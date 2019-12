Groupe Birks annonce le départ et la nouvelle nomination de son chef des affaires financières

MONTRÉAL, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Groupe Birks inc. (la « Société » ou « Groupe Birks») (NYSE: BGI) annonce que Pasquale (Pat) Di Lillo, vice-président et chef des affaires financières, a décidé de quitter la Société le 17 janvier 2020 pour poursuivre ses intérêts personnels. Pat fait partie intégrante de l'équipe de la haute direction de Groupe Birks depuis cinq ans et a dirigé la fonction financière et de nombreuses initiatives réussies qui ont contribué au développement de la Société.

Groupe Birks a également le plaisir d'annoncer que Mme Katia Fontana se joindra à l'entreprise à titre de vice-présidente et chef des affaires financières le 13 janvier 2020. M. Di Lillo demeurera avec la Société jusqu'au 17 janvier 2020 pour assurer une bonne transition.

Mme Fontana est comptable professionnelle agréée, (CA). Elle a plus de 25 ans d'expérience en finance et en comptabilité, dont 14 ans dans le commerce de détail. Elle a récemment été chef des affaires financières chez Avenir Global, une société de portefeuille pour des firmes en communication et relations publiques. Auparavant, elle a occupé divers postes chez Groupe Dynamite inc., un détaillant de vêtements, de 2004 à 2018, dont ceux de chef des affaires financières, vice-présidente des finances et de l'administration ainsi que directrice, finances. De 1993 à 2004, elle a travaillé pour Deloitte Touche Tohmatsu, l'un des quatre grands cabinets d'experts-comptables. Elle est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal et détient le titre de comptable professionnel agréé de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

Le président exécutif du conseil d'administration, Niccolò Rossi di Montelera, a déclaré : « Pat est notre chef des affaires financières depuis 2015. Il a été un membre apprécié de notre équipe de la haute direction et a apporté une contribution importante à la Société. Au nom du conseil d'administration, j'aimerais le remercier de son travail acharné et de son dévouement et lui souhaiter plein succès dans ses projets futurs. » M. Rossi di Montelera poursuit en disant : «Nous sommes heureux d'accueillir Katia Fontana à titre de nouvelle chef des affaires financières et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.»

Lors de l'annonce de ce départ, Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction, a déclaré : « Au cours des derniers cinq ans, Pat était un membre important de notre équipe de la haute direction. Nous sommes reconnaissants de ses conseils et de son leadership pendant la mise en œuvre de la stratégie de transformation de la Société. » M. Bédos a poursuivi : « Je suis très heureux d'accueillir Katia Fontana au sein de Groupe Birks. Son expérience et ses connaissances en finance et en comptabilité, ainsi que son expérience dans le commerce de détail, constitueront des atouts clés qui nous permettront de poursuivre le développement des produits de marque Birks et la transformation de notre réseau de magasins au Canada. »

Pat Di Lillo, vice-président et chef de la direction financière, a déclaré : « Je travaille pour Groupe Birks depuis cinq ans et j'ai beaucoup apprécié mon passage au sein de l'entreprise. Cependant, le moment est venu pour moi de m'occuper de mes affaires personnelles et de passer à la prochaine étape de ma vie. Je quitte la Société à un moment excitant dans son développement. Les possibilités qui s'offrent à l'entreprise sont formidables alors que nous cherchons à faire de la marque Birks une marque internationale. »

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe ainsi qu'un exploitant de magasins de bijouterie de luxe au Canada. La Société exploite 27 boutiques Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Brinkhaus à Calgary ainsi que deux boutiques des marques Graff et Patek Philippe à Vancouver. Les collections Birks sont offertes chez Mappin & Webb et chez Goldsmiths au Royaume-Uni ainsi que chez plusieurs autres détaillants de bijoux en Amérique du Nord. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la marque de luxe la plus prestigieuse au Canada. Pour obtenir des informations supplémentaires, consultez le site Web de Birks au www.birks.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient certaines déclarations prospectives concernant le rendement et les stratégies de la Société, incluant que les possibilités qui s'offrent à l'entreprise sont formidables alors que nous cherchons à faire de la marque Birks une marque internationale. Ces déclarations sont assujetties à des incertitudes et des risques divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la Société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : i) la conjoncture économique et politique et les conditions du marché, notamment au Canada et aux États-Unis, qui pourraient avoir un effet défavorable sur les activités de la Société, ses résultats d'exploitation ou sa situation financière, y compris ses produits d'exploitation et sa rentabilité, à cause des incidences de changements sur le marché immobilier, de fluctuations sur les marchés boursiers et d'une baisse de la confiance des consommateurs ainsi que des changements afférents aux dépenses de consommation et de leur incidence sur l'achalandage des magasins, le tourisme et les ventes; ii) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la Société; iii) la capacité de la Société à maintenir et à obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, à atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, à maintenir ses coûts à un niveau inférieur, à mettre en œuvre sa stratégie d'affaires, à entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, à atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, à concurrencer d'autres joailliers, à réussir ses initiatives de marketing et à assurer le succès de son programme de service à la clientèle et iv) la capacité de la Société à réaliser sa vision stratégique. Des renseignements sur les facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la Société, sur le formulaire 20‑F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 24 juin 2019 et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La Société n'assume aucune obligation de mise à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

