2019 ont augmenté de 12,2 % par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice fiscal précédent. Cette augmentation s'explique principalement par l'augmentation des ventes de montres attribuable à l'amélioration de la gamme de montres de marques tierces de la société, aux succès des campagnes marketing ciblées qui ont conduit à une augmentation des indicateurs clés de performance générée dans l'ensemble du réseau de vente au détail, tels que le taux de conversion, le volume des transactions et la valeur moyenne des transactions;

La marge brute provenant des activités poursuivies pour la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2019 a augmenté de 6,2 millions de dollars pour s'établir à 32,6 millions de dollars, soit 38,2 % des ventes nettes, comparativement à 26,4 millions de dollars, soit 38,4 % des ventes nettes, pour la période correspondante de l'exercice fiscal précédent. La baisse de 20 points en pourcentage de la marge brute est principalement attribuable à une évolution des ventes de produits en faveur de montres de marque, partiellement compensée par une réduction du nombre de promotions en raison de la réouverture des boutiques-phares de Montréal et de Toronto post-rénovations;

post-rénovations; Les frais de vente et frais généraux et administratifs ont diminué de 0,2 million de dollars pour se chiffrer à 32,3 millions de dollars pour la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2019 comparativement à 32,5 millions de dollars pour la période de vingt-six semaines terminée le 29 septembre 2018, soit une baisse de 940 points de base en pourcentage de ventes, principalement attribuable aux initiatives de maîtrise des coûts des frais généraux de l'entreprise, à ses approches marketing à l'interne, ainsi qu'à des campagnes plus ciblées et plus productives, partiellement compensées par une augmentation des coûts d'occupation, due en grande partie au nouvel emplacement de la boutique-phare de Toronto . Les frais de vente et frais généraux et administratifs représentent donc 37,8 % des ventes pour la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2019 comparativement à 47,2 % pour la période correspondante de l'exercice fiscal précédent;

. Les frais de vente et frais généraux et administratifs représentent donc 37,8 % des ventes pour la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2019 comparativement à 47,2 % pour la période correspondante de l'exercice fiscal précédent; La perte d'exploitation découlant des activités poursuivies de la société pour la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2019 s'est chiffrée à 2,1 millions de dollars, soit une amélioration de 6,4 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice fiscal précédent qui s'est élevée à 8,5 millions de dollars; et

Par conséquent, la société a utilisé 6,3 millions de dollars pour financer ses activités poursuivies et abandonnées et a utilisé un autre 4,0 millions de dollars pour financer ses activités d'investissement. Le financement de ces opérations a principalement été obtenu par dette bancaire.

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe ainsi qu'un exploitant de magasins de bijouterie de luxe au Canada. La société exploite 26 boutiques Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Brinkhaus à Calgary ainsi que deux boutiques des marques Graff et Patek Philippe à Vancouver. Les collections de Birks sont offertes au Royaume-Uni chez Mappin & Webb et chez Goldsmiths ainsi que dans plusieurs bijouteries nord-américaines. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consulter le site Web de Birks au www.birks.com.

Mesures non conformes aux PCGR

La société présente ses informations selon les principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR des États-Unis »). Son rendement est surveillé et évalué en fonction de diverses mesures en matière de ventes et de bénéfice qui sont ajustées pour inclure ou exclure des montants afférents aux mesures les plus directement comparables calculées selon les PCGR (les « mesures non conformes aux PCGR »). La société présente ces mesures non conformes aux PCGR au moment de divulguer ses résultats financiers aux investisseurs et à d'autres parties prenantes externes afin qu'ils disposent d'une information utile pour évaluer les résultats d'exploitation de la société à l'aide des mêmes mesures financières et paramètres dont elle se sert pour évaluer son rendement. La société n'utilise pas ces mesures non conformes aux PCGR isolément, ni comme substitut aux informations financières préparées selon les PCGR des États-Unis et elle n'encourage pas les investisseurs et autres parties prenantes externes à le faire. Ces mesures non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires présentées par d'autres entreprises.

Total des charges d'exploitation découlant des activités poursuivies et perte d'exploitation découlant des activités poursuivies

La société évalue son bénéfice d'exploitation au moyen de mesures financières qui ne tiennent pas compte des charges associées aux plans de restructuration des activités. Elle estime que ces mesures fournissent une information utile et complémentaire lui permettant d'évaluer ses résultats par rapport à la période correspondante de l'exercice fiscal précédent. L'application de ces mesures peut donner lieu à une comparaison plus juste du rendement de la société entre les périodes présentées. Étant donné qu'il n'y a pas de frais de restructuration pour la période de vingt-six semaines terminée le 28 septembre 2019, le tableau qui suit présente un rapprochement du total des charges d'exploitation découlant des activités poursuivies entre les mesures conformes aux PCGR et les mesures non conformes aux PCGR pour la période de vingt-six semaines terminée le 29 septembre 2018.

Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR

Période de 26 semaines terminée le 29 septembre 2018 ($'000)



PCGR Frais de restructuration

(a) Mesures non conformes

aux PCGR









Total des charges d'exploitation découlant des activités poursuivies

34 868 (498) 34 370 en pourcentage des ventes nettes tirées des activités poursuivies

50,7 %

50,0 %









Perte d'exploitation découlant des activités poursuivies

(8 495) 498 (7 997) en pourcentage des ventes nettes tirées des activités poursuivies

(12,4) %

(11,6) %



(a) Charges associées au plan de restructuration des activités de la société

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient certaines déclarations prospectives concernant le rendement et les stratégies de la société, notamment des déclarations selon lesquelles la société a continué de déployer des mesures visant à rétablir la rentabilité de la société et à la mettre sur la bonne voie en termes de création de valeur pour ses actionnaires, et la mise en œuvre des initiatives stratégiques de la société, permettront la création de valeur à long terme. Ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : (i) la conjoncture économique et politique et les conditions du marché, notamment au Canada et aux États-Unis, qui pourraient avoir un effet défavorable sur les activités de la société, ses résultats d'exploitation ou sa situation financière, y compris ses produits d'exploitation et sa rentabilité, à cause des incidences de changements sur le marché immobilier, de fluctuations sur les marchés boursiers et d'une baisse de la confiance des consommateurs ainsi que des changements afférents aux dépenses de consommation et de leur incidence sur l'achalandage des magasins, le tourisme et les ventes; (ii) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la société; (iii) la capacité de la société de maintenir et d'obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, d'atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, de maintenir ses coûts à un bas niveau, de mettre en œuvre sa stratégie d'affaires, d'entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, d'atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, de concurrencer d'autres joailliers, de réussir ses initiatives de marketing et d'assurer le succès de son programme de service à la clientèle; (iv) la capacité de la société à continuer d'emprunter aux termes des facilités de crédit, (v) la capacité de la société à maintenir des activités rentables ainsi qu'à maintenir les niveaux de disponibilité excédentaire énoncés dans les modalités des facilités de crédit, (vi) la performance financière de la société au cours du second semestre de l'exercice 2020 et le niveau des exigences en matière de dépenses en immobilisations liées au renouvellement des contrats de location des magasins, (vii) la capacité de la société de réaliser sa vision stratégique, et (viii) la capacité de la société à poursuivre ses activités. Des renseignements sur les facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la société, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 24 juin 2019 et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

GROUPE BIRKS INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES OPÉRATIONS - NON AUDITÉS

(en milliers)















Période de 26 semaines terminée le 28 septembre 2019

Période de 26 semaines terminée le 29 septembre 2018













Ventes nettes

$ 85 343

$ 68 728

Coûts des produits vendus



52 719



42 355

















Bénéfice brut



32 624



26 373





Frais de vente et frais généraux et administratifs



32 289



32 471

Charges de restructuration



-



498

Dépréciation et amortissement



2 386



1 899

Total des frais d'exploitation



34 675



34 868

Perte d'exploitation



(2 051)



(8 495)

Frais d'intérêt et autres frais de financement



2 417



1 866

Perte d'exploitation découlant des activités poursuivies



(4 468)



(10 361)

Charge (économie) d'impôt sur le résultat



-



-

Perte nette découlant des activités poursuivies



(4 468)



(10 361)

(Perte) bénéfice découlant des activités abandonnées, après impôt



(117)



(444)

Perte nette



(4 585)



(10 805)

















Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation :













De base



17 965



17 961

Diluée



17 965



17 961

Perte nette par action ordinaire :













De base

$ (0,26)

$ (0,60)

Diluée

$ (0,26)

$ (0,60)

Perte nette découlant des activités poursuivies par action ordinaire :













De base

$ (0,25)

$ (0,58)

Diluée

$ (0,25)

$ (0,58)



GROUPE BIRKS INC.

BILANS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS - NON AUDITÉS

(en milliers)





Au





28 septembre 2019

30 mars 2019









Actif











Actif à court terme :











Trésorerie et équivalents de trésorerie

$ 1 588

$ 1 179 Débiteurs et autres montants à recevoir



6 161



3 537 Stocks



101 655



91 541 Charges payées d'avance et autres éléments d'actif à court terme



1 998



2 142 Total de l'actif à court terme



111 402



98 399



















Créances à long terme



3 912



1 266 Immobilisations



29 254



29 727 Droit d'utilisation de l'actif des contrats de location



63 753



- Actifs incorporels et autres actifs



4 372



4 403 Total de l'actif à long terme



101 291



35 396 Total de l'actif

$ 212 693

$ 133 795













Passif et capitaux propres











Passif à court terme :











Dette bancaire

$ 58 740

$ 47 021 Créditeurs



40 135



33 264 Charges à payer



7 603



9 657 Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an



1 791



993 Partie courante du passif des contrats de location



4 459



- Total du passif à court terme



112 728



90 935





Dette à long terme



14 470



16 111 Partie du passif à long terme des contrats de location



71 631



- Autres éléments de passif à long terme



2 193



12 966 Total du passif à long terme



88 294



29 077





Capitaux propres :











Actions ordinaires de catégorie A : sans valeur nominale, nombre illimité autorisé,10 252 911 actions émises et en circulation



35 603



35 593 Actions ordinaires de catégorie B : sans valeur nominale, nombre illimité autorisé, 7 717 970 actions émises et en circulation



57 755



57 755 Actions privilégiées : sans valeur nominale nombre illimité autorisé, aucune émission



--



-- Surplus d'apport



19 137



19 120 Déficit cumulé



(100 668)



(98 473) Cumul des autres éléments de perte



(156)



(212) Total des capitaux propres



11 671



13 783 Total du passif et des capitaux propres

$ 212 693

$ 133 795

